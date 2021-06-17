钟薛高回应被行政处罚：缴纳罚款并马上做出整改

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钟薛高回应被行政处罚：缴纳罚款并马上做出整改

2021-06-17 20:47 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月17日 消息:今日晚间，针对“因发布虚假广告被行政处罚”一事，中式雪糕品牌钟薛高回应称，过去犯过的错虽然可以改正，却无法抹去。曾经在创业切期的两次行改处罚，如同警钟，不断提醒我们要更谨慎、更准确、更负责任地与用户沟通，对于曾经犯过的错误以及给大家带来的困扰，再次郑地向大家道歉。

钟薛高称，三年以来，在创业的道路上，钟薛高确实由于疏忽犯下过错误，在网络平台上与消费者沟通时，曾使用了不当描述，对消费者们造成了误导，给公众带来了错误的印象。钟薛高在收到处罚通知后，第一时间向政府部门提供了相关材料，缴纳罚款并马上做出了整改。

对此，钟薛高表示，已做出了以下改善措施:

1.加强专业的法务、上游原料品控人员力量，尽可能对各个环节做到求真求实。

2.对钟薛高所有对外沟通渠道进行梳理排查，去除容易造成误解的表述内容。

3.定期检查钟薛高所有沟通交流平台，确保平台上相应信息的真实性与准确性。

4.建立宣传审核机制，尤其涉及到产品原料、生产技术及生产设备的描述，在与消费者沟通之前，提前确认相关证书报告及说明资料上的表达内容，不使用导致误解的词汇。

5.钟薛高所有员工全面深入学习广告法，进一步完善公司对外沟通的准确性，避免沟通内容与实际情况不符。

6.持续聆听消费者们通过社交媒体和销售渠道给我们提出的建议，定期向钟将高品牌有关职能部进行反馈并整改。

7.不断向食品卫生安全部门咨询并学习相关知识，持续与政府部门合作，推动行业发展，不断为消费者们提供优质、美味、安全的产品。

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