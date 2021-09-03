苹果已完成首款 AR/VR 眼镜设计 需连 iPhone 才能实现完整功能

据 The Information 日前的报告称，备受期待的苹果虚拟现实/增强现实头戴设备需要无线连接至 iPhone 才能实现大部分的高级功能。
据悉，苹果去年已经完成新品设备的整体设计，已经准备好试产。AR/VR 设备的芯片并没有 iPhone 芯片那么强大，缺少人工智能和机器学习功能，因此需要连接 iPhone 使用。
据 The Information 日前的报告称，备受期待的苹果虚拟现实/增强现实头戴设备需要无线连接至 iPhone 才能实现大部分的高级功能。
据悉，苹果去年已经完成新品设备的整体设计，已经准备好试产。AR/VR 设备的芯片并没有 iPhone 芯片那么强大，缺少人工智能和机器学习功能，因此需要连接 iPhone 使用。
据国外媒体报道，苹果已故联合创始人兼首席执行官史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）在2010年10月发出的一封电子邮件证实，该公司曾考虑制造一款“iPhone nano”。
最新的芯片细节表明，苹果即将推出的收款增强现实/虚拟现实头显设备会和非蜂窝版 Apple Watch 型号一样，需要连接到 iPhone 才能获得最先进的功能。苹果于 2020 年完成了 AR 芯片的设计工作，而外媒 The Information 报道称，三款 AR/VR 芯片的物理设计已经完成，芯片现已准备好试产。知情人士透露，这三款芯片将交由台积电量产，量产需要至少 1 年时间。此外 ，The Information 还了解了有关 Apple AR SoC 的更多详细信息。例如，
据投资银行摩根大通称，尽管距离新的“iPhone 13”系列的发布时间可能不到一个月，但苹果iPhone的销售“仍然保持弹性”。在外媒AppleInsider看到的一份给投资者的说明中，摩根大通的分析师Samik Chatterjee看了最近的Wave7研究数据，分析了7月份美国各运营商的销售趋势。据该分析师称，iPhone的销售似乎并没有放缓。对iPhone 12和iPhone 12 Pro的强劲需求，以及与Android手机制造商相比苹果更好的库存状况，使iPhone销售保持强劲，
近几年，苹果旗下的iPhone手机一直没改变过外官方方案，尤其是带有一大块黑边的刘海屏，在如今安卓阵营屏下前摄即将普及的今天，显得分外尴尬。不过从多方消息来看，苹果正在努力消除那块碍眼的刘海。据报道，近日美国专利和商标局授予了苹果一项名为 可调节显示窗口的电子设备 ”的专利，其中展示了一种前置摄像头和其他光学组件的隐藏方式，它可以通过移动显示屏本身来解决这个问题。视频通过这个方案，苹果可以为iPhone创造一个
对于苹果来说，刘海已经在iPhone上使用了多年，用户对此非常反感，所以去掉这个设计就是必须要去完成的。虽然苹果一直在考虑如何缩小未来设备的刘海，但它最理想的做法是完全取消刘海。然而，这样做会带来其他问题，主要是让显示屏和相机传感器占据设备的同一空间。在美国专利和商标局授予的一项名为 可调节显示窗口的电子设备 专利中，苹果认为它可以通过移动显示屏本身来解决这个问题。苹果可以为iPhone创造一个没有任何刘海孔洞
凤凰网科技讯 北京时间8月24日消息，尽管第15代iPhone将于下个月发布，7月份美国市场当前型号的iPhone销售依旧强劲。今天常规交易中苹果涨1.52美元，涨幅为1.03%，报收于149.71美元。摩根大通分析师萨米克查特吉（Samik Chatterjee）援引Wave7 Research的调查称，苹果避开了9月新款机型发布前的传统销售淡季。iPhone销售强劲的原因是“iPhone 12有弹性的需求以及苹果相对三星和其他Android手机厂商更好的库存水平”。他对苹果股票?
日前，有消息称iPhone 13或支持低轨道卫星通讯，可在没有信号的情况下拨打电话。不过，据彭博社报道澄清表示，iPhone卫星功能仅用于紧急通信。
苹果会在更高端版iPhone中力压Face ID技术。未来，苹果可能会在Face ID和Touch ID技术采取两种策略：一种是，更昂贵机型可能支持屏下Face ID，低端版则将Face ID置于“刘海”中;另外一种，高端机型同样支持屏下Face ID，但是低端款会采用屏下Touch ID。
凤凰网科技讯 北京时间8月28日消息，苹果公司今天在其官网推出了iPhone 12和iPhone 12 Pro服务计划，以解决少数机型出现的“无声音”问题。苹果称，由于iPhone 12和iPhone 12 Pro听筒模块上的某个组件可能会发生故障，极少数的iPhone 12和iPhone 12 Pro设备可能会出现声音问题。受影响设备的生产日期为2020年10月至2021年4月之间。iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max不受影响，不在这项计划的保障范围内。如果用户的iPhone 12或i
近期，多方消息都透露苹果将于9月14日召开新品发布会，推出多款新一代产品，其中最受瞩目的当属新iPhone手机。不过，此前曾传闻出新机命名在iPhone 13和iPhone 12s之间做出选择，一直没有确切的消息传出，现在终于可以确定了。今天上午，有网友曝光了疑似新iPhone的包装贴纸，其中赫然显示该机命名为iPhone 13，这就意味着此次新机将被归为iPhone 13系列，同时下方还标注着该机由苹果加州设计，并在中国组装生产。至此，iPhone 13?
很快，iPhone 13就要发布了，按照目前的情况看，苹果并不会延期发布，时间依然是锁定在下月中旬左右。据供应链消息称，鸿海郑州厂大招工生产苹果新机，近期破天荒六度调高内部推荐奖金至人民币1.27万元，较一开始的人民币6000元大增逾一倍。与此同时，另一家代工厂蓝思科技也提高了奖金。2月份，它向新员工提供大约5000元的报酬，然而从5月份开始，收入大增到与富士康类似的10000元人民币附近。立讯精密方面最近获得了苹果公司第一
据ELEC的一份报告称，苹果公司改变了生产iPhone上相机模块的方法，在采用新的组装方法之后，苹果可以减少iPhone整体的制造成本。
该报告称:「我们最近对亚洲供应链的检查表明iPhone的产量在1.3亿-1.5亿之间。iPhone13似乎占第三季度iPhone制造量的35%-45%，这种积极的前景给了我们更多的信心，我们认为目前的iPhone13的发布时间定在9月的第三周。」
不出所料，手机市场又热闹起来了。这个8月，不到10天，小米、荣耀以及vivo高端子品牌iQOO，三家厂商都接连发布高端旗舰机，赶在9月iPhone13系列发布之前组织“围堵”。
【TechWeb】9月3日消息，据国外媒体报道，新芯片细节显示，苹果首款增强现实/虚拟现实（AR/VR）头盔需要与iPhone绑定，才能提供其最先进的功能。外媒称，这款头盔可能配备15个摄像头、microLED屏幕以及眼球追踪技术，以提供终极沉浸式体验。据外媒报道，苹果已于2020年完成了为这款头盔提供动力的AR片上系统（SoC）和另外两款芯片的物理设计工作，现在已经准备好试生产。知情人士称，苹果的供应链合作伙伴台积电将负责生产这些芯片
此前，已有多方消息表明苹果将会在9月份召开秋季新品发布会，其中最大的主角自然是大家期待了一年的iPhone 13系列，但同时还将推出多款旗舰新品，比如目前市面上最出色的智能穿戴产品之一Apple Watch。根据此前一份研究报告中显示，Apple Watch Series 7将会与iPhone 13同台发布，但是最新的爆料却显示该产品可能将要延期。消息称，Apple Watch Series 7带来了苹果有史以来对这个产品线做出的最大改动，但是这些改动让合作的生产商
疫情期间，不少人发现使用面部识别解锁iPhone手机变得麻烦，希望苹果可以重新将Touch ID引入到新iPhone上，尤其是现在很流行的屏下指纹技术。
凤凰网科技讯 北京时间8月23日消息，彭博社知名记者马克古尔曼(Mark Gurman)周日在其最新一期《Power On》通讯中表示，苹果不会在今年的iPhone 13中推出屏下指纹Touch ID技术，该公司的“长期目标”是把Face ID人脸识别传感器集成到屏幕中。古尔曼称，尽管苹果已为下一代旗舰iPhone测试了屏下Touch ID技术，但是今年还无法达标。他相信苹果会在更高端版iPhone中力压Face ID技术，长期目标是在屏幕中集成Face ID。未来，苹果可能会?
2011年，有传言称苹果正在开发所谓的"iPhone nano"，即比当时的顶级机型iPhone 4更小、更便宜的新iPhone。虽然苹果公司从未发布过传闻中的超小型手机，但媒体在收集Epic诉苹果案的邮件时发现了一封发自史蒂夫·乔布斯的邮件，证实该公司确实曾在某个时间点上研发iPhone nano。这封乔布斯2010年10月的电子邮件是一个战略会议的议程，并没有透露多少关于该设备的信息。有一个关于"iPhone nano计划"的公告，一个关于其"成本目标"的子?
据国外媒体报道，苹果公司正在为其最新款iPhone（iPhone 13系列）寻找更多中国供应商，该公司计划在明年1月之前生产9000万至9500万部新iPhone。
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