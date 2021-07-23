「北京普惠健康保」今起可在支付宝预约 下周一开放投保！

站长之家（ChinaZ.com）7月23日 消息:站长之家今日获悉，在北京医保局、北京金融局共同指导下，北京市民专属的保障产品——「北京普惠健康保」将在7月26日正式开放投保。支付宝上保险代理平台蚂蚁保作为官方指定投保入口之一，今日已经开通预约通道。即日起，北京市医保参保市民可在支付宝APP上搜「北京健康保」，即可进入蚂蚁保保险代理平台一键为自己和家人预约投保。

据悉，目前市场上有不同版本的惠民保险，市民在支付宝里预约的「北京普惠健康保」则是由北京市医疗保障局、北京市地方金融监督管理局共同指导，由中国银行保险监督管理委员会北京监管局负责监督的普惠商业健康保险产品。

这款官方指导的健康保障，北京市基本医疗保险参保人员均可投保，不限年龄、户籍、职业和健康状况，以普惠价格提供百万级保险保障和便民化健康服务。保费不会随着年龄增加而递增，更具普惠性，适用人群覆盖面也更广。

目前，蚂蚁保已经为上海、杭州等全国多个城市的惠民保险提供一键在线投保服务。投保成功的市民可以通过支付宝里的蚂蚁保保险平台，对全家的电子保单进行随时查询、统一管理。同时，可以享受2021年7.26—2021年12.31全额退保退费，保险有效期内在线理赔等服务，让投后有保障，便捷理赔更安心。