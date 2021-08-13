英雄联盟情暖七夕缘起魔女活动详情 爱在心口图标免费兑换

近日，UC联合工人日报、壹基金，共同发布了一则主题为“致敬城市英雄”的公益短片，视频记录了环卫工人、交警、建筑工人、抗洪救援队等“城市英雄”们的动人瞬间，让我们深刻感受到了这些最可爱的人们，艰辛不易却又乐观向上的生活态度。从2020年疫情爆发至今，我们真切地感受到了那些平凡而伟大的力量。他们是医护人员，无义无反顾地坚守在战疫一线;他们是救援人员，争分夺秒地赶赴救灾现场;他们是千千万万个普通劳动者，坚守在每