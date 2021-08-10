雷军公布小米下一个目标 用三年时间拿下全球第一

站长之家（ChinaZ.com）8月10日 消息:就在刚刚的年度演讲中，雷军公布了小米的下一个目标，三年之内拿下全球第一。
雷军表示，感谢世界各地有千千万万的米粉，十年来一直在默默支持我们、信任我们。正因为这些信任，才让我们战胜了所有困难，走到了今天的世界500强，走到了今天的全球第二。
雷军称，正因为这些信任，让我们有勇气大声说出下一个目标：三年时间，拿下全球第一!
据悉，在今年的二季度，小米已晋升全球第二，市场份额达17%，智能手机销量超越了苹果，仅次三星。
站长之家（ChinaZ.com）8月10日 消息:就在刚刚的年度演讲中，雷军公布了小米的下一个目标，三年之内拿下全球第一。
雷军表示，感谢世界各地有千千万万的米粉，十年来一直在默默支持我们、信任我们。正因为这些信任，才让我们战胜了所有困难，走到了今天的世界500强，走到了今天的全球第二。
雷军称，正因为这些信任，让我们有勇气大声说出下一个目标：三年时间，拿下全球第一!
据悉，在今年的二季度，小米已晋升全球第二，市场份额达17%，智能手机销量超越了苹果，仅次三星。
近期，小米上线了一档专为粉丝制作的官方视频直播栏目，在昨晚的首场活中，小米CEO雷军本人也去亲自出席活动，并在节目上公布了大家期待已久的消息。雷军在直面会上透露：将在8月公布朋友们一直关心的小米手机和小米平板的最新进展”。虽然官方依然未曾直接宣布任何信息，但是从官方公布的消息来看，小米将会在8月10日（下周二）晚上7点半，举行一场《2021雷军年度演讲》，官方称此次活动将会揭秘雷军最艰难的10个选择。同时，此次
时隔三年，小米再次更新平板电脑产品线。8月6日消息，小米手机官方微博宣布小米平板5将于8月10日登场。米粉在热切期盼这款新设备的同时也好奇：为什么是小米手机官微公布小米平板5，而不是小米平板官微”。小米手机官微回复：小米平板帐号有，密码正在找回中，怕你们等得太着急，就帮忙官宣了。目前小米平板5已开启预约，3C认证信息显示，小米平板5系列有三款，顶配版支持5G网络，是小米旗下第一款5G平板电脑。据悉，小米平板5采用
在今晚20点开始的小米直面会第一期中，雷军透露，小米新机和小米平板5将于明天上午（8月3日）开始预热。他确认今年雷军年度演讲定档8月，看来此前传言的8月11号或者12号有戏。目前的爆料显示，小米MIX4将搭载屏下摄像头技术，将前摄完全隐藏至屏幕下方，这也是小米首款屏下前摄的量产机型。配置方面，除了骁龙888 Plus，还有望搭载1.5亿像素摄像头、5000mAh电池（120W有线快充）等。至于小米平板5，系列将推出高配、中配、低配三款
8月3日晚间，小米MIX官方微博发声：好久不见”。这意味着小米即将发布MIX系列旗舰，可能会命名为小米MIX 4。之前小米创办人、小米集团董事长兼CEO雷军透露，本次发布会将会推出小米平板新品。在看到小米MIX官微复活”之后，不少米粉到小米平板官方微博下留言希望复活”。小米平板官方微博显示，其最近发布的一条微博是2018年11月8日。随着小米平板新品的到来，小米平板官微预计很快就会官宣。目前小米平板新品已经获得了3C认证，三
8月4日，小米MIX4正式官宣回归。这部承载了小米新里程的旗舰机，除了必不可少的亮眼性能外，更是首次采用了小米第三代屏下相机技术，实现了消费者长久以来的全面屏梦想，想知道这项技术有何黑科技那就快随笔者看看吧!自小米MIX首代打出全面屏概念后，手机厂商就在全面屏形态上做了很多尝试。创造出水滴屏、刘海屏、挖空屏这些折中方案，但有关真正全面屏的答卷却迟迟不见踪影。这次小米MIX4官宣回归，能否正式激活全面屏市场，还要
就在刚刚，小米创始人雷军宣布，小米平板5将在8月10日晚的雷军年度演讲上发布，同时配文“梦想人生，这次，由自己执笔。”据小米平板5宣传海报透露，小米平板5将采用直角金属边框，双面玻璃设计，支持智能手写笔。
时隔三年，小米平板产品线再度更新，全新小米平板5即将登场。8月8日消息，小米集团手机部总裁曾学忠剧透，小米平板5还有一点惊喜会在发布会上揭晓。有米粉猜测，惊喜可能是赠送键盘和手写笔。此前官方公布的海报显示，这次小米为新平板配备了键盘和手写笔，小米创办人、小米集团董事长兼CEO雷军强调，小米平板5是妥妥的生产力工具。核心配置上，小米平板5采用2KLCD全面屏，搭载高通骁龙870旗舰处理器，支持67W超快闪充。目前这款平
小米将于8月10日举行新品发布会，除了发布年度旗舰MIX 4之外，小米平板新品也将同台亮相。8月6日消息，小米手写笔获得FCC认证，这意味着它将作为小米平板的搭档出现在发布会上。FCC认证信息显示，小米手写笔名为Xiaomi Smart Pen”，型号为M2107K81PC。目前苹果、华为、三星等品牌都为旗下平板电脑打造了手写笔，厂商的意图就是希望创作者能用手写笔来绘画、标注和记录，让手写笔成为生产力工具的一部分。尤其是苹果公司为iPad Pro
万众期待的小米平板终于来了！今天上午，小米手机官微终于发布了小米平板5的预热信息，并宣布该机将会在8月10日正式发布，这也是小米平板产品时隔多年的首次回归。从官方公布的宣传海报来看，小米平板5应该会采用金属中框+双面玻璃的三明治结构设计，这也与此前网络上传出的一些爆料和渲染图相符。另外，小米此次的海报中还重点突出了智能手写笔，可以预料，该机将会针对生产力做出不少的专项功能优化，对于学习和办公能带来不少帮
时隔三年，小米新一代平板电脑小米平板5将于8月10日正式发布。随着发布日的临近，官方加紧了对新品的预热。今日，小米官方首次晒出了小米平板5的外包装盒，同时表示，这次见面，还有一点惊喜。”从预热海报来看，包装盒整体十分轻薄，采用黑、白两色设计，正面印有金色小米全新Logo以及产品名称。其中，黑色包装盒预计为小米平板5系列的高配版本。值得一提的是，从如此轻薄的包装盒可以看出，此次小米平板5系列似乎要走小米11环保?
8月7日消息，小米平板官方微博因忘记密码引发网友关注，相关话题还登上过微博热搜榜。据报道，小米平板官方微博因长期停更，微博启动了保护机制。由于太久没有登录，小米平板官方微博不得不再次验证身份重新激活。如今小米平板官微再度更新微博，有网友自发为其充值了微博会员，可谓暖心举动。据悉，小米这次将会在8月10日发布小米平板5新品，3C认证页面显示，这次将会推出三款平板电脑，顶配版支持5G网络。核心配置上，小米平板5?
日前，小米手机官微正式宣布，将于8月10日发布小米平板5产品，值得注意的是，此次官宣并未由小米平板官微来完成，官方小米平板的官微密码确实忘记了，正在申诉，这也是此前网友多次调侃的理由，没想到却成真了。昨晚，小米平板在时隔三年之后，终于发布了首条微博：好好好久不见~小米平板官微正式回归据介绍，2018年11月8日，小米平板”在发完最后一条微博后，经历了运营人员更迭、组织架构调整等公司层面的变动；同时，小米平板产
2018年6月发布小米平板4之后，小米平板就进入了蛰伏期，期间再无消息。终于，今年8月10日，小米平板5要发布了。不过让人哭笑不得的是，小米平板官微的密码居然给忘了，就连小米平板5即将发布的消息，也是小米手机官微帮忙发布的。8月6日晚，小米平板时隔三年后终于发布了第一条微博：好好好久不见~”随后发文解释了事情经过：2018年11月8日，小米平板”在发完最后一条微博后，经历了运营人员更迭、组织架构调整等公司层面的变动;同
今天，京东商城上架了小米平板5并接受预约。海报显示，小米平板5支持手写笔，这意味着小米平板5将是一款为创作者打造的新品。公开资料显示，小米上一代平板发布于2018年，距今已有三年时间。如今小米携新一代平板再度杀入平板电脑市场，表现值得期待。据此前爆料，小米平板5采用2K LCD全面屏，搭载的是高通骁龙870旗舰处理器。值得注意的是，目前这款平板电脑已经获得了3C认证，共有三款设备，顶配版支持5G网络，支持67W超快闪充。
最近，关于小米平板5的爆料在网上层出不穷，各种参数信息以及外观渲染图的流出，让网友看花”了眼。今日，小米公关部总经理王化通过微博回应了一张宣传是小米平板5渲染图的消息，他表示：我家MI标不长这样”。据知名博主@数码闲聊站 最新爆料，小米平板5系列的工程机共有高配、中配、低配三款机型，目前已入网的是搭载骁龙870的高配版本，而其他两款根据此前说法将分别搭载骁龙860和骁龙768G处理器。另外，有消息指出，小米平板5系
今天上午，时隔三年未曾更新的小米平板5终于正式官宣，但奇怪的是，此前小米MIX 4回归就用了MIX官微发布消息，此次小米平板的定档信息却由小米手机官微发布。对此，也有许多网友在评论中问道，为什么是小米手机官微公布小米平板5，而不是小米平板官微。小米手机官微回复：小米平板帐号有，密码正在找回中，怕你们等得太着急，就帮忙官宣了。”这个消息也成为大家茶余饭后的小笑料，一时间在微博受到热议，毕竟能忘掉官微密码的，小
昨天上午，小米官方正式宣布，将于8月10日发布小米平板5系列，这是该产品线时隔三年后的首次归来。今天上午，小米平板官微通过刚刚找回密码的微博发布了第一条预热信息，并且首次公布了小米平板5的部分外观。根据图片显示，小米平板5将采用边框极窄的全面屏方案，并且看起来应该会是主流产品配备的四边等宽效果，同时还将支持外接键盘，再加上昨天公布的手写笔，将会带来更好的生产力应用，在办公和学习中都能提供更高的效率。据此
今天上午，小米官方首次公布了小米平板5的外观一角，展示了该机将采用全面屏方案，并且配备了便携键盘，生产力方面得到提升。随后，有网友曝光了小米平板5的超低清海报，首次曝光了该设备的全部外观设计，其中可以看出其这款平板采用了四边等宽的全面屏方面，并且边框极窄，视觉效果出色。至于背部外观，小米平板5则与此前流传的渲染图基本吻合，采用了矩阵的双摄方案，类似于Redmi K40的设计方案，整体造型非常符合小米今年的家族
最近有报道称，小米将于8月发布小米平板5系列。小米平板 5 系列预计将推出三款型号，目前传闻该平板已获得3C权威机构的批准。这也暗示着小米平板5系列很可能会在最近一两个月内发布。
8月6日消息，小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰发文表示，小米平板5我用了2个多月了，办公效率提升了很多。从官方公布的海报不难看出，小米为小米平板5配备了手写笔。目前已有苹果、华为、三星、微软等多家品牌为旗下平板产品配备了手写笔，以iPad Pro为例，iPad Pro+Apple Pencil可构建一整套用于绘画、草图、编辑、艺术创造的平台，很显然Apple Pencil已经成为了iPad Pro生产力工具的一部分。作为小米平板5的专属配件，
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