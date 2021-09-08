1688服务市场将下架“官网模板”业务 已订购用户不受影响

站长之家（ChinaZ.com）9月8日 消息:今天，1688平台发布关于1688服务市场下架“官网模板”市场通知。公告显示，平台基于安全升级，出于商家信息安全考虑，停止提供“企业官网技术服务”。

因此，基于平台企业官网业务调整，现拟定对1688服务市场装修市场官网模板业务做如下调整处理:

1、下架装修市场销售中的官网模板:1688服务市场将于2021年9月15日下架当前已上架售卖的官网模板，避免产生新增订购用户;

2、取消设计师发品后台入口:1688服务市场将于2021年9月15日起停止官网模板上架、升级等审核;2021年11月1日正式关闭官网模板发品入口;

3、做好已订购客户/订单服务工作:官网模板下架后，不影响当前已订购的客户/订单继续使用官网模板，请设计师做好客户/订单到期前的服务工作。

公告提醒，由于本次官网模板业务下架涉及多家设计师和多款模板，请各位设计师详细阅读本通知，了解内容，后续有官网模板相关疑问，请主动联系装修市场小二进行沟通。

此前，1688平台在2020年12月发布关于旺铺工作台“企业官网”入口下线的通知，同时，1688提醒商家，为避免信息流失，企业官网中的数据请商家提前安排时间自行迁移保存。企业官网下线后顶级域名将无法访问，需要重新绑定旺铺进行解析设置后才能访问。