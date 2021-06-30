饿了么公开群内拼单专利 无需跳转至点单应用

近日，瑞安法院审结一起利用美团外卖平台申请退款先行垫付的机制骗取美团平台45万余元的诈骗案件，判处被告人徐某有期徒刑7年。据了解，徐某在瑞安加盟了一家寿司店，一天几位客户向徐某反映已经收到了外卖却还收到了订单退款。徐某了解后发现，原来是该寿司店总店擅自登陆徐某的商家账号单方面将徐某的订单取消，而美团平台难以了解订单的实际情况就直接垫付了客户下单的钱。