花749元买个充电宝？苹果MagSafe外接电池来了

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花749元买个充电宝？苹果MagSafe外接电池来了

2021-07-14 10:20 · 稿源：站长之家

今天，苹果又推出了一款新品MagSafe外接电池，简单来说就是个磁吸式的充电宝。

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这款充电宝充电功率为5W，搭配大功率充电线充电功率可达15W。

支持的设备有iPhone12、12mini、12Pro和12Pro Max。你觉得它值749元吗?

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