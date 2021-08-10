雷军公布小米下一个目标 用三年时间拿下全球第一

站长之家（ChinaZ.com）8月10日 消息:就在刚刚的年度演讲中，雷军公布了小米的下一个目标，三年之内拿下全球第一。

雷军表示，感谢世界各地有千千万万的米粉，十年来一直在默默支持我们、信任我们。正因为这些信任，才让我们战胜了所有困难，走到了今天的世界500强，走到了今天的全球第二。

雷军称，正因为这些信任，让我们有勇气大声说出下一个目标：三年时间，拿下全球第一!

据悉，在今年的二季度，小米已晋升全球第二，市场份额达17%，智能手机销量超越了苹果，仅次三星。