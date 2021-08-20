达人必看！抖音公布违规营销相关细则 视频、直播中禁止诱导好评返现行为

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达人必看！抖音公布违规营销相关细则 视频、直播中禁止诱导好评返现行为

2021-08-20 14:56 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月20日 消息:日前，抖音公布【违规营销:不正当竞争】实施细则，细则包括:不正当竞争违规营销的概念、违规类型、违规示例，禁止宣传好评返现，主要影响范围为全部达人。

根据官方描述，“不正当竞争”，指创作者在推广商品过程中通过贬低第三方、过度宣传“平替”、好评返现、违规抽奖互动等方式谋取交易机会或竞争优势的违规营销行为。

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官方强调，一经发现出现违规行为，将根据平台规则及创作者与平台签订的服务协议，采取警告、下架违规商品、扣除信用分、阻断直播、限制主播权限等管理措施。

在抖音平台上，仍不乏有创作者通过提供返现诱导好评，新的细则实施后，这种行为将遭到处罚。

具体来说，返现诱导好评指宣传商品过程中，创作者以免单、返现、送礼品、红包、优惠券等物质、金钱或其他利益承诺诱导消费者“好评”，或要求消费者购买商品须给好评的营销行为。

诱导好评的形式，包括但不限于:创作者口播、直播标题、画面、背景板、商品卖点、管理员评论。

诱导好评的行为，包括但不限于:好评返现、好评免单、全5星返现、好评返红包、好评才能退换货、好评才能购买、好评返款、好评返优惠券/代金券等。

以下为部分【违规示例】

•创作者宣传“不能给好评的不要下单”、“拍了不给好评的你就不要再来我直播间”等信息; 

 •创作者宣传“好评全额返现”、“好评返红包”、“好评免单”等信息; 

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另外，抖音日前也公布了【违规营销:蹭热点】实施细则，平台禁止“蹭热点”营销行为，一经发现，将根据平台规则及创作者与平台签订的服务协议，采取警告、下架违规商品、扣除信用分、阻断直播、封禁开播权限等管理措施。

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