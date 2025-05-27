谷歌的AI搜索“上广告”了，还说：这是为了用户好，对他们“有帮助”

谷歌悄悄地开始在他们 AI 驱动的搜索功能中投放广告了，而且，这家科技巨头还想让你相信 —— 它这么做是“为了你好”。

据谷歌称，这些出现在 AI Overview 和 AI 模式中的新广告实际上是对用户“有帮助”的 —— 这一说法在整个数字行业引发了广泛质疑。

这一消息发布于上周的谷歌营销大会（Marketing Live），会上谷歌确认他们已开始在美国测试将广告嵌入 AI 搜索结果中。这些广告出现在 AI Overview 之下，排在传统蓝色链接之前的位置。

目前并非所有用户都能看到这些广告，但一些眼尖的搜索者上周已经在搜索结果中发现了它们。此次广告投放似乎是逐步展开的，这表明谷歌正在试水，在全面上线 AI 搜索广告之前先进行局部测试。

谷歌的辩解：内部数据显示用户喜欢广告

谷歌并不是悄悄地把广告塞进 AI 结果中然后装作无事发生。这家公司还专门发布了一份支持文档为此举辩护，称这些广告是“发现网页信息的一种新方式”。

谷歌声称，用户在 AI 搜索中“发现广告很有帮助”。

最令人质疑的，是谷歌所谓的“内部数据”。据公司称，这项神秘研究表明，“用户发现 AI Overview 中的广告很有帮助，因为他们能在需要的关键时刻迅速联系到相关的企业、产品和服务，从而采取下一步行动”。

SEO 顾问 Gagan Ghotra 点出了这一说法的荒谬之处，而它之所以引发关注也不难理解：谷歌并未公布这项结论背后的具体数据，也未解释研究是如何进行的。用户只能选择相信谷歌所谓的“内部发现”，即广告真的能改善搜索体验。

“有帮助”的广告背后的商业现实

尽管谷歌把广告包装成“用户受益”的形式，但背后的盈利动机却显而易见。

在最近一季财报中，谷歌报告的广告营收高达 725 亿美元。在如此巨额的收入驱动下，将广告范围扩大到传统搜索链接之外，无疑是顺理成章的商业行为。

谷歌称在 AI 搜索中引入广告是为客户创造“新机会”——不过值得注意的是，在谷歌的语境中，“客户”往往指的是广告主，而不是普通的搜索用户。

广告本身并非邪恶，但它们出现的位置和时机至关重要。当广告覆盖在实际内容之上或打断信息的自然流动时，它们可能就不再是“帮助”，而是“干扰”。

关键问题在于：谷歌的 AI 广告是否真的能帮助用户找到他们需要的内容，还是只是为公司增加了一个新的收入来源。

目前的广告位置设置为：AI Overview 生成摘要在最上方，广告位居其次，最后才是大家熟悉的自然搜索结果。这无疑重塑了信息展示的“等级结构”。

这对搜索用户意味着什么

随着谷歌不断扩展其 AI 搜索功能中的广告内容，用户今后将看到更多掺杂在搜索结果中的推广信息。从谷歌以往的做法来看，只要这项改动能带来利润，这一趋势就还会继续。

最终的检验标准是：这些广告是否真的像谷歌所说的那样，能帮助用户发现相关产品与服务？还是仅仅增加了用户在获取信息过程中的商业噪音？

目前，谷歌仍坚持其说法——即内部数据证明这些广告对用户“有帮助”。但在没有公开相关研究数据或方法的情况下，用户只能自己判断：AI 搜索中的广告，到底是提升了搜索体验，还是带来了更多困扰。

随着这一测试在美国范围内继续展开，将有越来越多的用户亲身体验谷歌所谓“有帮助”的广告是否真的名副其实。

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