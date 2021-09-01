膜拜技术大神！程序员2天做出猫咪情绪识别软件

比特币是全球数字货币的中流砥柱，也是价值最高的，市值超过1万亿美元。比特币的创始人是中本聪，但这个名字公认为是个代号，谁是中本聪的本尊成了币圈最大的谜团之一。从2008年比特币创立以来，全球寻找中本聪的活动就没停过，13年来有很多知名或者不知名的人物被认为是中本聪，还有人跳出来自认为中本聪，可惜没有一个是能得到公认的。彭博首席分析师Eric Balchunas在研究之后公布了他的发现，认为中本聪的真身可能是Hal Finney?