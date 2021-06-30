董明珠回应格力技术部离职率高:珠海地处比较偏僻

董明珠作为格力电器董事长，中国女企业家的典范之一，因为在许多决策中十分果断，塑造了不少神话，一直被外界称之为铁娘子”。但也正是董明珠的这份果断的决策力，以及她本人的性格原因，在身边和网络上都招来了不少骂声”，不少人对其有些反感。对此，董明珠在近日的一个采访中也透露了自己的想法，她表示自己最了解自己，可能有的人在骂的时候，也是出于善意善意，他替你着急，但有的确实是恶意，就付之一笑。一个人没有人骂你，