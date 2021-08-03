2021年8月3日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于奥运圣火的，问题是“猜一猜现代奥运会的奥运圣火是怎么采集的？”这个奥运圣火的采集很多人还不清楚到底是怎么取火的，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。

猜一猜现代奥运会的奥运圣火是怎么采集的 8月3日蚂蚁庄园最新答案

今天问题：猜一猜:现代奥运会的奥运圣火是怎么采集的?

A、凹面镜取火

B、钻木取火

正确答案:凹面镜取火

奥林匹克圣火（英语:Olympic Flame）是奥林匹克运动会的标志。它在古代奥运会上燃烧以纪念古希腊神话中，普罗米修斯从宙斯手中偷来的火。从1928年开始，奥林匹克圣火又重新成为了奥运会的一部分。从1936年柏林奥运会开始出现了圣火传递。它有着传承火焰，生生不息的意义。

古希腊神话中，火是神圣不可侵犯的。普罗米修斯从天上偷取火种带回人间。 在奥运会进行时，为了纪念宙斯，人们在他和他妻子赫拉的神庙中也点燃圣火。现代奥林匹克圣火是在原来赫拉神庙的位置采集的。

圣火在1928年之前的现代奥运会没有出现。荷兰建筑师简·威尔斯在设计1928年奥运会会场时设计了一个塔，并有了点燃主火炬的构想。1928年7月28日一个供电机构的职工点燃了被称为马拉松塔的火焰。

奥林匹克圣火的传统重新回归，1936年开始有了圣火传递。