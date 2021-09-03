苹果已完成首款 AR/VR 眼镜设计 需连 iPhone 才能实现完整功能

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苹果已完成首款 AR/VR 眼镜设计 需连 iPhone 才能实现完整功能

2021-09-03 15:55 · 稿源：站长之家

据 The Information 日前的报告称，备受期待的苹果虚拟现实/增强现实头戴设备需要无线连接至 iPhone  才能实现大部分的高级功能。

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据悉，苹果去年已经完成新品设备的整体设计，已经准备好试产。AR/VR 设备的芯片并没有 iPhone 芯片那么强大，缺少人工智能和机器学习功能，因此需要连接 iPhone 使用。

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