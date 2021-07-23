2021年第14届IPPA年度iPhone摄影奖获奖名单公布

站长之家(ChinaZ.com) 7月23日 消息:今年第14 届年度iPhone摄影奖的获奖者名单正式公布，来自世界各地的数千名摄影师提交了作品。最终头名获奖者是一位匈牙利摄影师伊斯特万·凯雷克斯，他使用一台iPhone7取得了冠军。

据悉，今年最大奖项“年度摄影师奖”的获得者是来自匈牙利的摄影记者伊斯特万·凯雷克斯（Istvan Kerekes）的照片“特兰西瓦尼亚牧羊犬”。在这张用 iPhone7 拍摄的照片中，两个粗犷的牧羊人正在罗马尼亚城市Târgu Mureș的一个白雪皑皑的工业区穿行，每个人都带着一只羊羔。

其他顶级获奖者包括来自印度的莎兰·谢蒂（Sharan Shetty）拍摄的照片“粘接”，其中一个人和他的马在空旷的风景中公社；以及来自中国的刘丹拍摄的“火星漫步”照片，拍摄了一名宇航员穿越荒凉的火星风格风景。值得注意的是，他们所使用的iPhone不是最新款，而是iPhone X、iPhone11 Pro Max拍摄的。

今年17个类别的前三名获奖者的数十位摄影师来自全球各地，包括澳大利亚、奥地利、孟加拉国、中国、希腊、匈牙利、意大利、以色列、荷兰、墨西哥、俄罗斯、沙特阿拉伯、西班牙、瑞典、英国和美国。

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