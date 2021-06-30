董明珠回应格力技术部离职率高:珠海地处比较偏僻

今日，格力电器举办2020年度股东大会，现场有投资者向董明珠提问，如何看待格力技术部离职率较高的问题。
对此，董明珠回应称，一方面是因为珠海地处比较偏僻，很多年轻人还是对广州、深圳等大城市比较向往。另一方面，很多年轻人觉得工作累。
董明珠表示，今后格力将重点通过员工持股计划来留住人才，但参与该持股计划的员工必须工作到退休，如果离职，持股会被收回。
今日，格力电器举办2020年度股东大会，现场有投资者向董明珠提问，如何看待格力技术部离职率较高的问题。
对此，董明珠回应称，一方面是因为珠海地处比较偏僻，很多年轻人还是对广州、深圳等大城市比较向往。另一方面，很多年轻人觉得工作累。
董明珠表示，今后格力将重点通过员工持股计划来留住人才，但参与该持股计划的员工必须工作到退休，如果离职，持股会被收回。
近日，@董明珠自媒体 放出一段的实拍视频，展示了格力明珠广场一期工程近况，同时宣布格力第一批住房即将交付使用。给员工分房，给员工涨薪，不是以此让他留下来，是因为他为企业做出了贡献，应该给他回报。”从视频来看，格力员工房均为精装，室内电器设备一应俱全，当然也少不了格力空调，很有家的感觉。前不久，在某综艺脱口秀节目现场，一位格力员工吐槽：今年是来格力的第五年，企业还是企业，房子也还是企业的房子。”董明珠
6月2日，华为正式发布了鸿蒙2.0系统，并宣布已捐献鸿蒙全部基础能力。据报道，格力电器董事长董明珠此前曾表示，格力将在未来接入鸿蒙系统。网友反问:雷总有什么感想?
近日，格力电器股份有限公司董事长、总裁董明珠接受媒体采访，围绕碳中和、员工分房、国际化、投资人等主题展开探讨。谈及外界关注的分房，董明珠透露，2012年以来，格力从几百人的研发队伍到今天拥有近1.5万名研发人员。我们看到这些孩子们带着梦想来了，致力于为中国的制造业做贡献，但他们缺少了安家落户的保障，这是第一个原因。”董明珠说，第二个原因就是有些年轻人特别爱学习，当时是4人或者6人宿舍，晚上下班后没有安静的?
6月15日，董明珠自媒体官方微博宣布，格力第一批3000多套员工住房即将交付使用。这也意味着，董明珠当初承诺给格力员工一人一套房的诺言真的在兑现了。
鸿蒙系统发布后，目前不少国产硬件、软件厂商都第一时间宣布接入，当然这其中也包含了不少家电厂商。近日，有国内媒体报道称，格力电器董事长董明珠表示，格力将在未来接入鸿蒙系统。若果真如此，格力在传统家电制造和研发领域的丰富经验和市场将会为鸿蒙注入更多活力。截至目前华为已捐献鸿蒙全部基础能力，已在希望让全球更多开发者参与到鸿蒙相关生态的开发工作当中，同时华为官方也表示，欢迎更多的品牌和厂商接入鸿蒙系统。对
近日格力电器（000651）申请注册“格力·明珠”商标，国际分类涉灯具空调。目前该公司已完成多个格力明珠商标的注册。
据董明珠自媒体”公众号消息，近日，格力电器董事长董明珠日前在某综艺脱口秀节目现场回应员工来格力5年没分到房。一位员工在视频中吐槽：今年是来格力的第五年，企业还是企业，房子也还是企业的房子。”董明珠当即现场正面回应，刚刚还有人说来了五年没分到房”，你要问问你为什么没分到房呢？她表示，格力分房的目标从未改变，我们的梦想就是要让每一位员工都能拥有一套房，今年我们有3700套，第一批优先分给我们优秀的员工，但?
格力推史上最大员工持股计划。格力电器6月20日晚发布公告，披露了公司第一期员工持股计划（草案）相关情况。公告显示，格力电器此番员工持股计划的总人数最高或达1.2万人，持股计划的资金规模不超过30亿元。
日前格力电器发表公告，宣布将对第二期回购股份用途进行调整，此前用于员工激励的计划作废，回购的1亿股票将销毁，价值60亿。格力电器表示，公司拟对2020年10月13日第十一届董事会第十六次会议审议通过的《关于回购部分社会公众股份方案的议案》(简称第二期回购”)对应的回购股份用途进行调整，由原计划回购股份将用于员工持股计划或者股权激励”变更为回购股份用于注销以减少注册资本”。公司第二期回购股份共计101,261,838股，本
近期，关于格力电器2020年业绩下滑的消息引发了热议，在一些网友的看来，似乎是董明珠个人色彩太过浓重，对格力进行大刀阔斧的改动有关，对其产生了一些质疑。6月30日，董明珠在格力电器2020年度股东大会现场，也主动回应了股东对于格力电器2020年业绩下滑的疑惑。在她看来，虽然2020年格力业绩出现了下滑，但格力对渠道进行了梳理，几百亿的库存都得以清理，而前期理顺渠道、物流、安装等通道，后续会给企业发展提供更为顺畅的条?
近日，董明珠表示，自己不会明年退休，即使退休也不会卖股票。要为公司长期发展负责。早在2019年，董明珠就表示，上市公司没有规定什么时候退休。只要你能干好，你可以干，你干不好，不退才有问题。
6月20日晚间，格力电器发布公告，公布第一期持股计划。总计1.2万名员工有权“半价”认购1.08亿股格力股票，总价值约55.6亿元。其中格力电器董事长董明珠拟认购3000万股，约占此次员工持股计划的28%。
董明珠作为我国商界的铁娘子”，带领格力电器创下了中国制造的奇迹，但是按照退休的相关规定，她应该已经退休很多年了，但是却迟迟未能从那个位置上下来，每次稍有风吹草动都会引来大家的关注。据媒体报道，董明珠在近期的格力电器路演活动上再次谈到了退休的事情，她表示：我不会明年退休，即使退休也不会卖股票。我要为公司长期发展负责。”其实，董明珠在很早之前就考虑过退休，她曾表示如果今天能出现一个很好的人来接替，明天
继前不久格力宣布3000多套员工住房即将交付使用之后，董明珠再谈分房也引发了不少网友的关注。近日，董明珠在接受中新经纬采访时候，表示格力分房不仅是为了留住人才，更是尊重人才。
董明珠作为格力电器董事长，中国女企业家的典范之一，因为在许多决策中十分果断，塑造了不少神话，一直被外界称之为铁娘子”。但也正是董明珠的这份果断的决策力，以及她本人的性格原因，在身边和网络上都招来了不少骂声”，不少人对其有些反感。对此，董明珠在近日的一个采访中也透露了自己的想法，她表示自己最了解自己，可能有的人在骂的时候，也是出于善意善意，他替你着急，但有的确实是恶意，就付之一笑。一个人没有人骂你，
近日，董明珠在一次采访中谈到了企业让普通员工奉献的问题。董明珠表示：你叫普通员工去奉谈献，你没有这个权力，想奉献也奉献不了”。她还补充称：比如说我是个普通员工，你叫我去谈奉献，你没有这个权力你奉献不了。一个普通人只要尽职尽责把本职岗位做好，不做违规违纪的事情，不伤害企业的利益，尊重别人就行。但是有权力的干部、领导和管理人是不一样的，你必须要有奉献精神。”简单一句话概括董明珠的看法就是：在其位谋其职
6月16日，董明珠接受采访时，谈到格力分房，她表示：一人一套房子，目的就是让他们真正愿意在这个企业奉献一生的时候，我们应该给他们创造这样的条件，我认为是尊重人才的问题，不是留住人才的问题。按照董明珠最初的设想，原来是（员工）退休了，这房子就归你拥有，但是现在很多年轻人说这时间太久了，能不能现在就给房子或者按照市价的一半卖。考虑到这样的诉求，董明珠准备对接下来分房的问题做更深入的研究，目前还是分给员工?
在今日下午的格力电器2020年年度股东大会上，针对投资者提问的接班人问题，董明珠回应称:“一直在寻找，但不是我说你行你就行，是你能行才行!”
为员工提供购房免息贷款的公司不少，但给员工发房的却非常罕见，格力就是一个。今天，董明珠自媒体官方微博放出一段视频，加上了话题#格力第一批住房即将交付使用#。从视频来看，这个小区名叫格力明珠广场一期，由十来栋高层建筑构成，还配套有一个综合商业建筑，目前已经基本竣工，室内家电家具已经购全。董明珠方面表示， 给员工分房，给员工涨薪，不是以此让他留下来，是因为他为企业做出了贡献，应该给他回报！去年4月，董明珠
今日是2021年高考的第一天，格力电器股份有限公司董事长董明珠在其微信公号发布致全体高考考生的一封信，她表示：高考只是寒窗十余年的成果展，不是与学习奋斗的告别式，是考生们写下未来壮丽诗篇的新起点，不是人生理想的大结局。
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