饿了么公开群内拼单专利 无需跳转至点单应用

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饿了么公开群内拼单专利 无需跳转至点单应用

2021-06-30 14:55 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月30日 消息:天眼查App显示，6月29日，饿了么关联公司拉扎斯网络科技（上海）有限公司公开“基于社交应用的拼单方法、客户端、服务器及系统”发明专利，公开号CN113052663A，申请日期为2020年6月。

专利摘要显示，本发明通过社交应用中包含的点单组件获取与社交应用相对应的目标群组标识等，该方式使拼单操作只需在社交应用内部即可实现，无需跳转至点单应用，点单用户无需在两个不同应用之间来回切换，从而进一步提升了操作的便捷度。

QQ截图20210630145513.jpg

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