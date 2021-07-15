不思议迷宫遗落之城全部彩蛋汇总 遗落之城dp彩蛋一览

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不思议迷宫遗落之城全部彩蛋汇总 遗落之城dp彩蛋一览

2021-07-15 17:36 · 稿源：站长之家

不思议迷宫最近开启了一个地图——遗落之城，大家都知道每个地图都是有很多隐藏的彩蛋或者是一些dp需要的东西，下面就来为大家分享一下不思议迷宫遗落之城的彩蛋汇总。

残骸和异界彩蛋

逃亡者的残骸

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翻找:

装备设计图、1号绝密档案、钢材、研究资料

异界:

【残破的逃亡者灵魂】 使用:冈布奥闪避+20%（持续本层）

【完整的逃亡者灵魂】 使用:降低敌人攻击+1

活尸的残骸 （夹层）

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翻找:

装备设计图、3号绝密档案、钢材、研究资料、基因改造药剂

异界:

【残破的活尸灵魂】 使用:攻击活尸时，造成额外伤害+30%（持续本层）

【完整的活尸灵魂】 使用:冈布奥生命值+10

大叔的残骸

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翻找:

【板砖】 使用:投掷后，对敌人造成200点伤害

异界:

【大叔的灵魂】使用:板砖，能力提升【板砖】（强化后） 使用:对敌人造成最大生命值50%的伤害，50%概率直接击败敌人(对boss生效)

降尸道士的残骸

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翻找:

【驱邪法剑】光系魔法对活尸系敌人效果提升20%（你只需要将它放在包裹里）

异界:

【降尸道士的灵魂】使用:获得漆黑的糯米团子【漆黑的糯米团子】使用:恢复100%生命值，并清除所有负面效果

金发特工的残骸

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翻找:

【工资条】使用:获得200点探索点

异界:

【金发特工的灵魂】使用:工资条，能力提升【巨额工资条】使用:获得500点探索点

烟鬼的残骸

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翻找:

【半截香烟】使用:冈布奥生命值+20

异界:

【烟鬼的灵魂】使用:半截香烟，能力提升【最后一口】使用:冈布奥生命值+50;进入无畏状态（攻击提升100%，且攻击敌人不受反击，持续10轮）

破颅者的残骸

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翻找:

【染血的棒球棍】使用:投掷后，对敌人造成50点伤害，并附带眩晕效果（持续6轮）

异界:

【破颅者的灵魂】使用:冈布奥攻击+2、生命值+30

大盗神彩蛋

火焰仪式

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启动仪式:花费300点生命值（不会致死），获得攻击及魔力+2，生命及魔法值+50

哭泣的女人

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上前询问:受到99%生命值的伤害，女人变为怪物 。（属性和掉落见怪物图鉴）

霜寒重剑

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拔起巨剑（攻击≥150）:获得【霜寒重剑】使用:激发剑上的符文，向你的敌人低语(能量3/3)小怪为即死效果，冈布奥获得属性提升。BOSS为削弱攻魔。

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