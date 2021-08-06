绝地求生实验室变异者防御模式玩法详情 实验室变异者模式规则

绝地求生在PUBG实验室中上线全新实验模式变异者防御模式，这个模式大家应该还是比较熟悉的，玩法跟很多游戏还是比较类似，下面就来为大家分享一下绝地求生的实验室变异者防御模式玩法。

比赛规则

玩家需要与队友们携手抵抗大量变异者的猛烈进攻，并坚持到最后一个回合通关为止。

1） 变异者防御模式一共由10个回合组成，每个回合的时长各为3分钟;

2） 回合的通关条件如下，玩家只要达成两个条件中的任意一个就能进入下一回合:

● 淘汰掉该回合中刷新的所有变异者;

● 回合结束时，队伍中至少还有1人存活;

3） 当一个回合结束后，玩家将会获得一段短暂的休息整备时间（20秒)，然后再进入下一个回合;

● 假如之前一个回合中有队员被淘汰的话，该队员（们）将会在此时重生，并且可以参加下个回合的比赛。

4） 无论在哪个时段内，只要队伍被全员淘汰，比赛就将以失败告终;

变异者

● 变异者将会在回合开始后出现;

● 随着回合数的增加，所有变异者们将会逐渐得到强化，刷新的数量也会相应增加。而且除了普通变异者之外，游戏中还将出现特殊变异者;

生存钱币及装备

生存钱币

● 玩家在淘汰变异者后可以获得生存钱币;

● 获得的生存钱币会在物品栏中累积，玩家最多可以收集999个钱币;

● 玩家无法丢弃生存钱币;

● 当之前被淘汰的玩家重生时，系统将会把该玩家被淘汰前持有的生存金币重新发放到该玩家的物品栏中;

装备

1） 游戏开始时，玩家将会获得以下基础装备:

● 沙漠之鹰;

● 45口径子弹60发;

● 3级背包;

● 手榴弹1个;

2） 玩家可以通过打开物品栏，在商店中使用获得的生存钱币来购买装备;

3） 持有的生存钱币越多，玩家就能买到越好的武器;

积分

淘汰变异者后，玩家可以获得积分;

在该模式中，玩家可以在地图界面中对获得的积分进行确认;

比赛结束时，玩家可以对最终积分和排名进行确认;