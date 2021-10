微软官方近日宣布,Xbox 品牌已经成为英格兰国家足球队的官方游戏合作伙伴。本次双方的合作不仅涉及称之为“Three Lions”男子国家队,而且还包括绰号为“Lionesses”的女子足球队和 eLions 电子竞技队。足协(FA)和 Xbox 表示,他们希望通过这种合作关系引起人们对包容性的关注,并以“当所有人都能参与比赛的时候,我们都是赢家”(When Everybody Plays, We All Win)为座右铭。Xbox 表示,它一直是让游戏具有包容性的拥护者,