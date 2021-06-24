数字金融支持乡村振兴：100个县域特色产业获得网商银行免息贷款

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数字金融支持乡村振兴：100个县域特色产业获得网商银行免息贷款

2021-06-24 11:40 · 稿源：站长之家

今年，数字普惠金融被首次写入中央一号文件，全国范围内掀起农村数字普惠金融的发展热潮。在这种背景下，越来越多县域正尝试通过借助数字金融，助力乡村振兴。

据蚂蚁集团透露，在安徽省砀山县，包括“砀山梨”在内的全国100个县域特色产业，可从本月开始，获得由网商银行提供的免息贷款:从事该产业的农户、电商卖家等，通过手机，花费3分钟，即可申请2个月免息贷款。

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截止6月，全国1/3涉农县区已经与蚂蚁集团发起成立的网商银行达成普惠金融合作，数量超过850个，预计今年末，这一数字将达到1000个。

100个县域的特色产业获60天免息贷款

为了进一步支持这些特色产业，本月起，多地政府与网商银行合作，推出“助农计划”，首批为全国100个县域的特色产业提供2个月免息贷款，由当地政府等选拔的1000位产业带头人，可以获得全年免息贷款。

数据显示，许多经营性农户贷款周期短，笔均贷款时长为3个月左右，2个月的免息贷款可以有效降低其贷款成本。

素有“世界梨都”之称的安徽砀山县是县域数字金融发展的排头兵。当地以水果为支柱产业，全县100多万人口的主要收入都来自于水果生产、加工和销售，自2019年与网商银行深入合作，目前砀山超过21万农户已获得网商银行提供的无接触贷款。“砀山梨”也是此次“助农计划”重点支持的100个县域特色产业之一。

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像砀山这样，正在大力推广数字普惠金融，解决农户贷款难问题的县城不在少数，仅网商银行统计数据就显示，过去六年，累计超过4000万小微经营者使用了数字信贷服务，其中超过2000万为涉农用户，占比超过一半;过去1年新增农村用户中，84%为从未获得过经营性贷款的首贷户。

另外，在加速普及数字普惠金融的过程中，县域政府正与科技银行共同探索科技之路。在与网商银行的签约合作后，850多个县域政府将土地确权、农业补贴等公开信息与银行的数字风控技术结合，帮助银行识别出高质量农户。

数字化的风控技术日益得到政府的重视与认可。在农业农村部6月公布的2021数字农业农村新技术新产品新模式优秀案例中，网商银行的卫星遥感助农方案成功入选。

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