花749元买个充电宝？苹果MagSafe外接电池来了

今天，苹果又推出了一款新品MagSafe外接电池，简单来说就是个磁吸式的充电宝。
这款充电宝充电功率为5W，搭配大功率充电线充电功率可达15W。
支持的设备有iPhone12、12mini、12Pro和12Pro Max。你觉得它值749元吗?
今天，苹果又推出了一款新品MagSafe外接电池，简单来说就是个磁吸式的充电宝。
这款充电宝充电功率为5W，搭配大功率充电线充电功率可达15W。
支持的设备有iPhone12、12mini、12Pro和12Pro Max。你觉得它值749元吗?
随着国潮文化的陡然兴起，越来越多产品在设计时热衷引入各式各样的国风元素，在为产品注入有趣灵魂的同时，更进一步致敬源远流长的中国文化。而当清新淡雅的中国水墨画，遇上当代人日常最常用的充电宝时，想必也一定会带来一种独特的视觉效果。今天我们就给各位带来了飞利浦的“水墨系列”充电宝的使用测评，让我们一起看看，飞利浦是如何将传统文化与科技巧妙结合的吧。今天我们拿到了2台水墨系列充电宝，一台是黑灰渐变配色，另?
日前苹果宣布，「我们很高兴地宣布新的苹果MagSafe充电器模块，该模块提供高达15W的安全无线充电，可集成在MFi配件中，通过MagSafe为苹果设备无线充电。」据苹果官方介绍，「MFi许可证持有者现在可以提交包含该模块的产品计划，并向MFi授权经销商订购样品和大量生产登录授权经销商的网站了解价格。登录授权经销商的网站了解价格。集成该模块并完成MFi认证的配件将能够在产品包装和通信上使用Made for MagSafe徽章。」
凤凰网科技讯 6月24日消息，天眼查App显示，近日耳机共享系统、耳机共享终端两项实用新型专利被授权，公告号分别为CN213518485U、CN213518486U。申请（专利权）人均为安声（重庆）电子科技有限公司，申请日期同为2020年9月。专利摘要显示，该耳机共享系统涉及共享租赁技术领域，使用户在没有耳机的时候能够在公共场所随时获取和使用耳机；耳机共享终端则能够适用于对空间占用限制较高的应用场景。共享耳机专利注册可能与近期共享充
今天，苹果官网正式上架了 MagSafe 外接电池，零售价为 749 元，预计发货日期为 3-5 个工作日。这款外接电池支持 iPhone 12 系列四款机型，能够为手机提供充足的电力。此外该外接电池还有一些有趣的功能，例如支持反向无线充电，能够让 iPhone 给其充电。● 外观设计MagSafe 外接电池包括一个长方形设计，与iPhone的形状相匹配，它可以连接到iPhone 12、12 mini、12 Pro或12 Pro Max的背面，提供额外的电力。苹果只推出了白色的 Ma
此前，站长之家曾多次报道过，共享充电宝涨价一事。据报道，目前各大品牌的共享充电宝价格基本都是3元/小时，在一些特殊的场合，比如高档餐厅、酒吧、地铁、高铁等，价格涨到6元/小时。而在一些热门景点，一些充电宝甚至涨价到了每小时10元。
今日凌晨苹果官网上线新款MagSafe外接电池，适配于iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max，售价749元。MagSafe电池组和iPhone可以同时充电。MagSafe外接电池与你的设备一贴即合。它设计精巧，直观好用，随时随地都能轻松充电。磁体之间可精准对齐，贴合在你的 iPhone 12 或 iPhone 12 Pro 上，还可提供安全可靠的无线充电功能。这款MagSafe外接电池可搭配 27 瓦或更大功率的充电器，比如MacBook随附的充电?
苹果公司在今天上架了一款iPhone12系列的充电配件——MagSafe外接电池，这是可以贴附在iPhone12系列手机背部的一种充电器，其售价为749元。
尽管支持无线充电的充电宝早已不是什么新鲜事，但 Zens 新推出的 Magnetic Dual Powerbank 充电宝，还是凭借独特的双面无线充电功能，让不少移动设备用户感到欣喜不已。如果你习惯了同时携带 iPhone + AirPods 出门，但又感到电量焦虑，那这款双面无线充电宝就能够同时为你的手机与真无线耳机轻松补充能量。（来自：MakeZens 官网）除了售价 69.99 欧元（约 538 RMB）这款 Magnetic Dual Powerbank 双面无线充电宝，Zens 还同步推?
近日，有产业端消息称，苹果春季发布会将会延期至 4 月，期待着“新动作”的果粉们又回归iPhone13 系列的关注中，外媒也适时的曝光了iPhone13 渲染图，刘海缩小、边框变窄已是“常规操作”；指纹解锁复出、120Hz高刷新屏才是更为“解渴”的强劲升级。有不少网友评论表示：“苹果这次真给出诚意了，说不定真是‘十三香’！”“剪刘海”、加指纹 iPhone几乎完美了除了A15 仿生处理器与iOS15 系统的常规升级外，iPhone13 终于把苹果传
6月16日上午，专注能源类产品创新的新锐企业闪极科技（SHARGE）在深圳举办了“闪极2021新品发布会”，全新推出了行业内首款个人便携储能系统解决方案：100W超级移动电源，260瓦超级电容储能充电站，100瓦氮化镓充电器Pro版等一系列产品。整套方案解决基于个人快充及储能需求重点打造，结合最新的第三代半导体中的氮化镓和碳化硅科技，实现了充电更快，效率更高，更节能环保。提升了个人日常能量的利用效率，解决了日常续航焦虑，是
三星正计划推出Galaxy S21FE（粉丝版），最近几周，关于Galaxy S21低成本变型的传闻不绝于耳。最新消息来自MyFixGuide，它报道三星Galaxy s21fe已经通过了FCC，很快就要上市了。FCC清单显示了型号SM-G990U和SM-G990U1。这款手机将兼容两款三星充电器:EP-TA800（25W）和EP-TA845(45W)，但根据之前的一份报告，这两款充电器都不会包含在盒子中。Galaxy S21FE之前被发现在Geekbench上，内存为8GB，由Snapdragon888芯片组提供动力。之?
根据 Max Weinbach 分享的消息，苹果计划在今年的iPhone13系列上采用更大的无线充电线圈，这不仅会改进充电时的散热效能，同时还可以让iPhone在更高的功率下充电，这也意味着iPhone13将支持反向充电功能。
据 DigiTimes 报道，已经有7家供应商开始为苹果提供下一代产品的组件，包括Apple Watch、AirPods和iPhone的BT板，全部采用SiP封装。这7家供应商为 Semco、LG Innotek、Kinsus、Unimicron、南亚、振鼎 和 AT&S。
暑假即将到来，毕业旅行、亲子出游将迎来小高峰。旅行爱好者不仅会把行程规划完美，也会将旅行装备准备得齐全舒适。手机、电脑、无人机、小风扇等各类电子设备必不可少，而一台可给这些电子产品提供安全稳定、可移动的户外电源更是必不可少，如今，一台安全便携的电小二户外电源已成了人们自驾游后备箱的常备的"供电站"。带上电小二电源出行，夏天户外生活快乐不设限目前户外生活爱好者常用的是电小二明星产品户外电源1100Pro并联?
尽管官方取消了AirPower项目，但有更多证据表明苹果正在继续研究解决无线充电的问题。AirPower是苹果宣布的无线充电垫，然后取消了，据说又恢复了，然后似乎又放弃了。无论这个项目的状态如何，许多专利和专利申请已经被定期披露。"带有设备运动检测的无线电源系统"是一项新披露的苹果专利，它在2020年2月提交，其具体目的是涵盖无线垫如何应对在其上移动的设备。AirPower旨在让用户将其iPhone、Apple Watch和AirPods充电盒放在垫?
库克称iPhone将采用可回收材料生产。日前“库克称iPhone将采用可回收材料生产”登上微博热搜榜。据媒体报道，日前，在VivaTech2021峰会上，苹果CEO蒂姆·库克表示，未来新iPhone的生产不再消耗地球资源，将依靠可再生资源制造。
北京小米移动软件有限公司公开“声音充电设备、储能设备和电子设备”发明专利，公开号CN112994199A，申请日期为2019年12月。
昨日晚间，小米官方通过小米社区发布公告，公告介绍了MIUI本周大事记以及Top10问题答复。其中有关小米11更新稳定版系统后，部分用户出现55W有线充电慢的问题，官方答复，随着气温的升高，手机散热效率下降同时体感温度上升，加上充电本身会产热，导致在部分场景中出现充电速度慢的问题。目前已经对充电策略进行了优化，通过了内部的第一轮测试，预计在7月中旬的版本完成修复。另外，小米11自动亮度调整过快的问题，也已在21.7.2版?
7月9日，北京小米移动软件有限公司公开“无线充电方法及装置、折叠屏电子设备、存储介质”专利，公开号为CN113098152A。
Rachid Yazami博士因发明锂离子电池内使用的石墨阳极而闻名，而他现在似乎又在发起一场技术革命，一种新开发的充电技术可以在短短10分钟内为电动汽车（EV）充电。在接受The Register的采访时，Yazami说：我们开发了新技术，这是世界上最快的电池充电技术。最近，我们在10分钟内完成了高密度电池的充电。如果与特斯拉的70分钟相比，我们的速度快了七倍。为了实现这一目标，Yazami正在使用一种名为 "非线性伏安法"（NLV）的技术，该?
日前，特斯拉CEO马斯克在社交平台上与粉丝交流时承认，特斯拉即将推出的CyberTruck电动皮卡可能失败。马斯克称，CyberTruck失败的可能性总是存在的..
近年来，共享经济实现突飞猛进的落地式发展，因为其充分利用闲置资源创造价值，驱动大众消费市场不断降本增效，受到消费端和创业者的共同看好。在..
应对勒索软件的威胁，美国政府今天成立推出了一家新网站--StopRansomware.gov。在官方发布的新闻稿中，该网站由美国司法部、国土安全部和联邦合作..
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从区块链上获取数据作为大数据分析的补充是应有之义。尽管大数据的发展趋势使得对于大部分类型数据的精确性要求降低，但是对于某些追求正确性的重..
昨日，百度百家号正式发布了《2021年Q2内容治理报告》。报告显示，在2021年4月1日到6月30日期间，百家号平台共永久封禁各类违规账号19703个，其中..
随着贷款市场的逐步繁荣，越来越多的贷款平台开始面对普通用户，为普通用户提供贷款服务，这些贷款服务缓解了用户对于资金的紧张需求，但也引发了..
引言：在美国，由学界、业界共同组成的营销科学学会MSI（Marketing Science Institute）每两年会收集业界问题，发布MSI Research Priorities 三年..
7月16日早上，荣耀官方正式宣布将于8月12日举行全球发布会，正式发布独立以来的首款高端旗舰产品，同时也是荣耀史上最强大的旗舰手机荣耀Magic 3。..
近期，北银消费金融公司为提醒广大群众树立科学、理性的保险消费观念及日常金融消费理念，防范非法集资、网络投资等其他新型金融陷阱，保护自身财..
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特斯拉宣布正在对 SuperCharger 充电网络进行升级，马斯克确认峰值充电功率将会进一步提高。马斯克在推文中写道:“SuperCharger 网络正在从250kW ..