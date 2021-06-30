饿了么公开群内拼单专利 无需跳转至点单应用

站长之家（ChinaZ.com）6月30日 消息:天眼查App显示，6月29日，饿了么关联公司拉扎斯网络科技（上海）有限公司公开“基于社交应用的拼单方法、客户端、服务器及系统”发明专利，公开号CN113052663A，申请日期为2020年6月。
专利摘要显示，本发明通过社交应用中包含的点单组件获取与社交应用相对应的目标群组标识等，该方式使拼单操作只需在社交应用内部即可实现，无需跳转至点单应用，点单用户无需在两个不同应用之间来回切换，从而进一步提升了操作的便捷度。
站长之家（ChinaZ.com）6月30日 消息:天眼查App显示，6月29日，饿了么关联公司拉扎斯网络科技（上海）有限公司公开“基于社交应用的拼单方法、客户端、服务器及系统”发明专利，公开号CN113052663A，申请日期为2020年6月。
专利摘要显示，本发明通过社交应用中包含的点单组件获取与社交应用相对应的目标群组标识等，该方式使拼单操作只需在社交应用内部即可实现，无需跳转至点单应用，点单用户无需在两个不同应用之间来回切换，从而进一步提升了操作的便捷度。
饿了么运营主体公司拉扎斯网络科技（上海）有限公司于6月8日申请注册饿了团商标。
饿了么今日宣布，截至今年6月，平台到店团购日均订单量已是去年4倍。饿了么称，自去年到店业务接入平台后，饿了么新增商户超100万家，覆盖餐饮美食、休闲娱乐、美容美甲等线下本地生活服务门店。
企查查APP显示，饿了么运营主体公司拉扎斯网络科技（上海）有限公司于6月8日申请注册饿了团商标，或将加码到店业务？
凤凰网科技讯 6月16日消息，天眼查App显示，近日，饿了么关联公司拉扎斯网络科技（上海）有限公司申请注册多个“饿了团”“饿好团”“饿了么拼团”相关商标，国际分类含广告销售、餐饮住宿等，目前商标状态均为申请中。
618除了电商购物，也开始在本地生活领域释放出消费潜力。饿了么数据显示，618期间饿了么到店团购业务表现亮眼，尤其生活服务板块较之去年同比增长超过220%。
叫外卖已成为当前人们重要的生活方式，如果:每次点外卖前都有红包领；领完红包后，成功下单还能得到现金返现；再将红包分享给朋友，还能得到别人每次消费的永久返现奖励!!!
近日，茶颜悦色关联公司湖南茶悦文化产业发展集团有限公司申请“茶颜外卖镖局”商标，国际分类涉及餐饮住宿等，当前商标状态为“注册申请中”。
最近有关高考学霸的故事不少，也有很多非常励志的，比如湖北襄阳的一位外卖小哥，二次高考考了623分，被广为传颂。据悉，小哥名叫王威，2013年考入中国农业大学食品科学与工程专业，但因为不喜欢专业，在北京生活也不适应，就中途退学了，打过几份工，包括给小学生做辅导老师、在制衣厂当搬运工。2020年春节后，因为疫情留在了襄阳老家，送起了外卖，结果发现也是相当不容易，尤其是需要与形形色色的人打交道，每个月能赚5000多元?
说来其实不算新鲜，和app淘客玩法一样，“自购省钱、推广赚钱”，而我一直没有碰的原因是自己以前推的许多app淘客早就嫁接了外卖cps，只不过一直没动起来而已。
外卖无疑是当代年轻人的福音。当你累了困了不想出门，可以直接拿起手机点自己想吃的一切，价钱不贵不说，味道也并不比实体店差。
美团外卖其实是有隐藏的福利的，每天都可以领取外卖神券，这样就可以为自己节省很多金钱，一些朋友还不清楚在哪可以领取到最新的美团外卖红包，下面就来为大家分享一下地址。
美团和饿了么是如今外卖行业的两大平台，不过有关外卖配送员的各类争议性事件经常不断出现。最近就发生了一起外卖员拿走不属于他的外卖的事情。
近日，一名宁夏银川的外卖小哥报警称，自己因为不帮消费者扔垃圾，遭到了差评，同时向平台申诉还申述不过去，被扣了50块钱，接单量也少了。
近日，国务院食品安全办、教育部、商务部、市场监管总局、国管局等五部门联合发布《关于贯彻实施〈中华人民共和国反食品浪费法〉有关事项的公告》。
近日，瑞安法院审结一起利用美团外卖平台申请退款先行垫付的机制骗取美团平台45万余元的诈骗案件，判处被告人徐某有期徒刑7年。据了解，徐某在瑞安加盟了一家寿司店，一天几位客户向徐某反映已经收到了外卖却还收到了订单退款。徐某了解后发现，原来是该寿司店总店擅自登陆徐某的商家账号单方面将徐某的订单取消，而美团平台难以了解订单的实际情况就直接垫付了客户下单的钱。
以外卖CPS的底层变现逻辑来分析，要引出的是一个“表白墙”的功能。直接在QQ里搜索“表白墙”，这里隐藏着巨大流量，专门去看了几条浏览记录都在几万。
凤凰网科技讯 6月24日消息，为了进一步提升骑手配送安全与体验，日前，美团外卖在湖南、广东、辽宁、宁夏等省份批量投放最新研发的智能安全头盔。该头盔在现有头盔经过了强度等四项安全测试符合国家相关标准的基础上，增加了戴盔检测、自感应尾灯、蓝牙耳机、麦克风、快捷按键等多个智能安全功能，其中部分功能来自骑手的直接建议。据了解，美团外卖将继续面向全国批量投放智能安全头盔。“安全性是新款头盔在设计时第一考虑的事项
近日，全国高考成绩已经相继出炉，而这些高分背后，也有着一个一个励志故事，值得被众人关注称赞。近日，湖北襄阳的一位外卖小哥，二次高考考了623分，引起网友关注与热议。6月27日，美团外卖方面表示，美团外卖将给予王威1万元奖励，帮其减轻负担、更轻松的完成学业。同时美团外卖将设立骑手发展激励奖”，为更多有志于学历提升和个人发展的骑手提供奖励。据悉，小哥名叫王威，2013年考入中国农业大学食品科学与工程专业，但因为?
近日，一段德国小伙在中国打完疫苗送饮料致谢的视频登上微博热搜，并引发网友点赞。6月26日，上海一名外卖小哥接到一个送往某社区的卫生服务中心的订单。原来，一名德国小伙在中国接种疫苗后，想为医护人员点一些饮料表达感谢。我叫Frank，是德国人，很感激能够在中国接种新冠疫苗，请把这单送给那里的医务人员。”订单上写着。外卖小哥看到备注也十分感动，自掏腰包多点了一杯表达心意。据国家卫健委网站消息，截至2021年6月27日?
为了提升顾客的服务体验，不少电商平台都自己垫资，上线了先补后退”的先行垫付机制，但是这样的机制在一些别有用心的不法分子看来，或许也是一条致富之路”。只不过，如果挣了不该挣的钱，势必也会付出相应的代驾。据澎湃新闻报道，近日，温州瑞安市法院审结一起利用外卖平台申请退款先行垫付”机制骗取45万余元的诈骗案件，被告人徐某一审被判处有期徒刑七年。据了解，徐某此前经营一家加盟寿司店，在某外卖平台上线。去年初，有
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7月2日消息，企查查App显示，近日上海阿卡思微电子技术有限公司发生工商变更。据悉，上海阿卡思微电子技术有限公司新增股东哈勃科技投资有限公司、..
6月29日，上海阿卡思微电子技术有限公司发生工商变更，新增股东华为关联公司哈勃科技投资有限公司、上海合见工业软件集团有限公司等，同时，公司注..