腾讯公益回应“不要烫伤我的童年”被指违规套捐：冻结相关配捐和激励

站长之家(ChinaZ.com) 9月6日 消息:今日，“腾讯公益伙伴”微信公众号发布《关于涉嫌违规项目的情况通报》称，9月5日晚间，腾讯公益平台接到用户关于中国社会福利基金会下的“不要烫伤我的童年”公益项目（腾讯公益平台项目ID:19364）涉嫌违规套捐的投诉。

投诉称，该项目在“99公益日”活动中，以“捐后报销”为名，将资金化整为零、组织多人多次进行违规套捐。

腾讯公益平台第一时间启动调查。根据投诉信息，“不要烫伤我的童年”项目涉嫌违反平台于7月5日发布的《2021年99公益日规则》。

为更好保障所有公益机构和爱心网友的权益，维护平台的公平公正及行业的清朗风气，经与主管部门及其他相关方沟通，腾讯公益平台现做出以下处理措施:

1.暂停“不要烫伤我的童年”项目在腾讯公益平台上筹款。

2.冻结“不要烫伤我的童年”项目在“99公益日”期间获得的由腾讯基金会提供的配捐和激励。

官方表示，平台已通报中国社会福利基金会对涉事项目进行核查，尽快公示核查结果。该平台已将投诉信息、最新核实信息报备给相关主管部门，并将积极配合主管部门做好后续调查求证工作。违规行为一经查实，腾讯公益平台将依据《2021年99公益日规则》采取对应的处罚措施，绝不姑息。