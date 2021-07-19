原神2.0版本更新内容汇总 2.0版本全部更新改动日志

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原神2.0版本更新内容汇总 2.0版本全部更新改动日志

2021-07-19 15:37 · 稿源：站长之家

原神即将在7月21日开启2.0版本的更新，此次的更新内容主要是开放了全新的地区稻妻和新角色，很多玩家都很期待，下面就来为大家分享一下原神的更新维护公告。

原神2. 0 版本更新内容 原神 7 月 21 日2. 0 版本更新公告

〓更新时间〓

2021/07/2106:00:00开始，预计5个小时完成;

更新时间可能会根据实际情况有所调整，请旅行者以实际能够进入游戏的时间为准。

〓客户端更新方式〓

PC:关闭当前游戏后，重新打开启动器，点击更新。

iOS:进入App Store，点击更新。

安卓:进入游戏后，按照游戏内弹窗提示完成更新。

PlayStation®4及PlayStation®5:打开系统界面-选择原神-按下手柄OPTIONS键-选择 确认升级。

若遇到任何安装问题，请联系客服，我们将为旅行者解决问题。

〓补偿内容〓

停服更新补偿:原石*300

（停服维护每小时补偿60原石。若提前开服，补偿将不会改变。）

〓补偿范围〓

2021/07/2106:00:00前冒险等阶达到5级及以上的旅行者

制作组将在维护完成后5小时内，以游戏内邮件的形式，向旅行者发放相应补偿。请旅行者于2.0版本结束前上线收取邮件，邮件有效期为30天，请及时领取附件。

〓本次更新内容〓

一、全新地区

开放全新区域——「稻妻」

◇新增区域:在2.0版本中，稻妻地区将开放「鸣神岛」、「神无冢」与「八酝岛」三个地块。

◇解锁条件:

•冒险等阶≥30级

•完成魔神任务第二章·第一幕「不动鸣神，恒常乐土」

▌稻妻地区全新系统

「神樱」

将在稻妻各处冒险时，获得的「雷之印」交给神樱，可以提升「神樱眷顾」等级，获取宝贵的物资。「神樱眷顾」等级提升时，有时会提升「雷种子」的等级，强化它的力量。

「雷种子」

依附「雷樱枝条」出现的神奇精灵叫「雷种子」，象征着雷的护佑。

稻妻声望系统

与稻妻地区特定NPC对话，将可以接取任务，提升声望值。声望等级提高后，将解锁各类声望奖励!

此外，还新增稻妻地区探索派遣、每日委托等全新内容。

▌稻妻地区全新玩法

「雷樱枝条」

稻妻各岛上，有时会见到「雷樱枝条」。通过「雷樱枝条」，可以取得持续一段时间的「雷种子」。

「若雷结界」

这种阻挡人进入的屏障，在稻妻被称为「若雷结界」。

「雷祸」

在稻妻，部分区域有着过高的「雷元素浓度」，处在其中会渐渐损失生命值。这种现象被称为「雷祸」。

利用雷种子的保护，可以抵挡「雷祸」造成的损伤…

「雷极」

这种在稻妻常见的奇异事物是「雷极」。拥有雷元素的力量，或是受到稻妻眷顾的人，可以利用它如同闪电般迅速移动。

此外，稻妻地区还新增「若雷石」「雷霆探针」「放电石」与「聚电石」等各类机关玩法。

▌稻妻地区全新秘境

炼武秘境「砂流之庭」

◇传说在书记已经全然泯灭的宙始，曾有愚王在万古的流沙之上梦想筑造供养白之神木的高庭。如今沙上之国已经归于死寂，但过往的执妄似乎仍然彷徨其中。

精通秘境「菫色之庭」

◇相传在遥远的古代，高山比天空更高，大地比穹顶更大。直到明镜破碎，海洋升起。在传说中，远古的樱之庭与其他岛屿的联系便因此断绝了。

祝圣秘境「椛染之庭」

◇似乎永远静止在红叶衰落之刻的借景之庭。曾经失却的因缘、无法忘却的爱执，或许都会循着大地当中的脉络，凝结成庭间白树的果实吧。

秘境「千门虚舟」

◇过去曾经如孤舟般漂游在海上的天狗别馆，曾接待过当时小有名气的「影向役者三人众」;后来成了此人灰心之后虚度余生的樊笼，沉入了海下。

秘境「借景之馆」

◇据说是古时避世的武人在大地深处借世外之景，修建的华美宅邸。日后有人在其中发现了如同白纸一般失心的倾奇者。

秘境「阵代屋敷」

◇曾属于远吕羽氏尊麾下将领的屋亭。直到在其生涯的最末，他、神骸与天空都被一线的闪电切断。

二、全新角色

「白鹭霜华·神里绫华（冰）」(★5)

◇神之眼:冰

◇武器:单手剑

◇稻妻「社奉行」神里家的大小姐。端庄而文雅，聪慧又坚韧。

「稻妻幕府社奉行神里家」，位于稻妻名门中的笔头之格位。作为三奉行之一，掌管祭祀活动与人文艺术。

自从绫华的双亲过世之后，族内的大小事务，便由绫人和绫华兄妹承担了。

「琉焰华舞·宵宫（火）」(★5)

◇神之眼:火

◇武器:弓

◇「长野原烟花店」店长，「夏祭的女王」，将人们的愿望寄托于烟花中的能工巧匠。

烟花起源于人类对光明与美好的想往。诞生于火焰，承载于金石，早在魔神战争期间的璃月便有烟花的记录，如今更是提瓦特许多节庆中不可或缺的部分。长野原家一直肩负着继承这份属于人类的美好的使命，据传在璃月的海灯节上，除本土所制的烟花之外，从「长野原烟花店」泊来的烟花也会为这盛大节庆平添几分姿彩。

「忍里之貉·早柚（风）」(★4)

◇神之眼:风

◇武器:双手剑

◇隶属于「终末番」的忍者。身形小巧，总像没睡饱一样。

「旅行者（雷）」(★5)

◆与七天神像-雷共鸣，掌握「雷」的元素力后，可以使用全新的元素战技与元素爆发。

三、全新装备

▌全新武器

「单手剑·雾切之回光」（★5）

「弓·飞雷之弦振」（★5）

「单手剑·天目影打刀」（★4）

「双手剑·桂木斩长正」（★4）

「长柄武器·喜多院十文字」（★4）

「法器·白辰之环」（★4）

「弓·破魔之弓」（★4）

▌全新圣遗物

「追忆之注连」（★4-★5）

「绝缘之旗印」（★4-★5）

四、全新活动

「谒索雷痕」活动:参与获取「无冕的龙王·北斗（雷）」!

活动期间，完成稻妻各项挑战，即可获得「鸣雷霰子」与「鸣雷纯晶」。使用「鸣雷霰子」与「鸣雷纯晶」可获取「无冕的龙王·北斗（雷）」、「智识之冕」、天赋培养素材、大英雄的经验等奖励!

〓活动时间〓

原神2. 0 版本更新内容 原神 7 月 21 日2. 0 版本更新公告

〓参与条件〓

冒险等阶≥30级

完成魔神任务「振袖秋风问红叶」，且完成第二章·第一幕「不动鸣神，恒常乐土」中的「离岛逃离计划」任务

〓第一幕 奔霆腾闪〓

活动期间，完成「远航的准备」任务后可开启第一幕「奔霆腾闪」。

活动期间，旅行者一共可以挑战6条赛道，每天会解锁3条全新的赛道。

开启挑战后，旅行者需要利用「雷极」快速移动，在限定时间内抵达终点。

完成赛道挑战任务可获得「鸣雷霰子」、原石、摩拉等奖励。

〓第二幕 疾雷攻逐〓

活动期间，完成「追随鸣雷的踪迹」任务后可开启第二幕「疾雷攻逐」。

开启挑战后，旅行者需要在限定时间内击败所有敌人。

完成挑战任务可获得「鸣雷霰子」、原石、摩拉等奖励。

〓第三幕 电威横织〓

活动期间，完成「涉过未知的雷云」任务后可开启第三幕「电威横织」。

开启挑战后，旅行者需要在限定时间内击败所有敌人。

完成挑战任务可获得「鸣雷霰子」、原石、摩拉等奖励。

〓第四幕 机巧阵陔〓

活动期间，完成「直面悠远的回响」任务后可开启第四幕「机巧阵陔」。

成功挑战秘境可获得「鸣雷纯晶」，「鸣雷纯晶」可在活动商店中兑换奖励。

〓活动说明〓

消耗1000个「鸣雷霰子」与1000个「鸣雷纯晶」，可在龙王之邀中兑换「无冕的龙王·北斗（雷）」，仅可兑换1次。

2021/08/1603:59:00活动商店关闭后，「鸣雷霰子」与「鸣雷纯晶」将会消失，请旅行者及时兑换奖励。

五、全新剧情

1.全新魔神任务

魔神任务第二章·第一幕「不动鸣神，恒常乐土」

魔神任务第二章·第二幕「无念无想，泡影断灭」

◇北斗的「南十字船队」在璃月的补给和准备工作即将结束，按照约定，船队将会带你跨越稻妻外海的雷暴。

旅者的脚步不会一直在同一个地方停歇，如今恰逢机缘，也是时候——朝着雷霆骤雨所包围的「永恒」国度，起航!

2.0版本更新完成后，还将调整部分任务的开启条件:

●魔神任务第一章·第二幕开启等阶调整为冒险等阶≥25级（原为冒险等阶≥29级）

●魔神任务第一章·第三幕开启等阶调整为冒险等阶≥28级（原为冒险等阶≥35级）

●世界任务「拾枝者·戴因斯雷布」开启等阶调整为冒险等阶≥28级（原为冒险等阶≥36级）

●魔神任务第一章·第四幕开启等阶调整为冒险等阶≥28级（原为冒险等阶≥36级）

*其中魔神任务第一章·第二幕中怪物等级调整为30级（原为35级），其余仅调整任务开启冒险等阶条件，其他开启条件及任务奖励等不变。

2.全新传说任务

神里绫华传说任务——雪鹤之章·第一幕「鹤与白兔的诉说」

宵宫传说任务——琉金之章·第一幕「如梦如电的隽永」

3.全新世界任务

◆新增世界任务:「栽种之法」「神樱大祓」「绀田事话」「祭神奏上」「深林狸囃子」「祓行」「影向祓行」「农民的宝藏 」「广海的守望」「全能美食队!」「全能美食队·海滩的横行者」「全能美食队·深潜者」「《第七个武士》」「踏鞴物语」「医樱」「刀剑成梦」「远吕羽氏遗事」「武者的宿命」「执望三千里」「孤岛诊疗谭」「险恶的教喻」「「八重堂」的邀约」「千里之信」「神明啊，我做得对吗?」「诸国游记」「海的那头是故乡」「在他乡」「洗刷耻辱的一战」「全能美食队·吃饱的重要性」「全能美食队·寻食之旅」「异国的披萨」「离岛之路」等。

六、全新怪物

「无相之火」

◇用惰性的方壳保护自己与战斗的强大元素魔物。

「恒常机关阵列」

◇诡谲的异形战斗机械。

「野伏·阵刀番」「野伏·火付番」「野伏·机巧番」「海乱鬼·炎威」「海乱鬼·雷腾」

◇落草为寇的流浪武人。

「遗迹巡弋者」「遗迹歼击者」「遗迹防卫者」「遗迹侦察者」

◇有着定制化外形与机能的异形机械。

「愚人众·藏镜仕女」

◇来自极冬的国土，操纵着水镜战斗的愚人众仕女。

此外，还新增「雷弹丘丘人」「雷丘丘萨满」「雷斧丘丘暴徒」「雷深渊法师」「丘丘雷兜王」「电气骗骗花」等怪物。

七、其他新增内容

●玩法

1.武器祈愿新增特有祈愿机制——「神铸定轨」

·对期望的5星UP武器进行定轨后，当通过祈愿在本期「神铸赋形」中获取非定轨的5星武器时，将获得1点命定值，「命定值」上限为2点。

·命定值充满后，在本期「神铸赋形」中祈愿获得的下一件5星武器将会是通过「神铸定轨」选定的武器。

·在本期「神铸赋形」中祈愿获得「神铸定轨」的武器时，已积累的命定值将会清除。

·未通过「神铸定轨」定轨武器时，祈愿将不会累积命定值。

·武器的定轨状态可以进行更换，也可以取消定轨。更换或取消时，会清除已积累的命定值。

·本期「神铸赋形」结束时，已积累的命定值也将清除。

2.冒险之证-委托中新增「委托任务·地域选择」功能;

3.新增小道具 :「化种匣」、「红羽团扇」、「雷神瞳共鸣石」、「雷之寻宝罗盘」、「留念镜」、「迷你仙灵·紫苑」、「圣匣:角斗士的终幕礼」、「圣匣:流浪大地的乐团」「圣匣:染血的骑士道」、「圣匣:昔日宗室之仪」

4.合成台新增功能——「还圣奥迹」

消耗一定量5星圣遗物，即可制造一个装有一件五星圣遗物的圣匣;

5.洞天百宝新增「洞天珍物」、「洞天种物」:可在「洞天珍物」中兑换摆设「贵本之道-『薿此芝田』」「贵本之道-『楚此渚田』」「贵本之道-『玄此玉田』」「外景锚点」，可在「洞天种物」中兑换通过「化种匣」获取的种子等素材;

6.新增食谱:「鸟蛋烧」、「什锦炒面」、「味噌汤」、「兽骨拉面」、「金枪鱼寿司」、「三彩团子」、「串串三味」;「干烧香鱼」;「饭团」、「刺身拼盘」 、「绯樱天妇罗」、「蟹黄壳壳烧」、「渡来禽肉」、「绀田煮」、「市井杂煮」、「黄油蟹蟹」;「绯樱饼」、「红炉一点雪」、「雨奇晴好」、「夏祭游鱼」「头晕回避术·改」;

7.新增「尘世巡游·第二辑」「挑战者·第四辑」「异世相逢·第二辑」「世外洞天·第三辑」「稻妻·雷与永恒的群岛·其之一」等成就集，「天地万象」中新增部分成就;

8.新增名片:「稻妻·神樱」、「纪行·鸣神大社」、「神里绫华·扇子」、「宵宫·琉金火花」、「早柚·不倒貉貉」、「稻妻·神里之纹」、「稻妻·雷电之纹」、「成就·门扉」、「成就·遍历」、「成就·石龙」、「成就·繁花」、「稻妻·九条之纹」、「庆典·妙算」;

9.新增动物:「薄红蟹」、「将军蟹」、「菫鹮」、「嗜髓蜥」、「鸦」、「狐」、「妖狸」、「雷晶蝶」;

10.新增素材:「梦见木」、「枫木」、「孔雀木」、「御伽木」;

11.深境螺旋:

更新了深境螺旋第九层~第十二层的怪物阵容。

第九层地脉异常调整为:

• 挑战开始后，场地外围会产生等离子场。角色在等离子场中时，每5秒会受到一次落雷打击，遭受雷元素伤害。等离子场的范围会随着挑战进程推进而向场地中心扩张。

第十层地脉异常调整为:

• 本层每一间的挑战中，都存在「头目」敌人与拥有护卫它的扈从，为它提供强化效果，每个扈从会使它的所有元素抗性与物理抗性提高10%;每12秒，扈从会为它恢复生命值，每个扈从能恢复5%生命值。当场地中不存在扈从时，「头目」敌人会失去上述的强化与恢复效果。

第十一层地脉异常调整为:

• 队伍中所有角色造成的火元素伤害提高60%。

• 队伍中所有角色造成的冰元素伤害提高60%。

第十二层地脉异常调整为:

• 挑战中存在「能量潮汐」，会以10秒为周期，转换「元素满潮」与「元素低潮」。

• 满潮时，角色的攻击命中敌人时，将产生大量元素微粒，恢复10点元素能量。该效果每2.8秒内至多触发一次。

• 低潮时，队伍中所有角色无法获取元素能量。

从2.0版本更新完成后的第一次深境期数更新开始，三期渊月祝福分别如下:

第一期:粉碎之月

当前场上角色的元素能量充满时，普通攻击、重击、下落攻击命中敌人时，将使敌人的防御力降低7%。该效果持续10秒，至多叠加5层，每层效果独立计时。

第二期:充盈之月

当前场上角色获得元素晶球或元素微粒时，将释放冲击波，对周围的敌人造成伤害。每4秒至多通过这种方式释放一次冲击波。

第三期:昂藏之月

施放元素爆发后，队伍中所有角色的攻击力提升20%。该效果持续10秒，至多叠加3层，每层效果独立计时。

● 音频

1.新增了当角色生命值较低时触发相关语音的机制;

2.新增了部分角色的日语语音;

● 角色

角色-资料-语音中新增战斗语音试听功能;

● 系统

1.新增部分加载页面提示;

2.时装商城上架芭芭拉衣装「闪耀协奏」。

八、调整&优化

●系统

1.将符合绑定标准的PSN账号与手机号进行绑定后，旅行者在PlayStation平台与iOS/Android/PC平台登录同一服务器登录的同一账号时，即可共享已有游戏进度。

•绑定分为两种情况:

1）在PlayStation平台使用未登录原神的PSN账号，首次进行游戏时，按照弹窗提示步骤绑定手机号，即可完成绑定操作。

*注:绑定弹窗仅在该PSN账号首次登录游戏并同意用户协议后出现，旅行者只能在这个绑定弹窗中绑定已有的米哈游通行证。不存在其它的绑定入口。

2）在PlayStation平台登录游戏后，可以在设置-账户-用户中心-绑定手机，使用该登录原神的PSN账号，绑定未注册过米哈游通行证的手机账号;绑定后，旅行者在iOS/Android/PC/PlayStation平台同一服务器登录该账号进行游戏时，游戏进度互通。

•创世结晶

同一个账号，在PC或者移动端充值所得的创世结晶与在PlayStation平台充值所得的创世结晶互不相通，包括且不限于充值、退款、月卡和纪行的充值异常补偿等;

（更多详情请见官方帐号或官方社区公告:《PSN账号与米哈游通行证账号绑定与互通常见问题FAQ》）

2.地图标记上限由99个提升至150个;

3.调整了珍珠纪行中礼包内容:蒙德天赋培养素材礼包替换为稻妻天赋培养素材礼包;

4.优化了移动端触屏操作模式下，进入瞄准状态后的UI展示:隐藏了中断挑战按钮;降低了挑战目标文字透明度;

5.新增了移除好友的二次确认;

6.调整了浪船体力机制:浪船不再与角色共用体力，两者的体力恢复也分别正确计算;

● 音频

调整了部分角色的汉语、日语语音，调整了部分任务的韩语语音;

● 角色

1.调整了角色「星天水镜·莫娜（水）」战斗天赋「虚实流动」的动作表现;

2.优化了部分角色的战斗表情;

调整了角色「掩月天权·凝光（岩）」固有天赋「奇石珠宝录」的描述:在小地图上显示周围能产出锻造用矿石的矿脉位置。

原为:在小地图上显示周围的矿脉（铁矿、白铁矿、水晶矿、魔晶矿、星银矿）的位置。

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