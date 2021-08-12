阿里巴巴宣布成立反职场陋习小组 无条件支持员工拒绝劝酒

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阿里巴巴宣布成立反职场陋习小组 无条件支持员工拒绝劝酒

2021-08-12 20:36 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月12日 消息:8月7日，阿里巴巴女员工被侵害一事在网上引发热议。

今晚，阿里巴巴集团公布了推动反性骚扰的机制化工作进展。这是女员工举报被侵害事件以来，阿里巴巴第二次公布进展，8月9日，阿里曾宣布了阶段性调查结果和处理决定。

这项内部全员公告主要包括四方面的行动:在强化组织保障方面，阿里巴巴集团成立工作环境委员会，作为反性骚扰在内的工作环境相关事项的处理决策机构，直接向董事会汇报;制度层面，阿里将修订此前的《阿里巴巴集团商业行为准则》，完善反性骚扰、反性侵的相关内容;此外，阿里巴巴还着手建立一系列常态工作机制，已成立ALI-WE（反陋习小组），对集中反映的不当工作方式自查自清，包括但不限于酒桌陋习、低俗玩笑等在工作场合让员工感到不适的方式。

在制度层面，阿里将修订此前的《阿里巴巴集团商业行为准则》，完善反性骚扰、反性侵的相关内容。正在制定《阿里巴巴集团反性骚扰行为准则》，强化对性骚扰零容忍。此外还完善了与客户和合作伙伴交往的行为准则，并明确性骚扰、性侵犯等恶性事件的投诉响应和应急处置机制，确保举报通道畅通。

此外，阿里巴巴还着手建立一系列常态工作机制，已成立ALI-WE（反陋习小组），对集中反映的不当工作方式自查自清，包括但不限于酒桌陋习、低俗玩笑等在工作场合让员工感到不适的方式。内部信还强调，“无条件支持员工拒绝劝酒等行为”。性别平等和健康职场文化也将纳入到企业年度环境社会治理(ESG)评估报告中。

据了解，阿里巴巴还将定期组织反性骚扰和自我保护的员工培训。已开通健康咨询和法律援助热线，为员工提供必要的支持和帮助。

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