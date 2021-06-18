小米MIUI电池健康显示功能上线 Redmi Note10 Pro首发

站长之家（ChinaZ.com）6月18日 消息:今日，小米官方宣布，电池健康显示功能上线。Redmi Note10Pro 将首发电池健康度显示功能，而小米11Ultra、小米11Pro、小米11、小米11青春版、小米10至尊纪念版、小米10Pro、小米10、Redmi K40Pro+、Redmi K40Pro、Redmi K40、Redmi K40游戏增强版目前还在测试阶段，将在测试完成后进入稳定版。

据介绍，小米电池健康显示，可以根据复杂的电池老化因子估算电池健康状态，并且会根据老化的阻抗、温度与容量对应特性，将电池健康转换成相应标度，用户可以在 系统设置 > 省电与电池 > 电池 页面，查看电池健康度。

需要注意的是，当电池健康度较低时，系统会在界面给出提示，这时候用户可以前往附近的授权服务中心检测，以便获得更好的续航体验。

同时，小米还透露了如何延长电池寿命，称用户手机应该远离极端温度，在15℃~30℃是电池体现最佳性能的环境温度。同时需注意最佳电池容量使用范围，小米称，长时间维持在满电状态或极低电量状态，都会降低电池寿命。在电量40%~80% 使用是维持电池寿命最佳的电量使用范围。