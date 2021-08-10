特斯拉正研发低价款Model2 售价16万 你心动了吗？

据外媒报道，就像内燃机汽车一样，并不是所有的电动汽车都是一样的。一些电动汽车拥有更大的电池，一些在同样的电量下能比其他汽车开得更远。由于电池大小和技术的不同，并非所有的全电动汽车的充电和操作成本是一样的。Uswitch在英国发布了一份名为《Pump to Plug Report》的报告。该报告调查了最昂贵和最便宜的电动汽车在家充电的情况。据悉，英国准备从2030年开始禁止销售汽油和柴油汽车。该报告还显示，超80%的英国人对价格更?