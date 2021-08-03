70%快递员因不送货上门被投诉 一半以上月收入不足5000

虽然我国的快件量一直在增长，但大多数快递员收入却并不高。
据央视报道，我国超五成快递员收入不超过5000元，月收入超过一万的仅占1.3%。
数据显示，今年618期间，近70%的快递员遭到投诉。其中，有七成是因为快递员不送货上门。
人社部发布的报告显示，全国最缺工的100个职业里，快递员已排到第十位。
虽然我国的快件量一直在增长，但大多数快递员收入却并不高。
据央视报道，我国超五成快递员收入不超过5000元，月收入超过一万的仅占1.3%。
数据显示，今年618期间，近70%的快递员遭到投诉。其中，有七成是因为快递员不送货上门。
人社部发布的报告显示，全国最缺工的100个职业里，快递员已排到第十位。
今天，国家邮政局发布消息，近日，七部门联合发布《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》。《意见》提出，鼓励快递企业直接用工;对用工灵活、流动性大的基层快递网点，可统筹按照地区全口径城镇单位就业人员平均工资水平或营业额比例计算缴纳工伤保险费，优先参加工伤保险;推动企业为快递员购买人身意外保险。
据国家邮政局发布的消息，交通运输部、国家邮政局、国家发展改革委、人力资源社会保障部、商务部、市场监管总局、全国总工会联合印发了《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》（以下简称《意见》）。
昨日晚间，法拉第未来（Faraday Future）正式登录纳斯达克挂牌上市，股票代码为“FFIE”。开盘价较13.78美元的发行价上涨22%，报16.8美元，总市值达54亿美元。
8月1日晚，东京奥运会女单决赛在国羽选手陈雨菲和中国台北名将戴资颖之间打响。最终，23岁的陈雨菲不负众望，2-1拿下这枚宝贵的女单金牌。8月2日，韵达速递官方微博宣布赠送陈雨菲一套房产。韵达速递方面表示，浙江桐庐籍运动员陈雨菲为中国体育代表团和中国羽毛球队再夺一枚金牌。韵达速递作为浙江桐庐籍民营快递企业，对陈雨菲的夺冠表示热烈祝贺。陈雨菲的夺冠是国家的荣誉，也是桐庐家乡人的骄傲，为此赠送桐庐桐韵家园房产一?
今日，微信宣布，只要在微信聊天中打出地址电话姓名，就能直接使用搜一搜搜索寄快递。快递寄出后，后续可在微信对话框长按快递单号，或输入“#查快递”，随时了解快递行程信息。
对于经常收寄快递的网友来说，除了希望自己的快递能早日到货外，对于运输过程中快递的安全问题也格外关注。部分从事快递业务的工作人员为了追求速度，存在在分拣、装车等过程中，出现随手抛、扔、甩等暴力分拣的情况。今日，从企查查网站获悉，日前，顺丰科技有限公司公开了一项物品违规抛扔检测方法、装置、服务器及存储介质”发明专利。专利摘要显示，该发明实施例的物品违规抛扔检测方法通过对监控视频中的帧监控图像进行语义分
随着互联网飞速发展，网购成了目前大部分网友主要的购物方式，同时，大量的网购用户，让快递行业得到极速扩张。但有部分不法商家却通过空包快递模拟订单销量，以此刷单来给网店刷订单量和好评，同时提供配合的快递企业也因此频频获利。据媒体报道，7月28日，市场监管总局公布第二批2021年度重点领域反不正当竞争执法典型案例时提到，通过寄空包”的方式刷单成为近年来一种新的刷单手段，即物流刷单”。市场监管总局表示，一些不法?
近日，天天快递有限公司被奉化市人民法院列为被执行人，执行标的47729元，案号(2021)浙0213执1479号，关联案件为合同纠纷。
7月9日，中通快递集团宣布出资1亿元设立“快递小哥关爱基金”。该基金将用来资助中通全网因疾病、意外伤害等原因导致生活困难的快递员及其家庭。
7月3日，河北沧州。某快递站一快递盒突然爆炸，坐在一旁的男子吓得跳了起来。男子打开一看原来是邮寄的百香果，因天气太热而释放”。网友：百香果是个暴脾气！据了解，百香果是酸性的，很容易发酵出气体，尤其是夏季高温，导致气体释放加速，很容易冲破果壳爆炸。不但百香果，就是瓶装的百香果酱也会爆炸”。有许多网友都在网上分享过自己的悲惨遭遇，百香果爆炸后，果酱甚至能直接冲到天花板上，溅的到处都是，打扫起来十分困难。
据外媒报道，国际快递巨头联邦快递（FedEx）的子公司FedEx Express正在向印度初创公司Delhivery投资1亿美元，因为这家全球公司希望扩大其在南亚国家的业务。周五的投资是在这家总部位于古尔冈的初创公司（估值30亿美元）在未来几个季度的首次公开募股前获得2.77亿美元后不到两个月进行的。作为交易的一部分，这两家公司将达成一项长期商业协议。FedEx Express将专注于进出印度的国际进出口服务，而Delhivery将在联邦快递之外，在印
申通快递发布2021年半年度业绩预告，预计上半年净亏损1.4亿至1.6亿元，上年同期为盈利7067.78万元。
在快递企业公众满意度方面，得分在80分以上（含80分）的企业为顺丰速运、京东物流、邮政 EMS;得分在76-80分之间(含76分)的企业为中通快递、韵达速递、圆通速递、德邦快递、申通快递;得分在74-76分之间(含74分)的企业为百世快递、极兔速递。
近日，国家邮政局发布关于2021年第二季度快递服务满意度调查和时限准时率测试结果的通告。在快递企业公众满意度方面，得分在80分以上（含80分）的企业为顺丰速运、京东物流、邮政EMS，得分在76-80分之间（含76分）的企业为中通快递、韵达速递、圆通速递、德邦快递、申通快递，得分在74-76分之间（含74分）的企业为百世快递、极兔速递。测试还发现，在全程时限方面，平均时限在48小时以内的企业为顺丰速运；时限在48-60小时之间（含
今日，国家邮政局召开2021年第三季度例行新闻发布会，发布《2021年6月中国快递发展指数报告》，数据显示，6月中国快递发展指数为390.0，同比提高7.1%。
据国家邮政局发布的数据显示，2021年6月，国家邮政局和各省（区、市）邮政管理局通过“12305”邮政业用户申诉电话和申诉网站共处理申诉19499件，环比增长39.9％，同比增长64.5％。申诉中涉及邮政服务问题的575件，占总申诉量的2.9％，环比增长18.3％
近日，国美对原有的 “闪店送”业务进行升级，消费者在真快乐APP下单后，最快国美可为客户提供最快30分钟免费送达的同城配送;在附近门店无货的情况下，将从大仓调拨，24小时内完成配送，而上述所有环节将由国美快递小哥全程服务。
据国家邮政局网站发布的2021年上半年行业经济运行情况的通报显示，2021年上半年邮政行业业务总量和业务收入分别完成6424.7亿元和6143.9亿元，分别增长34.4%和22.2%。
截至7月4日，2021年全国快递业务量突破500亿件，接近2018年全年水平。其中，发往农村地区的业务量增长迅速，占了三成。
今日，国家邮政局公布了2021年上半年邮政行业运行情况。数据显示，6月份，全国快递服务企业业务量完成97.4亿件，同比增长30.4%;业务收入完成916.3亿元，同比增长15.0%。
8月5日下午消息，来自财联社的报道称，从多位知情人士处获悉，比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应刀片电池”。目前配有刀片电池”的特斯拉车型..
6月底微软发布了Windows 11系统，相比Windows 10的硬件要求并不夸张，但很多人被提示不能升级Windows 11，主要就是因为微软要求TPM 2.0所致，现实..
8月5日晚间消息，中芯国际发布2021年第二季度财报。财报显示，该季度中芯国际销售收入为1,344.1百万美元，相较于2021年第一季的1,103.6百万美元增..
8月5日消息，今日，任天堂公布2022财年第一季度财报。财报显示，任天堂第一季度销售额3226亿日元，同比下降9.9%。任天堂第一季度的营业利润1198亿..
贩卖别人身份信息的人不少，贩卖自己身份信息的人你听过吗？安徽就有一名98年出生的大学生，因为缺钱，竟将自己的身份信息贩卖给诈骗分子，结果自..
第一批造车新势力如今都怎么样了？日前，据中国证券报报道，随着新能源汽车产业蓬勃发展，造车新势力却陷入重复建设的泥潭。据统计，在第一批造车..
前不久，中兴正式发布了Axon 30屏下摄像手机，这也全球首款400PPI的屏下摄像手机、全球首款120Hz高刷的屏下摄像手机。值得一提的是，除了两次领先..
去年11月，第十三届全国人大常委会第二十三次会议表决通过了关于修改《中华人民共和国著作权法》的决定，修改后的《著作权法》并将于2021年6月1日..
纵观区块链项目的进化史，改良和创新已经成为必然。前有以太坊提出智能合约带来区块链2.0与“世界计算机”，后有Polkadot以中继链共享安全建立异构..
好分期的诞生，为年轻用户解决了资金压力的困惑。如今，传统金融已经无法满足更多的消费者，好分期线上金融平台是社会发展的必然产物，为年轻人赋..
2021年8月4日，泰康拜博集团级专家、正畸学术委员会委员、首席专家、中华口腔医学会口腔正畸专业委员会副主任委员沈刚教授接受央视采访，亮相CCTV..
近日，知识管理平台印象笔记受邀出席了华为HarmonyOS应用服务伙伴峰会。印象笔记与华为签署鸿蒙生态合作协议，未来双方将在鸿蒙生态领域，以 Harm..
作为一名牙科医生，我每天都能看到有很多人存在口腔问题，其实国人口腔问题非常复杂，护牙意识又薄弱，所以造成了80%的人都有蛀牙，90%的人患有牙..
过去一年，由于疫情的影响，金融业在线下场景开展业务受限，精细化运营需求更加迫切，行业数字化转型开启了快进键，无接触金融服务迎来巨大机遇。..
据悉，字节跳动旗下大力教育今天开始裁员，旗下瓜瓜龙、清北网校、你拍一等项目都开始实行n+2的补偿计划，部分人员转岗或投到新项目中。众所周知，..
导语2021年8月4日，视灯研究院正式发布《2021年上半年视频号发展白皮书》，本白皮书由视灯数据提供视频号大数据分析，综合对视频号生态代表从业者..
外国摄影师公布了两张在日本东京奥运会中佳能CPS服务中心的图片，其中成群的“白炮”整齐的排列在架子上，另外CMOS脏点检测系统看起来非常高级。..
你有没有感到过孤独?一个人说他离开电脑去睡了，经常是去躺在床上继续看手机;加班回到家中，一句话不想说，只想静静呆着;你是不是越来越有一种没..
最近笔者发现，部分投影仪品牌仿佛也开了一个小型的新品竞赛运动会，纷纷出了新品。其中有一个品牌机型吸引到了笔者的注意，那就是刻刻D2Pro，千元..
分析师:Soberleah2021年7月，受新冠肺炎疫情影响，延期一年的东京奥运会采取空场举办的形式，这就意味着国民只能“云”观看奥运赛事。随着赛事报道..