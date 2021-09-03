苹果已完成首款 AR/VR 眼镜设计 需连 iPhone 才能实现完整功能

2011年，有传言称苹果正在开发所谓的"iPhone nano"，即比当时的顶级机型iPhone 4更小、更便宜的新iPhone。虽然苹果公司从未发布过传闻中的超小型手机，但媒体在收集Epic诉苹果案的邮件时发现了一封发自史蒂夫·乔布斯的邮件，证实该公司确实曾在某个时间点上研发iPhone nano。这封乔布斯2010年10月的电子邮件是一个战略会议的议程，并没有透露多少关于该设备的信息。有一个关于"iPhone nano计划"的公告，一个关于其"成本目标"的子?