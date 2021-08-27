微博取消明星超话排名 抖音明星榜也已下架

站长之家（ChinaZ.com）8月27日 消息:继网信办发布通知，要求取消明星个人排行榜单后，今天下午，微博取消了明星超话排名，点击进入超话后页面从排名状态变为随机推荐。
据悉，稍早前有网友发现cp超话和明星超话已不对外显示。此外，抖音也下架了明星榜。
最开始，超话的存在是为了粉丝和明星之间能更好交流而存在。然而，随着发展，“饭圈”乱象频出，打榜、互撕等现象十分普遍。为了肃清网络，今天，网信办发布通知要求取消所有涉明星艺人个人或组合的排行榜单，严禁新增或变相上线个人榜单及相关产品或功能。
站长之家（ChinaZ.com）8月27日 消息:继网信办发布通知，要求取消明星个人排行榜单后，今天下午，微博取消了明星超话排名，点击进入超话后页面从排名状态变为随机推荐。
据悉，稍早前有网友发现cp超话和明星超话已不对外显示。此外，抖音也下架了明星榜。
最开始，超话的存在是为了粉丝和明星之间能更好交流而存在。然而，随着发展，“饭圈”乱象频出，打榜、互撕等现象十分普遍。为了肃清网络，今天，网信办发布通知要求取消所有涉明星艺人个人或组合的排行榜单，严禁新增或变相上线个人榜单及相关产品或功能。
昨日，微博宣布，为营造健康兴趣讨论氛围，共建和谐社区，超话社区下线“积分助力”机制。据悉，在超话社区，用户可以通过做任务获得积分，并为喜欢的偶像打榜。
今日，针对微博超话社区下线积分助力机制的情况，微博方面回应称，后续，明星超话将根据活跃度展示，包含在超话内签到、发帖、互动等综合维度，鼓励用户在超话内以兴趣为导向正常发帖，产出优质内容并互动。
据悉在饭圈的世界中，一位粉丝要成为所谓的“大粉”、“粉头”，要么是为偶像花钱，要么就是有能力组织“轮博女工”做数据。在拨开萦绕饭圈周围的这层迷雾，微博将“明星势力榜榜单中的名次代表偶像知名度”，包装成一种“观念”来促使粉丝消费，无疑也成为了饭圈经济的核心，甚至“轮博不一定有用，但是不轮一定糊”更是成为饭圈粉丝普遍的看法，而这也是微博作为社会化媒体潜移默化的一个结果。
微博社区管理官方微博发布公告称，为倡导粉丝理智追星，履行企业主体责任，微博决定下线“明星势力榜”。
6月以来的“清朗·饭圈乱象整治”行动终于迎来了一个实质性的大动作，就在今天下午（8月6日），微博宣布下线自己最重要的娱乐榜单之一——“明星势力榜”。
8月6日，@微博管理员发布公告称，，为倡导粉丝理智追星，履行企业主体责任，微博决定下线“明星势力榜”。
今日下午，@微博管理员 官方帐号发布微博明星势力榜”下线公告。官方表示，为倡导粉丝理智追星，履行企业主体责任，微博决定下线明星势力榜”。公告指出，由于最近一年来部分明星粉丝群体非理性应援、刷榜等问题愈演愈烈，对明星势力榜评分机制形成挑战。榜单不能全面客观地反映明星的社会影响力，也与健康的星粉互动生态产生偏离，微博决定将明星势力榜”下线，进行多维度改造升级。未来，微博将探索全新的融合媒体评价、作品评价
微博官方发布消息称，为倡导粉丝理智追星，履行企业主体责任，微博决定下线“明星势力榜”。
今日，中央网信办发布了《关于进一步加强“饭圈”乱象治理的通知》。其中，通知要求，取消所有涉明星艺人个人或组合的排行榜单，严禁新增或变相上线个人榜单及相关产品或功能。仅可保留音乐作品、影视作品等排行，但不得出现明星艺人姓名等个人标识。
7月31日，警方通报吴亦凡涉嫌强奸罪当晚，部分平台网友出现了极端言论，如为偶像劫狱”探监”，甚至有粉丝组织救援群”，进行所谓集体营救”活动，触及法律底线。对此，各大互联网平台纷纷发布整治饭圈乱象公告，重点打击诱导未成年人无底线追星、极端言论等行为。微博方面公告称，通报吴亦凡涉案信息以来，引发全网高度关注，微博立即对相关信息进行了排查治理，关闭错误导向超话108个，解散违规群组789个，坚决遏制非理性行为，?
近日，拼多多关联公司上海寻梦信息技术有限公司新增“明星团”、“快团团明星团”商标申请信息，国际分类涉及通讯服务、广告销售、科学仪器等，目前商标状态均为“注册申请中”。
抖音最近推出了新的直播PK的玩法，其中重点推出的就是璀璨星币，很多朋友还不清楚这个璀璨星币到底是什么，有什么用，下面就来为大家详细的介绍一下。
昨天朋友找我聊天，让我谈谈对抖音私域的看法。我当时便直截了当的告诉她————抖音没有私域!7月28日在抖音企业号2.0的发布会上，抖音首次提出了抖音私域的概念，并且还发布了《2021抖音私域经营白皮书》，需要电子文件的村民可以找我。
今日，中央网信办发布了《关于进一步加强“饭圈”乱象治理的通知》，其中，通知要求，取消所有涉明星艺人个人或组合的排行榜单，严禁新增或变相上线个人榜单及相关产品或功能。仅可保留音乐作品、影视作品等排行，但不得出现明星艺人姓名等个人标识。
抖音电商作为“兴趣电商”的领头羊，为电商行业注入一股新鲜血液，从抖音小店商家入口登入，可发现抖店推出了多种多样化功能，在商家内容创作、直播带货方面完美助力，最大程度发挥抖音电商的价值。内容创作内容创作，简而言之就是短视频带货，进入抖音小店商家入口，商家可在拍摄短视频的时候添加商品，在店铺和橱窗中均可选择，在短视频拍摄后还可持续推广商品。一个店铺可以通过绑定自播账号的方式，实现 0 佣金带货，同时可利?
近日孙红雷主演的电视剧《扫黑风暴》在腾讯视频热播。8月21日消息，腾讯公司将抖音起诉至法院，称其独播电视剧《扫黑风暴》在抖音上存在侵权视频。今天，抖音方面作出回应，表示《扫黑风暴》官方与抖音有合作关系，且对用户上传的侵权视频，抖音已及时处理，详情如下：1、《扫黑风暴》官方主动与抖音合作宣传传播2021年1月7日，腾讯工作人员主动联系抖音，就电视剧《扫黑风暴》在抖音上的宣发事宜展开沟通。此后，与腾讯合作承制《
自从直播带货出现以来，繁荣与翻车就和主播如影随形，当活在聚光灯下的明星“转行”捞金，被人们记住的往往是一幕幕“翻车”名场面。
作为内容创作最简捷的形式与工具，抖音向来备受用户喜爱。一个手势就能让雨停住，隔空拉动屏幕瞬间变身“漫画风”，入镜即可换上一套戏剧行头……众多达人在特效的江湖中玩得不亦乐乎。据抖音官方数据，仅2021年上半年，平台就有8000多万的用户在第一次在投稿里使用了特效。平均每5个投稿里，就有1个使用了特效。
月活5.5亿+的抖音搜索，最近有许多新变化。小红发现，抖音搜索将商品搜索页面提前、新增了店铺商品搜索功能，还将评论中的一些关键词做了搜索链接，用户点击就能跳转到搜索页面。
微博最近新出了一个功能——微博情绪，很多朋友还不清楚这个微博情绪到底在哪查看，下面就来为大家分享一下。
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