花749元买个充电宝？苹果MagSafe外接电池来了

Rachid Yazami博士因发明锂离子电池内使用的石墨阳极而闻名，而他现在似乎又在发起一场技术革命，一种新开发的充电技术可以在短短10分钟内为电动汽车（EV）充电。在接受The Register的采访时，Yazami说：我们开发了新技术，这是世界上最快的电池充电技术。最近，我们在10分钟内完成了高密度电池的充电。如果与特斯拉的70分钟相比，我们的速度快了七倍。为了实现这一目标，Yazami正在使用一种名为 "非线性伏安法"（NLV）的技术，该?