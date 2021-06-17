钟薛高回应被行政处罚：缴纳罚款并马上做出整改

站长之家（ChinaZ.com）6月17日 消息:今日晚间，针对“因发布虚假广告被行政处罚”一事，中式雪糕品牌钟薛高回应称，过去犯过的错虽然可以改正，却无法抹去。曾经在创业切期的两次行改处罚，如同警钟，不断提醒我们要更谨慎、更准确、更负责任地与用户沟通，对于曾经犯过的错误以及给大家带来的困扰，再次郑地向大家道歉。

钟薛高称，三年以来，在创业的道路上，钟薛高确实由于疏忽犯下过错误，在网络平台上与消费者沟通时，曾使用了不当描述，对消费者们造成了误导，给公众带来了错误的印象。钟薛高在收到处罚通知后，第一时间向政府部门提供了相关材料，缴纳罚款并马上做出了整改。

对此，钟薛高表示，已做出了以下改善措施: