今年第六批 11 家非法社会组织网站被关停

因遭遇来自全美各地抗议者的猛烈冲击,德克萨斯州反堕胎组织“Right to Life”旗下的“告密者”网站已被迫再次关闭。虽然该组织声称会再次上线,但目前尚不清楚确切的时间表。至于引发众怒的“告密者”网站,其旨在鼓励民众举报任何可能违反该州新颁布的限制性堕胎法案的嫌疑人,但它显然也为昂贵的诉讼和虚假指控敞开了大门。早些时候,Texas Right to Life 网站已因某个漏洞,而导致 300 多名应聘者的简历和详细个人信息被泄露。