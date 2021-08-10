特斯拉正研发低价款Model2 售价16万 你心动了吗？

据国外媒体报道，特斯拉已经在多个场合暗示，他们正在开发一款价格低廉的“特斯拉 Model2”。
特斯拉中国运营总裁 Tom Zhu 最近确认，该公司正在为大众市场开发一款更便宜的特斯拉，
预计零售价为16万元人民币（约合25000美元），将进一步降低了特斯拉车型的门槛。
该车预计是一款掀背车，将为中国市场进行本地化设计，但将在全球范围内销售。
如果“Model2”真卖到16万的话，你心动么?
据国外媒体报道，特斯拉已经在多个场合暗示，他们正在开发一款价格低廉的“特斯拉 Model2”。
特斯拉中国运营总裁 Tom Zhu 最近确认，该公司正在为大众市场开发一款更便宜的特斯拉，
预计零售价为16万元人民币（约合25000美元），将进一步降低了特斯拉车型的门槛。
该车预计是一款掀背车，将为中国市场进行本地化设计，但将在全球范围内销售。
如果“Model2”真卖到16万的话，你心动么?
据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉再次推迟Model S和ModelX在美国的预期交付时间。
前不久，特斯拉在美国针对Model S、Model X两款车型的长续航版进行了价格调整。其中，特斯拉Model S长续航版起售价由此前的7.999万美元，调整为8.499万美元，上调0.5万美元，而Model X长续航版也由此前的8.999万美元，上涨至9.499万美元，同样上调0.5万美元。今日，据媒体报道，特斯拉中国官网显示，Model S与Model X长续航版本价格各上涨3万元，据介绍，已定、未交付的订单不受影响。具体来看，原价799990元的Model S长续航版上涨
日前，据报道，特斯拉已经开始在欧洲接受Model Y车型的预订单。交付到欧洲的首批Model Y车型将在特斯拉的上海超级工厂生产，发往欧洲。预订几乎向所有的欧洲国家消费者开放，包括比利时、捷克、丹麦、德国、希腊、西班牙、法国、克罗地亚、冰岛、意大利、卢森堡、匈牙利、荷兰、挪威、奥地利、波兰、葡萄牙、斯洛文尼亚、瑞士、瑞典和芬兰。目前国产销往欧洲的Model Y，依然不提供1600公斤牵引力的拖车钩，预订者需要在交付后购买?
据外媒报道，就像内燃机汽车一样，并不是所有的电动汽车都是一样的。一些电动汽车拥有更大的电池，一些在同样的电量下能比其他汽车开得更远。由于电池大小和技术的不同，并非所有的全电动汽车的充电和操作成本是一样的。Uswitch在英国发布了一份名为《Pump to Plug Report》的报告。该报告调查了最昂贵和最便宜的电动汽车在家充电的情况。据悉，英国准备从2030年开始禁止销售汽油和柴油汽车。该报告还显示，超80%的英国人对价格更?
特斯拉近日在香港举行了Model Y的官方发布会。特斯拉公司表示，将于9月开始向香港和澳门交付Model Y汽车。
就在刚刚，特斯拉宣布，即日起，特斯拉Model3标准续航升级版的价格下调15000元人民币，调整后的价格为235900元人民币（此为补贴后起售价）。特斯拉表示，此次价格调整反映了成本波动的实际情况。特斯拉秉承着价格公开透明的原则，将持续为大家带来更为优质的产品与体验。
据国外媒体报道，在暂停交付一周后，电动汽车制造商特斯拉恢复了Model S的交付。几天前，许多Model S买家被特斯拉销售顾问告知，他们的新车从弗里蒙特工厂运到了当地的交付中心，但他们无法提取新车。据报道，此次涉及的车型包括Model SPlaid和Model S长续航版。
刚刚公布的6月份汽车销量上，中国新能源汽车市场销量依然井喷式增长。数据显示，6月份新能源狭义乘用车销量23.0万辆，同比增长177.7%；今年上半年累计销量100.7万辆，同比增长220.9%。除了新能源汽车销量暴涨外，近日，特斯拉推出了仅售27.6万元的Model Y标准续航版引发关注。从官网公布的信息来看，Model Y标准续航版车型，新车补贴后售价为276000元，续航里程（国标工况法）达到525公里，百公里加速仅需5.6秒，预计将于8月份开始
有消息称特斯拉柏林超级工厂内出现了Model Y的车身，表明该工厂已经开始进行试生产。若消息属实，柏林超级工厂与得州超级工厂的进度差距并不大，后者计划于本月开始Model Y的测试车生产。
特斯拉 Model S 长续航版预期交付日期更新为2022年2月至3月，此前为2021年9月至10月。特斯拉Model S Plaid 预期交付日期更新为2021年9月至10月，此前为2021年8月开始交付。特斯拉的通知还显示，新款 Model S 无法交付的原因是新车的出厂检测标准发生了变化，并且近日刚对车辆进行了升级，在通过检测之后，将重新安排 Model S 的交付日期。
据外媒报道，根据最新报道，特斯拉已经解除了Model S在全美范围内的临时暂停交付，这意味着问题已经得到解决。最初，据说这些新车需要通过更新后的检查程序才能上市。现在，一些Model S的买家在Reddit和TeslaMotorsClub论坛上报告称，暂停已被取消，所以他们可以从配送中心取车。据报道，交付暂停的原因跟固件有关（非官方说法），但细节方面仍不清楚。它可能是一个额外的设置检查或固件更新。特斯拉的客户对缺乏沟通有一些抱怨，?
前段时间，特斯拉发布了全新Model S和Model X车型，车辆内饰发生了翻天覆地的变化，并且特斯拉激进的把换挡杆和转向杆取消。没有换挡杆后的特斯拉，换挡方式除了方向盘上的滚轮和中控下方的触摸换挡之外，特斯拉还带来了自动换挡，这样的换挡设计，在汽车史上也是前所未见。车辆可以根据周边环境，以及驾驶者的驾驶意图，自动为车辆进行换挡操作。而今，这样的智能换挡方式也不再是Model X和Model S等高档车专属功能，普通版本的Mo
据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉已将其Model S和Model X长续航版在德国的价格提高了5000欧元（38218元）。上调后，Model S长续航版价格为96990欧元，Model X长续航版价格为105990欧元。
据国外媒体报道，随着产量的不断提升，特斯拉2019年3月份推出、去年一季度开始交付的跨界运动型多用途电动汽车Model Y的交付量也不断提升，在部分市场的交付量，已经超过了Model 3。
特斯拉入门级紧凑型车再传新消息。日前，据外媒报道，特斯拉旗下全新紧凑型轿车或已经取得了实质性的进展，不排除其已经建成原型车，该车最早可能将在2021年年底小批量试产。值得注意的是，外媒透露该信息源自一名国内网友的微博，汽车博主@不是郑小康在微博爆料，特斯拉研发全新入门版车型并不是烟雾弹”，特斯拉目前已经谈好了多数供应商，今年年底将会小规模生产。目前该网友微博下已经没有相关信息，因此特斯拉究竟会不会推出?
尽管人们对特斯拉在印度的到来备受期待，但由于该地区的高进口关税，特斯拉公司对Model3引入印度的计划可能会放缓。
据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉提高了Model S和Model X长续航版在美国的起售价。特斯拉美国官网显示，Model S长续航版的起价从84990美元上调至89990美元，上调了5000美元；Model X长续航版的起价也从94990美元上调到了99990美元，上调了5000美元。
据报道，近日，又有车主向麻辣君吐槽，在其给车加装氛围灯时，发现刚提一个月的Model Y 也出现了冷凝管漏水”问题。车主介绍，特斯拉第一时间给予回复并将问题车辆送去检修，同时承认该批次特斯拉Model Y在出厂时冷凝管装配有偏差，这也意味着问题车辆可能更多。据车主透露，特斯拉官方人员在检修好问题车辆后，表示并不能确保再无漏水情况”发生，但承诺能随时为其车辆检查。对此，车主希望特斯拉能够主动召回，而不是等车主发现?
据德国媒体 DQA 援引特斯拉官方消息称，首批中国制造的 Model Y 将于8 月份交付给德国客户。目前特斯拉上海超级工厂生产的型号包括 Model3 和 Model Y，其中 Model Y 刚刚增加了标准续航版。
上周，特斯拉Model Y标准续航版上市，定价27.6万元。对比此前的长续航版和高性能版，价格直降7万和10万，幅度之大超市场预期。特斯拉再一次燃起价格战之火，效果果然立竿见影，有特斯拉销售晒图显示，官网因Model Y标准续航版订单过多而出现数次瘫痪。还有媒体从特斯拉体验中心工作人员处获悉，新车排产订单已延后至9月份。据悉，Model Y标准续航版车型，新车补贴后售价为276000元，续航里程（国标工况法）达到525公里，百公里加速
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