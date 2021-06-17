DNF阿拉德探险记第六季活动攻略 阿拉德探险记第六季活动奖励汇总

2021年6月17日，在今天DNF开启了最新的阿拉德探险记的第六赛季的内容，其中也公布了很多活动的奖励，一些玩家还不清楚有什么奖励，下面就来为大家详细的介绍一下活动的详情。
六季活动时间:2021年6月17日6:00~2021年9月14日06:00
为期89天的第六赛季探险故事。
成为高级探险家完成任务即可获得1个玲珑徽章自选礼盒+1件光翼天使神器装扮+第六赛季探险记
专属装扮与宠物
- -普通冒险家-91天内完成
每日+每周+赛季任务
免费获得大量奖励
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- -高级冒险家-额外每日任务
+海量额外奖励
只需4900点券!
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- -高级探险家豪华礼包-高级探险家
+直升50级
15900点券
1、点击主界面活动栏中的该按钮，弹出阿拉德探险记界面
2、阿拉德探险记可分为三个部分
|第1部分
|阿拉德探险记信息
|显示当前阿拉德探险记的等级专属标志、阿拉德探险家类型信息
具体说明:
|第2部分
|阿拉德探险记任务
|显示阿拉德探险记季数、剩余时间、剩余任务、升级所需经验及冒险家等级。
具体说明:
阿拉德探险记第六季有四种任务，分别为每日任务、每周任务、赛季任务和互助任务。任务计数将一直
累积，当完成任务要求的内容时，点击“领取”按钮即可获得探险经验。
|第3部分
|阿拉德探险记奖励
|显示阿拉德探险记每一级的奖励。当前阿拉德探险记等级将显示高亮。
阿拉德探险记第6季装扮礼盒
|开启后， 可以获得阿拉德探险记第六季的最高等级达成奖励——[浪漫阿拉德]。
该装扮套装有4种颜色， 共由9个部位组成， 且适用高级装扮的属性， 可以染色， 但无法合成和分解。
阿拉德探险记第6季光环自选礼盒
|开启后， 可以选择获得1个阿拉德探险记 第6季等级达成奖励——[浪漫阿拉德]光环装扮。
获得的装扮没有徽章镶嵌栏， 可以永久使用， 无法合成、 分解和染色。
阿拉德探险记50等级，100等级各可获得1个
阿拉德探险记第6季伤害字体礼盒
|开启后， 可以获得1个无期限的浪漫阿拉德伤害字体。
使用后，将该伤害字体添加到皮肤仓库的伤害字体目录。（伤害字体只适用于使用了该道具的角色）可在皮肤仓库中，选择要使用的伤害字体。
探险规则:
1.高级探险家资格证、高级探险家豪华礼包账号限购1次。仅限点券购买，无法赠送、放入购物篮
2.购买高级探险家资格证后，在等级达到50级之前可以额外购买高级探险家豪华礼包。若等级为50级以上，则高级探险家豪华礼包会从商城消失。购买高级探险家豪华礼包后两种商品都会从商城消失。
3.在本季阿拉德探险记可获得的奖励中。装扮合成器、黄金装扮合成器、巨匠装扮合成器、装备品级调整箱、闪亮的雷米援助、闪亮的世界仪、装扮预设橱窗扩展券、雷米的祝福、魔界潜力释放秘药、光环幻化栏扩展券、宠物幻化栏扩展券以上道具为商城道具，属性与商城内可购买的属性一致，无删除时间。绝望矿石、诺斯匹斯的文书、魂灭结晶、暗魂水晶、冥渊的抉择以上道具的属性与商城内可购买的道具属性一致，无删除时间。
其余道具礼盒交易属性均为帐号绑定，于2021年9月14日06:00删除。获得的[期限]时间引导石将于2021年9月30日凌晨6点删除。
4.2021年9月14日06:00时，阿拉德探险记第六季结束，探险等级和探险经验都将初始化。