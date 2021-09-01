膜拜技术大神！程序员2天做出猫咪情绪识别软件

深圳某互联网公司一名程序员为了解猫咪在家的状态，利用周末时间做出了一个猫咪情绪识别APP。
小伙子称:自己是一个猫奴，去年毕业后进入一家互联网公司，上班时偶尔会牵挂家里的猫咪。
他通过观察猫的动态，动作、声音样本等，应用一些深度学习算法开发了这个可以实时观察猫咪动态和想法的小软件。
网友们纷纷表示:原来每个优秀程序员背后都有一只猫，技术大神果然厉害!
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比特币是全球数字货币的中流砥柱，也是价值最高的，市值超过1万亿美元。比特币的创始人是中本聪，但这个名字公认为是个代号，谁是中本聪的本尊成了币圈最大的谜团之一。从2008年比特币创立以来，全球寻找中本聪的活动就没停过，13年来有很多知名或者不知名的人物被认为是中本聪，还有人跳出来自认为中本聪，可惜没有一个是能得到公认的。彭博首席分析师Eric Balchunas在研究之后公布了他的发现，认为中本聪的真身可能是Hal Finney?
因延误研发进度，程序员被公司告上法庭，索赔90万元。公司认为这一行为“严重失职”，还造成了379.1万元经济损失。
摩尔庄园中的忽悠猫是很多玩家想去要收藏捕捉的，一些朋友还不清楚忽悠猫到底在哪抓，下面就来为大家详细的介绍一下。
腾讯旗下惠聚小程序正式上线了“名品”栏目。据了解，该栏目覆盖产品及活动资讯、互动体验等名品官方内容，可直达品牌官网小程序。
据报道，丰田（Toyota）与CCC Intelligent Solutions Inc.（CCC）合作开发出碰撞辅助（Collision Assistance）服务，已应用于丰田和雷克萨斯（Lexus）车辆中，其驾驶员可在发生碰撞后的瞬间获得及时援助。丰田和雷克萨斯车主应用程序（Owners Apps）中的功能部分会提供指导说明，以引导驾驶员在碰撞后的维修过程。CCC移动技术结合了引导式事故记录以及获得索赔和管理服务的权限，以在发生碰撞后为驾驶员提供帮助。丰田会将事故和车
5岁时，刘宇轩开始崇拜起解放军叔叔，觉得他们是保护大家的超级英雄;7岁时，刘宇轩成为“小小公益传播官”，为乡村儿童吃上牛奶和鸡蛋贡献力量;看着自己累积的500多的公益爱心，他开心地说，现在的我也是一个“小英雄”!01.“我第一次看到儿子如此专注”今年7岁的刘宇轩，现就读于烟台御龙山学校。“小小公益传播官”是他的第一次公益活动。别看他是个新手，可当起“传播官”，丝毫不害羞。不久前，他来到烟台黄海沙滩，向市民宣传
从6月24日至8月17日，微信平台已核查违规小程序85个，封禁了小程序支付能力，并针对部分应援打榜小程序引导至H5等渠道进行支付的行为进行上线拦截措施。
23岁的售货员小飞，某天晚上下载了一个叫他趣的社交应用。刚登陆后，就有四五个头像为美女自拍的用户主动跟他打招呼，小飞选择其中一个比较合眼缘、昵称为“小蚂蚁”的用户聊起来。
这年头，杀毒软件宛若“隐形”。日前，诺顿LifeLock公司宣布，拟耗资86亿美元收购捷克杀毒软件开发商Avast，后者拥有4.35亿全球用户。
随着经济发展和人均经济水平提高，宠物的角色也悄然发生着改变，宠物在精神寄托上的替代作用愈发明显，已经逐渐成为人们生活的伴侣，宠物行业正面临着前所未有的黄金发展时期，据悉，宠物行业已达 2000 多亿市场规模，而行业的快速增长，也催生了众多宠物消费品牌。但市场巨大，也容易出现良莠不齐的乱象，如何提高养宠人士的信任度和忠诚度，也成为了宠物消费品牌新的难题。从线上电商平台的数据来看，在宠物行业细分领域中，宠物
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定位为宠物营养专家的RedDog红狗品牌，于2021 年5 月签约了年轻头部明星吴磊。5 月19 日，吴磊与薇娅联袂直播红狗产品。8 月25 日，红狗又正式官宣“吴磊代言红狗新1 代营养配方粮”。据悉，吴磊代言的红狗宠物粮，采用科学营养配方1+1+1，是一款“不含呕吐毒素，更适合城市犬猫”的营养配方粮。(图片：吴磊代言红狗主粮）吴磊：不断演绎优秀作品2021 年夏天，最令人惊喜的电影就是吴磊和张子枫主演的《盛夏未来》了，被盛赞为2021
最近疫情反扑，在家闲着无事，发现了几款令人惊艳的电视盒子软件，小编悄悄试了 6 个不错的新的电视盒子软件，用起来还不错，今天来推荐给大家，对比 6 款电视盒子软件，发现葫芦视频不仅可以免费看VIP视频，单点付费内容也能免费看，是看电视看电影最好的软件，不信我们一起来看看对比效果。一、葫芦视频支持平台：TV+安卓「葫芦视频」是一个专门看电影的影视盒子TV工具，属于芒果TV播控，目前已经有两千多部电影收录，院线热映+?
男人是一个家庭的顶梁柱，他们撑起了养家糊口的经济重任，也是家人的精神支柱。他们中的很多人，为了挣钱养家，只能选择背井离乡，暂别妻儿和父母，在异地独自打拼。今天的《团油深夜加油站》，是一位“北漂”运输员的故事。有人说，深夜的北京，有人在尽情享受着夜生活，也有人在为生活拼尽全力，夜场运输员戴师傅就属于后者。和很多打拼者一样，深夜才是他忙碌的开始。10年前，为了让家人过更好的生活，戴师傅从老家来北京打拼。
红米电视红米电视Redmi x55买回来后，需要看直播或者玩游戏需要另外下载应用软件，下面以蚂蚁市场为例，分享一个红米电视Redmi x 55安装直播软件和第三方软件的方法。1. 百度搜索蚂蚁市场官网，下载安装包，将安装包移动到U盘里。2. 打开红米电视Redmi x 55的系统设置，选择“账号与安全”，将“安装未知来源应用”设置为允许。3. 将U盘插入红米电视红米电视Redmi x55的USB接口，然后打开【我的应用】，选择媒体中心。将U盘连接USB
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在成年人的世界里，的确没有容易二字。越来越多的职场人士，为了提升自身的价值，利用业余时间报读职培班、考证班，只为了让自己手头尽可能拥有更多的职业技能证书，期待有朝一日能有用武之地。
近日，叮咚买菜宣布启动2022校园招聘，计划在北京、上海、杭州、厦门、成都等20余个城市招聘近千名毕业生。招聘岗位包括管理、品控、采购、人力资..
随着移动游戏成为主流社交娱乐方式，消费者渴望在顶级的游戏终端上获得更为出色的游戏体验，于是“游戏手机”、“电竞手机”这一细分品类应运而生..
日前，人力资源和社会保障部发布二季度全国招聘大于求职“最缺工”的 100 个职业排行。其中，保洁员、家政服务员进入“最供不应求”职业前十。当下..
最近，由高通和华硕联手带来一款名为骁龙Insiders的智能手机，这款手机搭载的是骁龙 888 旗舰芯片，我们都知道骁龙 888 作为安卓体系上半年的爆款..
这段时间，伴随着比特币价格的不断攀升，越来越多的投资者开始进入这个新兴投资市场，如果你正打算尝试从事比特币交易，还有几件事需要事前先了解..
2021 年“中国国际服务贸易交易会” 于 9 月 2 日在国家会议中心开幕。本届服贸会主题为“数字开启未来，服务促进发展”， 聚焦数字经济、碳达峰碳..
6 月 10 日，重橙网络正式推出Flash中心软件。Flash中心是Flash Player软件化升级的全新产品，也是自 2019 年 10 月重橙网络与Adobe公司深化合作以..
从今年1月份开始，国内在资本市场中最火的造车新势力，就变成了恒大汽车。虽然没有一车上市发售，但是恒大汽车的股票却是接连暴涨。今年年初，恒大..
炉石传说暴风城有两个谜题，算是比较难的了，很多玩家都不知道怎么玩，下面就来为大家分享一下炉石传说暴风城谜题全攻略。..
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9月2日，湖南省湘茗生物科技有限公司成立，法定代表人为孙翠英，经营范围包含农产品收购、农产品研发等。企查查股权穿透显示，该公司由茶颜悦色关..
昨日晚间，一则“直播抢到2分钱商品要999元运费”的新闻登上热搜。报道称，有消费者在头部主播雪梨的直播间抢到了仅分钱的电动牙刷和枕头，但在付..
美国宇航局（NASA）最新火星探测器在经历上个月的失败后成功收集到第一个可带回地球的岩石样本。据“毅力号”火星探测器的总工程师亚当斯特尔兹纳..
今日，天猫平台称为了促进票务行业的发展，保障消费者的购物体验，平台拟新增《天猫票务行业特殊管理规范》。该规范明确说明了票务类商品发布特殊..
提起大学老师，你会想到什么?在我们每个人的记忆中，总有一些大学老师，他们讲课幽默风趣，5G冲浪各种段子玩梗张口就来;他们颜值过人，明明可以靠..
为了给用户带来更加专业、优质、舒适的室内跑步体验，同时最大限度地减轻跑步对膝关节、踝关节的损伤，中国知名运动品牌KEEP不断在跑步机材料上寻..
由周四发布在苹果官网上的招聘信息可知，该公司正在研究 RISC-V 指令集架构的解决方案，暗示未来的内部芯片设计或拥抱开源技术。从 Toms Hardware..
今天上午，一则关于#直播抢到2分钱商品要999元运费#的话题冲上热搜，引起了多方网友热议，而且多名网友表示有类似的遭遇，质疑主播雪梨搞虚假秒杀..
日常生活中，微信的重要性越来越高变得越来越重要。为了保证使用的安全性，我们很有必要知道自己实名认证的微信绑定了多少个微信号?那么如何查询..
京东拟以每股4.35港元的价格收购中国物流资产控股权，该交易最早将在周五宣布。对此，中国物流资产和京东暂未回应。..