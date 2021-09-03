招聘信息显示苹果正在探索 RISC-V 指令集架构

站长之家(ChinaZ.com) 9月3日消息:据AppleInsider报道，本周发布在苹果公司网站上的一份招聘信息显示，该公司正在研究RISC-V指令集架构解决方案，这表明苹果未来的内部芯片设计可能会实施这种开源技术。

周四在苹果公司的招聘网站上发布了「RISC-V高性能程序员」的招聘信息，寻求对RISC-V架构有经验的程序员。苹果还希望候选人具有ARM CPU内核中NEON微架构的工作知识。被录用的程序员将加入苹果公司的「矢量数值事业部」（Vector and Numerics Group），该小组负责「设计、加强和改进在iOS、macOS、watchOS和tvOS上运行的各种嵌入式子系统」。

Tom's Hardware指出，苹果似乎已经在部署RISC-V架构，至少是在公司内部。但目前尚不清楚该公司是否会将 ISA 开源指令集架构也纳入实际产品。苹果公司打算如何整合RISC-V还不得而知，不过该公司通过采用该架构可以有效地避免ARM矢量内核的授权费用。目前所有的苹果芯片设计，包括A系列和M系列SoC，以及S系列和其他系统级封装设计，都采用了定制的ARM内核。

RISC-V集成不太可能超越ARM，至少在短期内是这样。苹果公司在基于ARM的定制处理器技术方面的投资是巨大的，并产生了一个在效率和性能方面无可匹敌的平衡平台。