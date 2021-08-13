英雄联盟情暖七夕缘起魔女活动详情 爱在心口图标免费兑换

英雄联盟的官方在8月13日开启了情暖七夕缘起魔女活动，很多玩家还不清楚具体的活动详情，下面就来为大家详细的介绍一下。
亲爱的召唤师:
情暖七夕，缘起魔女。一年一度的七夕节即将到来，英雄联盟预祝天下有情人节日快乐!以下为各位召唤师带来七夕活动预告:
活动一:情暖七夕 爱在心口 图标 免费兑换
【活动时间】2021年8月13日10:00-8月18日23:59
【领取时间】2021年8月20日12:00-8月26日23:59统一开放领取
【活动规则】活动时间内完成5场对局，即可领取指定图标 爱在心口
【模式要求】召唤师峡谷匹配、排位，极地大乱斗，云顶之弈匹配、排位、狂暴，克隆大作战
领取地址:点击进入>>>
单个QQ活动期间限参与1次
活动二:情暖七夕 比翼双飞 图标 限时兑换
【活动时间】2021年8月13日10:00-8月18日23:59
【领取时间】2021年8月20日12:00-8月26日23:59统一开放领取
【活动规则】活动期间解锁任意3款2021魔女系列永久皮肤，即可领取指定限定图标 比翼成双
领取地址:点击进入>>>
单个QQ活动期间限参与1次
2021魔女系列永久皮肤适用范围:【魔女 乐芙兰 至臻】、【魔女 艾希】、【魔女 伊芙琳】、【魔女 卡西奥佩娅】、【魔女 阿狸】、【古神 墨菲特】、【古神 沃里克】。福星计划所获得的新皮肤体验权益不适用此活动
活动三:缘起魔女 魔女主题皮肤限时半价
以下5款魔女主题皮肤限时5折:
【活动时间】2021年8月13日16:00-8月22日23:59