特斯拉上海工厂ModelY日产量达到1000辆 超过Model3

站长之家（ChinaZ.com）8月23日 消息:特斯拉超级上海每天生产1000辆Model Y，正式超过每天800辆Model3的产量。据报道，特斯拉在上周上海超级工厂的Model Y生产线关闭四天后完成了这一成绩，这为该工厂的产线进行了更新。

上周特斯拉上海工厂经过四天产线更新，Model Y二期产能已达到每天1000辆。这个日产能已经超过了每天800辆 Model3的数量。可以说，Model Y生产已进入高产阶段。按照特斯拉之前的计划，第三季度的主要生产用于出口。

特斯拉在中国的超级工厂本季度被称为是主要出口中心。上海超级工厂在第三季度强劲拉开序幕，Model Y首次出口到欧洲。特斯拉中国报告称，第三季度第一个月出口了8000多辆 Model Y。

特斯拉上海超级工厂不仅向欧洲出口汽车。上周末，有人发现一批特斯拉Model3汽车在码头驶入Triton Ace货船，这艘船计划开向新加坡，因此可能也对新加坡进行出口。

最近的Model Y生产数据表明，预计 Model Y 的销量将很快超过Model S、Model X 和 Model3的总和。特斯拉还计划在不久的将来使 Model Y 成为包括皮卡车在内的特斯拉所有车型中全球最畅销汽车。

7月，上海工厂向海外出口特斯拉汽车共计24347辆。特斯拉 Model3的出口量仍显着超过 Model Y 的出口量。特斯拉中国在国外出口了16137辆 Model3和8210辆 Model Y。然而，随着上海工厂的 Model Y 产量超过 Model3，出口可能会在接下来的几个季度出现转变。