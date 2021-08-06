魔兽世界8月6日在线更新维护公告 盗贼bug修复团本新增传送门

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魔兽世界8月6日在线更新维护公告 盗贼bug修复团本新增传送门

2021-08-06 17:01 · 稿源：站长之家

魔兽世界在8月6日开启了在线的更新修正，此次的更新终于是把盗贼的bug修复了，还新增了团本统御圣所的传送门，下面就来为大家分享一下魔兽世界的在线更新修正公告。

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职业

恶魔猎手

修正了鲜血之月（PvP天赋）没有为恶魔猎手提供吸血的问题。

修正了恶魔猎手没有从吞噬魔法获得恶魔之怒/痛苦的问题。

武僧

踏风

风之灵激活角斗士的勋章等效果时，地之灵和火之灵现在正确地移除自身的控制效果。

潜行者

在目标假人等一些目标身上持续较短的时间后锯齿骨刺（通灵领主技能）不再移除自身。

修正了目标受到锯齿骨刺（通灵领主技能）多次影响后死亡不会返还一层的问题。

奇袭

修正了申斥回响（格里恩技能）被消耗时没有为毒伤提供正确的持续时间的问题。

团队副本和地下城

统御圣所

增加了死亡之门来协助玩家在统御圣所内进行传送。

痛楚工匠莱兹纳尔

修正了猎人的假死会移除其他玩家的影铸锁链的视觉效果的问题。

希尔瓦娜斯·风行者

哀恸箭和黑蚀箭不再无法对隐形的目标施放。

修正了诅咒王座到统御之巅的传送会在首领战期间激活的问题。

修正了渊铸哥利亚的暴虐光环会对玩家宠物和守护者生效的问题。

PvP

竞技场

修正了在机械天穹内积极参与战斗的一些玩家会被反漏洞开始区域激光击中的问题。

任务

“晨曦堡的囚徒”任务不再需要完成统御之链战役的隐迹宾客章节。

托加斯特，罪魂之塔

折磨

修正了强化: 指挥会对非预期目标生效的问题。该增益效果现在只对附近与每个精英怪物友善的敌人生效。

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