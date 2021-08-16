理想CEO呼吁统一自动驾驶名词标准 避免夸张宣传造成误解

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理想CEO呼吁统一自动驾驶名词标准 避免夸张宣传造成误解

2021-08-16 17:45 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月16日 消息:就在刚刚，理想汽车CEO李想发文称，L2和L3什么的用户听不懂，都是专业话术。呼吁媒体和行业机构统一自动驾驶的中文名词的标准。

李想建议，统一名称:L2=辅助驾驶;L3=自动辅助驾驶;L4=自动驾驶;L5=无人驾驶。

李想表示，一个多余的中文字也不要有，避免夸张的宣传造成用户使用的误解。在推广上克制，在技术上投入，对用户、行业、企业都长期有利。

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2021年8月12日下午2时，上善若水投资管理公司创始人、意统天下餐饮管理公司创始人、美一好品牌管理公司创始人林文钦，驾驶蔚来ES8汽车启用自动驾驶功能（NOP领航状态）后，在沈海高速涵江段发生交通事故，不幸逝世，终年31岁。

据行车数据显示，林文钦最近一次的驾驶里程为85公里，总时长113分钟。其中，当事人NP使用里程为72公里（占总里程的84.7%）;NIO Pilot自动辅助驾驶功能的使用总时长为48分钟(占总时长的42.5%);领航辅助里程为68公里，时间为44分钟。

事件发生后，争论的焦点都集中在了“自动驾驶”上。

对此，有蔚来相关人士回应称，Navigate on Pilot（NOP）领航辅助不是自动驾驶，是L2级别领航辅助功能，该功能作为一种驾驶辅助功能，无法实现自动驾驶，仍需驾驶员全程负责行驶安全，且遵守现行交通法律法规，后续有调查结果会向外界同步信息。

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