70%快递员因不送货上门被投诉 一半以上月收入不足5000

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70%快递员因不送货上门被投诉 一半以上月收入不足5000

2021-08-03 16:41 · 稿源：站长之家

虽然我国的快件量一直在增长，但大多数快递员收入却并不高。

据央视报道，我国超五成快递员收入不超过5000元，月收入超过一万的仅占1.3%。

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数据显示，今年618期间，近70%的快递员遭到投诉。其中，有七成是因为快递员不送货上门。

人社部发布的报告显示，全国最缺工的100个职业里，快递员已排到第十位。

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