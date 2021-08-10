环形透明机身、悬浮式触控顶盖，小米首款高端智能音箱Xiaomi Sound发布

2021年8月10日，小米集团召开生生不息 · 小米秋季发布会，除了发布小米 Mix4手机、小米电视大师77”OLED等新品以外，同时也发布了一款全新的智能音箱产品:Xiaomi Sound。

Xiaomi Sound是小米在音箱上的全新尝试，作为小米首款高端智能音箱，它具备HARMAN殿堂级调音和Hi-Res Audio高解析认证，通过创新的计算音频带来更好的听音体验，同时在外观上也采用了全新的设计语言，环形透明机身材质，银黑两款配色，悬浮式触控顶盖，360度全向上出音，首次搭载UWB连接技术，能实现手机音乐接力，并且还支持家庭传声全屋对讲功能。

Xiaomi Sound正式售价为499元，将于8月10日晚上10:00开启订金预售，首发预订赠送米家夜灯2蓝牙版，并将在8月20日上午10:00全渠道正式开售。

HARMAN殿堂级调音，创新计算音频

音质上的巨大飞跃和提升，是Xiaomi Sound作为「小米首款高端智能音箱」最为鲜明的特点之一。

以调音技术闻名世界的HARMAN金耳朵团队，为Xiaomi Sound带来大师级调音标准，同时它还获得了作为国际高标准的Hi-Res Audio高解析认证，能实现比CD更好的无损音质，让每一段旋律、每一个音阶的呈现都完美还原。

在声学配置上，Xiaomi Sound搭载了2.25英寸钕铁硼双磁路全频单元，最高90dB的震撼声压，54mm ×44mm的双悬挂无源辐射器，下潜至70Hz的饱满低频，使小体积也能释放大声场。

Xiaomi Sound还首次加入了计算音频技术。实时动态调音可进行每秒330次的动态计算，让每首音乐都有专属优化，创新的「夜莺算法」则能在各级音量下动态调整高中低频，使得夜晚在较低音量下听音乐，也能获得饱满音质。

此外，Xiaomi Sound支持两台智能组合，变身立体声音响，也可多台组合全屋播放。而在内容资源上，Xiaomi Sound内置了QQ音乐正版无损曲库，以及喜马拉雅、蜻蜓FM、得到等海量有声内容，实现真正的听觉盛宴。

环形透明机身设计，支持UWB音乐接力

在外观方面，Xiaomi Sound也采用了与以往智能音箱产品截然不同的设计语言。它具有银黑两款配色，皆为环形透明机身材质，悬浮式触控顶盖与导音锥一体化设计，兼具颜值和功能性，360度全向上出音，在任意方位都能享受同样的好音质。

在智能方面，Xiaomi Sound首次搭载了行业先进的UWB连接技术。手机靠近音箱顶部，即可将音乐传递到音箱上接力播放，再次靠近又可将音乐传递回手机。通过小米妙播功能，在同一WiFi下，通过手机的控制中心，可选择音箱进行隔空播放，也可选择多台同时播放。Xiaomi Sound还支持蓝牙5.2技术，满足多种设备的播放需求。

此外，Xiaomi Sound支持家庭传声，多台音箱之间可实现对讲功能，以及与手机、电视等设备对讲，不出房间就能轻松与家人对话。作为一款高端智能音箱，Xiaomi Sound内置了小爱同学全能助理，掌握1600+生活技能，支持连续对话以及更简洁的一句话指令。同时，通过语音控制设备以及蓝牙Mesh网关联动，可控制超3.51亿种智能设备，帮助用户实现全屋升级的智能生活。

Xiaomi Sound正式售价为499元，将于8月10日晚上10:00开启订金预售，首发预订赠送米家夜灯2蓝牙版，并将在8月20日上午10:00全渠道正式开售。