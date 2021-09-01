膜拜技术大神！程序员2天做出猫咪情绪识别软件

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膜拜技术大神！程序员2天做出猫咪情绪识别软件

2021-09-01 14:59 · 稿源：站长之家

深圳某互联网公司一名程序员为了解猫咪在家的状态，利用周末时间做出了一个猫咪情绪识别APP。

小伙子称:自己是一个猫奴，去年毕业后进入一家互联网公司，上班时偶尔会牵挂家里的猫咪。

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他通过观察猫的动态，动作、声音样本等，应用一些深度学习算法开发了这个可以实时观察猫咪动态和想法的小软件。

网友们纷纷表示:原来每个优秀程序员背后都有一只猫，技术大神果然厉害!

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