小米消费金融回应变相降薪：否认所谓的“变相降薪”

站长之家(ChinaZ.com) 7月30日 消息:昨天晚间，小米消费金融官方发布《关于公司绩效管理制度及薪酬管理制度的情况说明》，对近日网上流传的所谓员工“变相降薪”一事进行了回应。小米消费金融表示，没有所谓的“变相降薪”。

小米消费金融称，7 月 22 日，我司第一届董事会第十一次会议审议通过并印发了《重庆小米消费金融有限公司绩效管理制度（试行）》、《重庆小米消费金融有限公司薪酬管理制度（试行）》。两个制度依据《商业银行稳健薪酬监管指引》，规范了固定薪酬和浮动薪酬的比例，并没有所谓的“变相降薪”。由于与员工沟通环节不充分、不细致，引起了一些员工的误解和不满，在此公司管理层诚挚道歉，同时与员工保持持续沟通，以期达成共识，继续在合规的前提下保持积极的绩效及薪酬制度。

此前，有用户在社交平台“脉脉”上表示，小米消费金融公司员工的月薪由固定工资调整为浮动薪资，调整后分别由固定工资和绩效奖金两部分构成，根据薪酬职级每月只能拿到原底薪的60%~80%，另外20%~40%的底薪全部改为浮动绩效。薪资调整的同时配合着考勤的收紧。

公开资料显示，重庆小米消费金融有限公司成立于 2020 年 05 月 29 日，经营范围包括：发放个人消费贷款；接受股东境内子公司及境内股东的存款；向境内金融机构借款；经批准发行金融债券；境内同业拆借；与消费金融相关的咨询、代理业务；代理销售与消费贷款相关的保险产品；固定收益类证券投资业务；经银保监会批准的其他业务。