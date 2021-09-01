Windows11正式版10月5日发布 将分阶段开始推送

站长之家（ChinaZ.com）9月1日 消息:微软昨天发布新闻稿，宣布2021年10月5日正式开始推送 Windows11，10月5日起，符合条件的 Windows10PC 将可免费升级到 Windows11，预装 Windows11的各种全新 PC 设备也将开始上市发售。

微软表示，为保证升级效果，将进行分阶段和可评估的升级形式。在从 Windows10中吸取了大量经验之后，希望为您提供更出色的体验。因此，微软将首先为符合条件的新设备提供升级服务。

微软称，将根据硬件条件、可靠性、使用时间，及其它会影响升级后使用体验的因素，对市场上已有的设备分阶段推送升级。预计到2022年年中，所有符合条件的设备都可以免费升级到 Windows11。

对于Windows10的计划，微软也承诺将为 Windows10提供支持，直至2025年10月14日。此外，微软近期还宣布，Windows10的下一个功能更新将于今年晚些时候推出。

据悉，即将推出的Windows11系统在外观界面有了全新的设计，更加现代、整洁和美观。同时加入了Microsoft Teams、支持原生安卓APP、加入全新的Microsoft Store、提升改进了触控、触控笔和语音输入体验。