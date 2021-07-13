谷歌宣布 Android 游戏开发工具包：帮助游戏开发者优化产品

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谷歌宣布 Android 游戏开发工具包：帮助游戏开发者优化产品

2021-07-13 16:12 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月13日消息:据neowin报道，最近谷歌正转向在操作系统中提供原生库和功能，开发人员可以利用这些库和功能来解决常见的用例。几天前，该公司推出了安卓ML平台，使设备上的机器学习更容易。现在，它又推出了安卓游戏开发工具包（AGDK）。

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图片来自 android

简而言之，AGDK是一套工具和库，使游戏开发者能够优化他们的产品。它的构建考虑到了性能问题，减少了整个安卓系统的碎片化，旨在迎合未来操作系统更新所提供的增强功能，同时尽可能提供向后的兼容性。目前该项目处于第一阶段，主要关注三个领域：

● 集成工作流程

允许你根据你的需要将AGDK与你现有的项目结合起来。这方面的一个例子是通过一个扩展，在Visual Studio上为你的游戏添加Android作为目标平台。另一个例子是为Unity等游戏引擎提供插件。Google表示，它也在直接与游戏引擎开发商合作，让这种能力直接集成到他们的工具中。

● 提供 C 和 C ++ 游戏库

其次，Google了解到大多数游戏是用C ++编写的，而Android开发则更倾向于Java。虽然这种差距可以用Java本地接口（JNI）来弥补，但这个过程并不简单，而且相当容易出错。因此，该公司现在提供C和C ++游戏库，减少对JNI和Java的依赖。现在，这些库侧重于基础类，如游戏活动、游戏文本输入和游戏控制器，但未来阶段将包括其他游戏引擎中常见的功能。

● 性能优化

最后，性能优化是AGDK的另一个目标。这是通过Android GPU Inspector中的帧分析，Android Studio中的一堆CPU、内存和电源分析，以及Android Performance Tuner中的新加载功能来实现的。

现在开发者可以到专门的Android游戏开发工具包网页上查看：

https://developer.android.com/games/agdk

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