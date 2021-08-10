特斯拉正研发低价款Model2 售价16万 你心动了吗？

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特斯拉正研发低价款Model2 售价16万 你心动了吗？

2021-08-10 11:34 · 稿源：站长之家

据国外媒体报道，特斯拉已经在多个场合暗示，他们正在开发一款价格低廉的“特斯拉 Model2”。

特斯拉中国运营总裁 Tom Zhu 最近确认，该公司正在为大众市场开发一款更便宜的特斯拉，

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预计零售价为16万元人民币（约合25000美元），将进一步降低了特斯拉车型的门槛。

该车预计是一款掀背车，将为中国市场进行本地化设计，但将在全球范围内销售。

如果“Model2”真卖到16万的话，你心动么?

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