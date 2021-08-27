微博取消明星超话排名 抖音明星榜也已下架

站长之家（ChinaZ.com）8月27日 消息:继网信办发布通知，要求取消明星个人排行榜单后，今天下午，微博取消了明星超话排名，点击进入超话后页面从排名状态变为随机推荐。

据悉，稍早前有网友发现cp超话和明星超话已不对外显示。此外，抖音也下架了明星榜。

最开始，超话的存在是为了粉丝和明星之间能更好交流而存在。然而，随着发展，“饭圈”乱象频出，打榜、互撕等现象十分普遍。为了肃清网络，今天，网信办发布通知要求取消所有涉明星艺人个人或组合的排行榜单，严禁新增或变相上线个人榜单及相关产品或功能。