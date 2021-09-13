腾讯回应解决屏蔽网址链接等问题 网友：终于不用再发口令了

站长之家（ChinaZ.com）9月13日 消息:据中新网报道，13日，工信部发言人在会上表示，已要求企业能够按照整改要求，务实推动即时通信屏蔽网址链接等不同类型的问题，能够分步骤、分阶段得到解决。
对此，腾讯回应称将坚决拥护工信部的决策，在以安全为底线的前提下，分阶段分步骤地实施。
这意味着，微信、淘宝将互相打通，给好友分享链接终于不用再发口令了。
站长之家（ChinaZ.com）9月13日 消息:据中新网报道，13日，工信部发言人在会上表示，已要求企业能够按照整改要求，务实推动即时通信屏蔽网址链接等不同类型的问题，能够分步骤、分阶段得到解决。
对此，腾讯回应称将坚决拥护工信部的决策，在以安全为底线的前提下，分阶段分步骤地实施。
这意味着，微信、淘宝将互相打通，给好友分享链接终于不用再发口令了。
今日，为响应工信部整治网址屏蔽问题，腾讯方面表示，将坚决拥护工信部的决策，在以安全为底线的前提下，分阶段分步骤地实施。9月9日，工信部有关业务部门召开了“屏蔽网址链接问题行政指导会”，阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度、华为、小米、陌陌、360、网易等企业参会。
有消息称，工信部有关业务部门在9月9日召开屏蔽网址链接问题行政指导会”后，相关进展正在磋商进行中。当日，工信部提出有关即时通信软件的合规标准，要求限期内各平台必须按标准解除屏蔽，业内人士对记者确认这一情况。据一财报道称，当日参会企业包括阿里、腾讯、字节跳动、小米、网易等，记者致电采访多位与会企业人士，均对此事不发表观点评论。会上，工信部提出有关即时通信软件的合规标准，要求限期内各平台必须按标准解除屏
今年7月，工信部宣布开展互联网行业专项整治行动。其中，重点整治恶意屏蔽网址链接和干扰其他企业产品或服务运行等问题，包括无正当理由限制其他网址链接的正常访问、实施歧视性屏蔽措施等场景。
相信不少朋友有过这样的经历，在QQ中接收到一段抖音视频或者淘宝商品链接，无法直接打开，而需要手动复制后在浏览器打开或者对应的APP打开，给用户造成不便。实际上，类似的情况已经引起有关部门的高度关注。媒体报道，在9月13日国新办新闻发布会上，工信部信息通信管理局局长赵志国表示，怎么样能够保证合法的网址连接正常访问，这是互联网发展的基本要求。无正当理由来限制网址连接的识别、解析和正常访问，应该说严重影响了用户
相信大家都曾遇到过在微信中复制粘贴淘宝、抖音的各种奇怪口令的问题，无法跳转链接让人非常崩溃，不过这个维持了多年的情况现在可能要迎来改观了。据报道，9月13日，工业和信息化部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国在发布会上表示，网址屏蔽是重点整治的问题之一。赵志国表示，保障合法的网址正常访问，是互联网发展的基本要求，无正当理由进行限制，严重影响了用户的体验，损害了用户的权益，扰乱了市场秩序。用户反映强烈?
【TechWeb】9月11日消息，9月9日下午，工信部有关业务部门召开了“屏蔽网址链接问题行政指导会”。会上，工信部提出有关即时通信软件的合规标准，要求限期内各平台必须按标准解除屏蔽，否则将依法采取处置措施。据了解，此“限期内”指的是9月17日前，各家必须按照合规标准完成整改。当天参会的企业包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度、华为、小米、陌陌、360、网易等。与会企业都明确表态，严格按标准要求落实。业内人士称，工信
凤凰网科技讯 北京时间9月13日消息，过去的这个周末，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注苹果：郭明錤：iPhone 13放弃64GB存储空间 AirPods 3一同发布天风国际证券知名分析师郭明錤发布最新研究报告称，iPhone 13系列将以128GB的存储容量起跳，不再有64GB的选择。iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max将有高达1TB的存储空间，这将是有史以来为iPhone提供的最大容量。而且，苹果将在9月14日星期二的”加州来电”特别活动?
有网友表示，这样其实很好，分享链接不用再复制粘贴了。你怎么看？近年来，我们在不同平台之间分享网址链接，经常会遇到被屏蔽的情况，很是不便。究其原因还是互联网平台之间的互相制衡、竞争所致。不过，今后互联网行业互联互通或迎来实质性推进。据国内媒体最新报道，9月9日下午，工信部有关业务部门召开了屏蔽网址链接问题行政指导会”。会上，工信部提出有关即时通信软件的合规标准，要求限期内各平台必须按标准解除屏蔽，否则
会上，工信部提出有关即时通信软件的合规标准，要求限期内各平台必须按标准解除屏蔽，否则将依法采取处置措施。
此前国内几大互联网平台互相屏蔽，发个链接都要转换成各种口令，日前工信部要求阿里、腾讯、字节等公司限期解除屏蔽。这一举动受到网友欢迎，各种乱七八糟的口令终于可以再见了。据报道，9月9日下午，工信部有关业务部门召开了屏蔽网址链接问题行政指导会”。会上，工信部提出有关即时通信软件的合规标准，要求限期内各平台必须按标准解除屏蔽，否则将依法采取处置措施。当天参会的企业包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度、华为、
苹果发布会直播在哪看?北京时间今天凌晨，苹果在官网更新了最新的特别活动信息，显示北京时间9月15日凌晨1点，将在官网直播其在线特别活动。按照惯例，该场特别活动将发布新款iPhone手机和Apple Watch等重要产品。
凤凰网科技讯 8月27日消息，网信办发布《互联网信息服务算法推荐管理规定（征求意见稿）》。意见提出：算法推荐服务提供者不得利用算法屏蔽信息、过度推荐、操纵榜单。网信中国公众号截图此前，新浪微博CEO@来去之间 曾发文解释热搜形成规则，“热搜词的热度计算公式：（搜索热度+讨论热度+传播热度）互动率”——这个公式里面只有讨论热度用户能看到，搜索热度看不到，传播热度只能看到话题部分……所以被质疑也是规则不透明的问?
8 月18 日，腾讯正式对外发布2021 年第二季度财报，腾讯“金融科技及企业服务”Q2 收入419 亿元，同比增长40%。财报显示，本季度，腾讯进一步打通了企业微信、腾讯会议及腾讯文档等通信与效率办公SaaS工具，以支持企业客户内部及其与外部用户有更好的协作。当前，作为企业降本增效的重要手段，SaaS服务在助力企业数字化转型进程中扮演着至关重要的租用，而疫情也一定程度上催生了企业对SaaS需求的爆发式增长。《2021 中国SaaS市场?
据外媒报道，Twitter禁止用户转发、点赞和回复美国前总统唐纳德·特朗普的一些推文，因为这些推文包含虚假的选举信息，但这并没有阻止这位政客的信息在其他社交媒体平台上传播。纽约大学的研究人员分析了特朗普在2020年11月1日至2021年1月8日期间被Twitter标记为虚假信息的推文。他们还在Facebook、Instagram和Reddit上发现了跟特朗普的推文内容相同的公开帖子。研究人员发现，虽然限制对特朗普推文的接触确实抑制了它在Twitter上?
近日，腾讯在在微信端上线了一款名为腾讯密信”小程序。根据小程序介绍，随着互联网的发展，越来越多的敏感数据需要在开放网络上传输，本程序采用国密算法，通过数据加密、数字签名来保护敏感数据的传输。据了解，密信由国密算法加密保护，只有指定接收方才能查看，用户可以使用密信传输隐私信息（如文件密码）。腾讯表示，在使用本小程序加密功能时，用户需要对主密钥的完整性和正确性负责，因用户维护不当导致主密钥用错或丢失，
随着隐私友好型浏览器普及率的提升，以及诸多广告拦截器的共同发力，许多人开始担心 Google Analytics 与 Google Tag Manager 的追踪分析数据还能反映几分真实性。近日，Plausible 在一篇文章中对其展开的深入调查，进而明确了 Google Analytics 的封锁程度会因行业、受众、使用的设备、以及不同的网站而存在差异。（来自：Plausible.io）据悉，包括 Firefox、Brave 和 Safari 在内的多款热门浏览器，以及诸多广告拦截器，都会对 G
今日，工信部公布了2021年第8批关于APP违规调用通信录、位置信息以及开屏弹窗骚扰用户等问题的通报。工信部称，近期，针对用户反映强烈的APP违规调用通信录、位置信息以及开屏弹窗骚扰用户等三方面突出问题，组织开展了“回头看”
今天有消息称，微信支付于近期正在内测一项名为「刷掌支付」的全新支付功能，被誉为新一代支付体验，这是由腾讯优图和微信支付合作推出的新支付方式，目前还处于内测阶段，用户可在刷脸支付设备上体验刷掌支付。
随着人脸识别技术的发展与成熟，刷脸”早已成为不少人的日常指定动作手机开锁刷脸”、移动支付刷脸”，高铁安检刷脸”。然而，科技界对生物识别技术的追求是不止步的，最近又有科技企业已开始尝试利用手掌进行支付。8月17日消息，据媒体报道，微信支付于近期正在内测一项名为刷掌支付”的全新支付功能，被誉为新一代支付体验。刷掌支付是由腾讯优图和微信支付合作推出的新支付方式，目前还处于内测阶段，用户可在刷脸支付设备上体?
9月4日，据中国日报消息，腾讯拟推出个人微信云存储付费服务，意味着微信聊天记录可以实现云端备份和恢复。据悉，该业务可能采用按年付费的模式，苹果用户或在180元/年左右，安卓用户或在130元/年左右。但该费用具体可以存储多大容量的数据尚未得到确定。知情人士表示，当前该项目仍在最后推动中，具体细节未最终敲定。据了解，目前微信仅支持迁移聊天记录到另一台设备以及备份聊天记录到电脑，如果设备丢失，未及时备份的数据将无
【TechWeb】9月15日消息，据国外媒体报道，在汽车、消费电子等多领域芯片短缺，芯片代工需求强劲、代工价格不断上涨的推动下，芯片代工商的业绩也..
从今年5月发售以来，华硕无畏Pro14锐龙版实力全开超能打，一举抢先占据5K+热门轻薄本购买榜单，实力不俗。9月15日晚，华硕举行秋季新品发布会，正..
9月15日晚间，小鹏P5如约而至。新车此前就已经过充分曝光，小鹏P5是小鹏G3、P7之后的第三款量产车型，位位于G3之上，P7之下，将会承担起小鹏汽车的..
由于众所周知的原因，华为与徕卡的合作也无法继续下去了，不过抢下徕卡标的手机厂商不是国内品牌，而是夏普，5月份发布的夏普AQUOS R6手机首发了徕..
9月15日消息，索尼PlayStation 5九月系统软件重大更新今日在全球上线，内容包括新的使用者体验功能和自定义选项、电视扬声器的3D音效，以及 M.2 S..
今年下半年，iQOO带来了旗舰之作iQOO 8和iQOO 8Pro，现在即将推出Z系列新品Z5。今天，iQOO宣布将于9月23日发布iQOO Z5手机，定位是性能先锋。这款..
9月15日晚，华硕举办秋季新品发布会，带来多款笔记本新品，其中无畏系列带来了华硕无畏Pro14、华硕无畏Pro15锐龙版。华硕无畏Pro15锐龙版定位大屏..
对当前的新能源汽车而言，其股票市场上的收益，可能要远远超过购买实车带来的收益。对于这一点，蔚来车主想必认识更为深刻。而在国内的传统车企阵..
过去十年，苹果一直以业内领先的芯片性能而深受消费者的喜爱。即使与 AMD 和英特尔的同级 CPU 相比，苹果芯片也具有迄今最高的每时钟性能和能效表..
【TechWeb】9月15日消息，日前，京东在印尼西爪哇省最大的商场之一AEON MALL Sentul City的首家线下超体店正式开业，在将近1300平方米的门店中，消..
【TechWeb】9月15日消息，据国外媒体报道，市场调研机构Omdia的数据显示，2021年上半年，全球汽车显示面板出货量达到9140万片，同比增长39.1%。其..
2021秋季新品发布会上，华硕推出了新款灵耀Pro 14笔记本，定位为游戏性能轻薄创作本”，面向年轻职场人群、内容创作者，拥有素质极佳的OLED屏幕，..
网经社电子商务研究中心《2021年（上）中国直播电商市场数据报告》显示，2017-2020年，国内直播电商市场交易规模分别为:196.4亿元、1354.1亿元、..
现在我们已经完成了对iPhone 13发布会的报道，现在是Galaxy S22的传言再次启动的时候了。最新的传言依然层出不穷，今天谈到的是旗舰机型Galaxy S2..
在iPhone 13上，苹果终于缩减了20%正面刘海的面积，带来更高的屏占比。对比发现，此次刘海减小主要是收缩了宽度，这就带来一个疑问，电量百分比是..
据@腾讯视频 官方消息，真人漫改电影《电影魁拔之幽弥狂》 发布定档预告，首部《魁拔》真人电影定档9月22日于腾讯视频独家上线。即使你们的荣耀不..
iPhone 13和iPad mini 6均搭载了苹果最新的A15处理器，其中13 mini和标准版13是4核GPU，其它机型都是满血5核GPU。回到A15本身，苹果再次鸡贼了一把..
今天凌晨，被视为科技界春晚的苹果秋季发布会正式召开，一次性发布了5款新品，其中最受关注的自然是手机产品的iPhone 13系列，今天不断霸占各大平..
随着iPad 9、iPad mini 6的发布，苹果平板产品线阵容焕然一新。不过，细心的网友发现，iPad Air 4居然成了最尴尬的存在，原因它是苹果现售iPad中唯..
作为全球最大的电子产品代工厂，富士康还是来到了汽车领域。并且从富士康宣布造车，到如今的实车路试谍照曝光，富士康造车的进程，要超出不少人的..