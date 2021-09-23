小米投资汽车自动驾驶计算芯片公司黑芝麻智能

站长之家（ChinaZ.com）9月23日消息:黑芝麻智能科技昨日宣布，今年已经完成数亿美元的战略轮及C轮融资，C轮融资由小米旗下小米长江产业基金领投。

资料显示，黑芝麻智能成立于2016年，专注于大算力自动驾驶计算芯片与平台等领域的技术研发。自成立以来，黑芝麻智能深耕人工智能、车规芯片和自动驾驶三大领域，发布了华山系列2代4颗高性能自动驾驶计算芯片等产品。

今年3月30日，小米集团宣布进军智能电动汽车行业。根据小米集团公告，公司董事会批准智能电动汽车业务立项，为此成立一家全资子公司，雷军将兼任该业务首席执行官。小米集团计划首期投入100亿元人民币，未来十年投资100亿美元。9月1日，小米汽车有限公司注册，注册资金为100亿元人民币，小米董事长兼CEO雷军担任法人代表。

小米今年以来已经投资了多家自动驾驶、动力电池领域的公司。8月25日，小米公告，拟斥资7737万美元收购自动驾驶技术公司深动科技。深动科技专注于提供高级驾驶辅助系统的感知、定位、规划及控制的算法，以及自动驾驶应用的全套软件解决方案。交易完成后，深动科技将成为小米全资子公司。

同时，小米以领投方身份参与了禾赛科技的3亿美元D轮融资。小米还投资了纵目科技，上海几何伙伴、蜂巢能源、赣锋锂电等汽车产业链公司。