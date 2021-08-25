Spotify 计划通过扩大播客订阅服务与苹果竞争

站长之家(ChinaZ.com) 8月25日消息:据MacRumors报道，4月下旬，Spotify开始测试播客订阅服务，作为创作者向听众提供付费订阅内容的一种方式，今天这家流媒体音乐服务机构宣布，这一付费选项现在可供所有美国创作者使用。Spotify表示，创作者可以通过其播客创作平台Anchor将剧集标记为订阅用户专享并发布到Spotify和其他平台。

Spotify称，其播客付费订阅模式的建立是为了使创作者的收入最大化，减去支付处理费用，创作者将获得100%的订阅收入减去支付处理费用。直到2023年，公司才计划对订阅收入实施5%的收费。Spotify还宣布，它计划从今年9月15日起将播客订阅计划扩展到全球。

苹果公司于6月在全球范围内推出了自己的播客付费订阅功能，该公司在第一年可获得订阅用户收入的30%，如果用户订阅保持一年以上，则可获得15%。创作者还需要以每年19.99美元的价格加入苹果播客计划，以便提供付费订阅服务。

苹果播客订阅服务对创作者的好处包括:能够通过「频道」功能为单集节目或整个节目提供订阅服务;可以选择提供完全付费的订阅服务，也可以选择免费和付费单集混合的订阅服务;苹果播客订阅目前可以在170多个国家和地区使用。