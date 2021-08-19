一张图看懂 | 开采黄金和比特币产生的碳排放量比较

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一张图看懂 | 开采黄金和比特币产生的碳排放量比较

2021-08-19 16:52 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) :全球经济和金融市场不确定性和波动性，在一定程度上促使投资者寻找黄金比特币等替代资产，以度过危机。而比特币更是抢了黄金的风头，吸引了创纪录数量的新投资者。

2021年5月初，比特币市场的价值为1.05万亿美元，仅为黄金市场11.67万亿美元价值的9%。尽管如此，比特币的表现仍在上升，在动荡的市场中挑战黄金作为替代资产的地位。

2020年，黄金实现了强劲的回报，全年回报率为25.12%，并在当年8月达到了每盎司2067美元的历史高点。然而，比特币的价值在2020年5月至2021年5月期间上涨了536.7%，在这段时间内表现超过了几乎所有可能的资产。

据路透社报道，投资者在2020年向加密货币基金和产品投入了56亿美元，比2019年增长了600%以上。这种活动的增加导致比特币网络的交易增加，需要消耗更多的能源。

虽然比特币是数字资产，比特币挖矿消耗的能源对环境产生重大影响。美国银行称，每10亿美元流入比特币所消耗的能源相当于120万辆汽车。

根据独立研究人员Max Krause 和 Thabet Tolaymat 的说法，产生1美元的比特币需要17兆焦耳 （MJ） 的计算机功率，而生产1美元的黄金只需要5MJ 的能量。

事实上，比特币挖矿的碳排放强度几乎是同等数量黄金（以美元计算）的15倍。开采一个比特币的碳足迹相当于191吨二氧化碳，而开采同等价值的黄金只需要13吨二氧化碳。

以下这张信息图考察了比特币和黄金的碳足迹：

Prospector-Portal-Gold-Bitcoin-Carbon-Footprint-1_副本.jpg

站长之家注:图表数据来自visualcapitalist

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