腾讯公益回应“不要烫伤我的童年”被指违规套捐：冻结相关配捐和激励

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 腾讯最新资讯 > 正文

腾讯公益回应“不要烫伤我的童年”被指违规套捐：冻结相关配捐和激励

2021-09-06 20:29 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月6日 消息:今日，“腾讯公益伙伴”微信公众号发布《关于涉嫌违规项目的情况通报》称，9月5日晚间，腾讯公益平台接到用户关于中国社会福利基金会下的“不要烫伤我的童年”公益项目（腾讯公益平台项目ID:19364）涉嫌违规套捐的投诉。

投诉称，该项目在“99公益日”活动中，以“捐后报销”为名，将资金化整为零、组织多人多次进行违规套捐。

腾讯公益平台第一时间启动调查。根据投诉信息，“不要烫伤我的童年”项目涉嫌违反平台于7月5日发布的《2021年99公益日规则》。

10731630921712_.pic_hd

为更好保障所有公益机构和爱心网友的权益，维护平台的公平公正及行业的清朗风气，经与主管部门及其他相关方沟通，腾讯公益平台现做出以下处理措施:

1.暂停“不要烫伤我的童年”项目在腾讯公益平台上筹款。

2.冻结“不要烫伤我的童年”项目在“99公益日”期间获得的由腾讯基金会提供的配捐和激励。

官方表示，平台已通报中国社会福利基金会对涉事项目进行核查，尽快公示核查结果。该平台已将投诉信息、最新核实信息报备给相关主管部门，并将积极配合主管部门做好后续调查求证工作。违规行为一经查实，腾讯公益平台将依据《2021年99公益日规则》采取对应的处罚措施，绝不姑息。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 海淀检察院对腾讯提起民事公益诉讼 腾讯：认真自检自查、接受建议

    腾讯对因为微信青少年模式不符合相关规定问被北京海淀区人民检察院起诉一事回应称，会认真自检自查，虚心接受建议。8月6日晚，北京市海淀区人民检察院发布对腾讯公司提起民事公益诉讼的公告。公告称，本院在履行职责中发现，深圳市腾讯计算机系统有限公司的微信产品青少年模式”不符合《中华人民共和国未成年人保护法》相关规定，侵犯未成年人合法权益，涉及公共利益。据了解，微信青少年模式”于2020年10月上线，用户可以在我-设?

    微信 视频号 腾讯

  • 腾讯将设立“5年5亿”专项公益传播激励基金

    2021年“99公益日”启动仪式今日进行。腾讯集团副总裁，阅文集团首席执行官，腾讯影业首席执行官程武在演讲中表示，99公益日能够从0到1，一步步走到今天，离不开三个长期主义的坚持。

    腾讯 99公益日 腾讯公益

  • 海淀检察院对腾讯微信提起公益诉讼 微信团队回应

    8月7日消息，北京市海淀区人民检察院发布公告称，微信的青少年模式”不符合《未成年人保护法》，侵犯了未成年人合法权益，人民检察院可依法支持民事公益诉讼。公告表示，拟对微信提起民事公益诉讼的机关和社会组织可30日内将有关情况向海淀检察院进行书面反馈。腾讯微信团队表示，我们将认真自检自查微信青少年模式的功能，并且虚心接受用户建议以及诚恳应对民事公益诉讼。微信团队强调，我们很重视青少年的健康成长，微信将积极承

    微信 视频号 直播

  • 海淀检察院对腾讯提起民事公益诉讼：微信侵犯未成年人权益

    8月6日消息，据媒体报道，北京市海淀区人民检察院发布公告称，该院在履行职责中发现，深圳市腾讯计算机系统有限公司的微信产品青少年模式”不符合《中华人民共和国未成年人保护法》相关规定，侵犯未成年人合法权益，涉及公共利益。公告称，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十五条规定，法律规定的机关和有关组织可以提起民事公益诉讼，法律规定的机关和有关组织提起诉讼的，人民检察院可以支持起诉。现根据《中华人民共和国民

    微信 视频号 腾讯

  • 少用一张纸就能助力碳中和，腾讯电子签99公益日发起低碳生活倡议

    无纸化签约可有效减少碳排放，普通用户也可以从自身做起助力“碳中和”。 2021 年“ 99 公益日”期间，腾讯电子签推出《低碳生活倡议书》签署活动，号召用户通过无纸化签约等形式实现低碳生活。用户打开“腾讯电子签”小程序，签署倡议书即可领取小红花以及每日优鲜优惠券。每一名用户完成倡议书签署，腾讯电子签将配捐0. 99 元至中国绿化基金会，用于绿化项目，包括长江、黄河等大江大河流域水土流失治理，荒漠化、沙化重点区生态

    腾讯电子签 99公益日

  • 罗永浩举办大型公益义卖

    今日早间，罗永浩宣布将于明日举办“义卖支援河南重建”交个朋友直播间818购物节大型公益专场，具体时间为8月18日中午12点至半夜2点

    罗永浩 交个朋友 直播

  • 99公益日新增主题日 腾讯集团全业务参与打造新里程碑

    2021 年是中国“十四五”规划的开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。站在历史交汇点上，中央提出推动共同富裕。腾讯继投入 500 亿元用于“可持续社会价值创新”战略升级后，于 8 月 18 日宣布再次投入 500 亿元，启动“共同富裕专项计划”。今年的“ 99 公益日”就在这样的背景下开启，将为中国公益慈善事业的可持续健康发展提供助力。今年 99 公益日将从 3 天扩展到 10 天，从 9 月 1 日开始到 9 月 10

    99公益日 腾讯集团

  • 微信支付上线一款科普公益小程序 答题正确可获公益

    今天是全国低碳日，为提升全民低碳意识，微信支付宣布联合腾讯碳中和实验室、腾讯金融研究院，投入亿级流量资源和千万级公益金，正式发起科普公益活动“碳中和问答”。

    微信支付 小程序 公益

  • 微信支付正式上线科普公益小程序 每天3道题，答对将捐公益

    今天是低碳日，为提升民众低碳意识，微信支付联合腾讯碳中和实验室正式发起科普公益活动“碳中和问答”。用户进入“碳中和问答”小程序，每天有3道碳中和科普题目可解答。

    微信 微信支付 小程序

  • 2021年99公益日正式启动，深耕可持续公益助力共同富裕

    一年一度的 99 公益日将于 9 月 1 日正式启动。在迎来第七年之际， 99 公益日将在配捐机制、产品体系、企业联动、公益基础建设等四个方面进行全面升级，聚焦共同富裕。腾讯公益慈善基金会（以下简称“腾讯基金会”）将投入 50 亿元，用于 99 公益日及后续的激励金支持、公益数字化建设以及一线公益帮扶，为中国公益事业的可持续健康发展提供助力，为“第三次分配”提供有力的公益技术平台和数字能力服务保障。腾讯公司高级副总裁、

    99公益日

  • 2021年99公益日正式启动，可持续公益升级助力共同富裕

    一年一度的99公益日将于9月1日正式启动。在迎来第七年之际，99公益日将在配捐机制、产品体系、企业联动、公益基础建设等四个方面进行全面升级，聚焦共同富裕。

    腾讯 99公益日

  • 公益领域做出新贡献 如吻荣获“特殊贡献奖”

    今年 7 月份以来，全国有多个地方遭遇了严重的暴雨灾害。如吻获悉有很多群众受灾之后，立即在第一时间驰援灾区，通过捐赠各种物资，为在全贡献自己的绵薄之力。得益于长期以来积极投身公益献爱心，如吻近期被深圳市首个扶持女性创业的非营利性机构——深圳市女性创业促进会授予“特殊贡献奖”。这是对如吻投身公益事业的高度肯定。需要说明的是，以上仅仅是如吻所获的众多奖项当中的一隅。作为国内内衣行业的标杆性品牌，如吻从创?

    如吻

  • 阿里巴巴公益基金会宣布将进行战略升级

    此前阿里巴巴集团宣布，将于2025年之前，在科技创新、经济发展、高质量就业、弱势群体关爱、设立共同富裕发展基金等五个方向上累计投入1000亿元，与全社会共享发展成果，助力推动共同富裕。

    阿里巴巴 阿里公益 共同富裕

  • 如吻用爱传递知识 为乡村小学捐赠公益图书室

    多年来，如吻致力于为广大消费者打造健康而又舒适的内衣产品，受到了广大用户的喜爱。在如吻看来，消费者如今对于产品的需求早已超出产品本身，用户追求触觉上和视觉上的良好体验，更渴望得到心理上与精神上的共鸣。内衣是人人都需要的私密产品，消费者尤其重视内衣带来的体验，同时也看重内衣品牌所传递的价值观。与此同时，如吻也格外注重其品牌内涵的塑造，通过跨界、时尚、公益等领域的不断尝试，让品牌影响力日益提升，从而肩

    互联网公益

  • 痘博士祛痘公益万里行 危难之中见担当

    七夕，盛载爱情的鹊桥，两位前期受帮扶进入实习期的大学生，此时搭起了痘博士公益祛痘中国万里行活动的爱心桥，在这一天，他们将人生走向社会的第一份感受发到了痘博士公益祛痘中国万里行活动之中。人们不禁想起痘博士公益祛痘中国万里行活动在抗疫艰难时光中那些感人的故事。疫情还在世界各地肆虐，中国抗疫的成果令世界艳羡，抗疫中闪现的英勇顽强让我们时时感动。正如我们的领袖所言，人人都是英雄。英雄中也有你，有我。痘博士

    痘博士

  • 民生在线教育|秋天的第一场公益拍卖，等你来

    公益，是每个人内心善良的底色。在善良面前，本不必刻意强调什么宏大的意义，有些问题、有些人，只是需要被看见。据中国扶贫基金会和北京师范大学中国公益研究院联合发布的乡村儿童阅读报告，高达74%的受访乡村儿童一年阅读的课外读物不足 10 本。在欠发达的乡镇，实体书店很少看到，而学校作为知识的桥梁，也面临着缺少承担阅读培养能力的困境。现在，我们想通过公益拍卖的方式，将公益的力量聚集起来，将所得的善款通过“满天星?

    在线教育

  • 野兽派终生认养大熊猫“噗噗” ，这波公益很萌很治愈

    近日，野兽派在成都大熊猫繁育研究基地（以下简称成都熊猫基地），终生认养了一只的大熊猫宝宝，并为它取名“噗噗”。据悉，每年都有数十只可爱的大熊猫宝宝在成都熊猫基地出生，这次野兽派认养的大熊猫“噗噗”，就是今年 7 月 17 日凌晨 4 点出生的，她的妈妈是大熊猫“奇福”。小家伙刚出生时还睁不开眼，四肢还特别长，睡觉翻身的时候就喜欢展示自己的“大长腿”。随着时间慢慢长大，目前刚刚满月的它已经可以爬行一小段距离了

    野兽派

  • “99公益日”将加强帮扶一线项目，落实“共同富裕”理念

    2021年“99公益日”启动仪式今日进行。腾讯公司高级副总裁，腾讯公益慈善基金会理事长郭凯天致辞时透露，今年99公益日将加强对一线公益项目的帮扶，落实“共同富裕”理念;同时升级一系列交互玩法，把几天内的密集行动，变成365天的细水长流。

    腾讯 99公益日 共同富裕

  • 小米回应雷军减持3亿股：1个多月前已公告 是捐赠用于公益

    据港交所文件披露，8月31日，小米集团创始人、董事长雷军卖出逾3亿股小米股票，在小米的多头仓位从10.63％降至9.12％，按照25港元股价计算价值约75亿港元。对于雷军为何突然卖出如此之多的小米股票，外界也是猜测纷纷。是个人原因还是支持小米造车？港交所和雷军本人均未公开表态。据港交所内披露，雷军此次仓位变动原因，是雷军不再控制雷军基金会，导致可统计份额降低，并非减持。对于上述消息，也是引起了不少网友的争议，不过?

    小米 雷军 基金

  • FITURE以公益慈善助力全民健身普及，释放品牌人文关怀

    随着《全民健身计划(2021- 2025 年)》的公布，体育产业在 5 万亿红利的感召下热度空前。与此同时，至 2025 年经常参与体育锻炼人口占比提升至38.5%的目标也激励着中国体育行业需要携手带动更多国人参与到运动健身中来。近期，运动健身品牌FITURE在2021 ChinaFIT晚宴上参与了由ChinaFIT健康公益基金会主办的慈善义卖，用于支持公益项目“ 365 晨光宝贝”项目、灵山慈善基金会“泰北华文教育”项目。模式创新，FITURE领跑智能健身赛?

    FITURE 智能健身镜
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM