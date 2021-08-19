淘宝直播发布主播扶持计划：单账号每日可获百万级流量

站长之家（ChinaZ.com）8月19日 消息:8月19日，淘宝直播发布了一项主播扶持计划。此次扶持计划平台将给予包括流量奖励在内的各项资源扶持，单账号最高可获得每日百万级的流量资源奖励。

从招募要求上看，该计划面向全网主播，以及有志于从事直播电商行业的所有内容创作者。无论是深耕淘内的头部主播、明星主播;还是各垂直领域的潜力主播;亦或是淘外优秀的内容创作者，都有机会获得百万级的流量奖励。

与此前发布的政策相比，这项计划将更多的注意力放在了两类达人身上。第一类是具备稳定流量运营能力的中腰部主播，第二类是密切关注淘宝直播市场的站外内容创作者。

以后者为例，对于不少淘外内容创作者来说，他们的主要营收来源是所在平台的流量分成和品牌的广告商单，商业模式较为单一。而结合了短视频和直播的淘宝内容生态市场，成为了不少人重点关注的新渠道。在输出更密集更有商业价值的内容信息，以及拉近与品牌和粉丝距离上，这无疑是一条更便捷的道路。

据悉，面向有内容创作能力、站外单平台粉丝达10万+的达人，将有机会获得淘内的三重福利。第一，点淘短视频流量奖励;第二，单场直播流量奖励;第三，频道资源扶持，货品对接帮助。

这次新计划的目标是批量孵化出月成交千万级以上的头部直播间，以及月成交百万级以上的中腰部直播间。

据淘内相关负责人表示，在即将到来的天猫双11上，优质主播还将获得一系列扶持资格。