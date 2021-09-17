今年第六批 11 家非法社会组织网站被关停

站长之家(ChinaZ.com) 9月17日消息:据央视新闻报道，近日民政部、中央网信办、工业和信息化部深入贯彻落实党中央决策部署，持续发力，精准打击，依法关停了2021年第六批11家非法社会组织网站及其新媒体账号，清除了有关关联网页。此次关停涉及中国武警基金会、国际武术发展协会、中华陶瓷大师联盟、中国天使投资联盟、中国慢性病康复理疗研究院等11家已被取缔的非法社会组织。
民政部欢迎社会各界登录中国社会组织政务服务平台(www.chinanpo.gov.cn)，通过“投诉举报”栏目，提供涉嫌非法社会组织活动信息、主要负责人及骨干人员的线索信息。
再次提醒有关机构和社会公众，在与社会组织开展合作或者参与其活动时，务必注意核查其身份。全国社会组织的登记信息可通过中国社会组织政务服务平台(www.chinanpo.gov.cn)、中国社会组织动态政务微信(微信号:chinanpogov)等渠道在线查询。
2021年第六批被关停网站的11家非法社会组织名单
1.中国武警基金会
2.国际武术发展协会
3.中华陶瓷大师联盟
4.中国天使投资联盟
5.中国慢性病康复理疗研究院
6.中国膜结构行业协会
7.中国建筑环境设计产业联盟
8.中华兰陵爱心联盟慈善总会
9.中小城市公交改革与发展企业联合会
10.全国工程机械行业商协会联盟
11.中工智能制造产业联盟