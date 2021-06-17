DNF阿拉德探险记第六季活动攻略 阿拉德探险记第六季活动奖励汇总

2021年6月17日，在今天DNF开启了最新的阿拉德探险记的第六赛季的内容，其中也公布了很多活动的奖励，一些玩家还不清楚有什么奖励，下面就来为大家详细的介绍一下活动的详情。

六季活动时间:2021年6月17日6:00~2021年9月14日06:00

为期89天的第六赛季探险故事。

成为高级探险家完成任务即可获得1个玲珑徽章自选礼盒+1件光翼天使神器装扮+第六赛季探险记

专属装扮与宠物

-普通冒险家-91天内完成 每日+每周+赛季任务 免费获得大量奖励





-高级冒险家-额外每日任务 +海量额外奖励 只需4900点券!





- 高级探险家豪华礼包 - 高级探险家 +直升50级 15900点券

高级探险家豪华礼包 高级探险家

1、点击主界面活动栏中的该按钮，弹出阿拉德探险记界面

2、阿拉德探险记可分为三个部分

第1部分 阿拉德探险记信息 显示当前阿拉德探险记的等级专属标志、阿拉德探险家类型信息 具体说明: 1、探险等级是阿拉德探险记中解锁奖励的唯一要求，探险等级通过完成探险记的任务升级

2、在阿拉德探险记第六季中，升级探险等级每级所需经验各不相同【点击查看升级所需经验】 在第六赛季中，探险等级最高提升为100级，部分等级所需经验有所变化。100级后还可以继续获取经验提升额外等级获得奖励!

3、账号下所有角色共享阿拉德探险记等级，任意角色完成任务都可为帐号积累探险经验并升级。 第2部分 阿拉德探险记任务 显示阿拉德探险记季数、剩余时间、剩余任务、升级所需经验及冒险家等级。 具体说明: 阿拉德探险记第六季有四种任务，分别为每日任务、每周任务、赛季任务和互助任务。任务计数将一直 累积，当完成任务要求的内容时，点击“领取”按钮即可获得探险经验。 1、每日任务一共有6个（第六赛季无变化），每个可提供200点探险经验。成为高级探险家可解锁每日双倍经验值，每个任务可提供400点探险经验。每日任务在每日06:00重置，重置时每个账号被分配的任务是随机的。

2、每周任务一共有6个（第六赛季改动），每个可提供4500点探险经验，但是只能完成其中任意3个。每周任务在每周四的06:00重置，重置时每个账号被分配的任务是随机的。

3、赛季任务一共有30个，根据难度不同，赛季任务会提供1000，2000，3000，4000，6000的不同经验。赛季任务不重置。

4、阿拉德探险记第六季社交奖励没有变化，具体如下: 每日助力好友——玩家可以选择一名好友点击“助力”按钮，点击助力后，所有冒险团好友将获得一次助力次数。 助力好友后自身获得50点探险经验。为好友助力限制每天一次，在每日06:00重置 获得好友助力——当单日累积获得好友的助力次数达到5/10/20次时，可分别领取100/150/200经验。 累积获得助力次数每日06:00重置。探险记满级后还可以继续为好友助力。

5、在阿拉德探险记第六季活动时间内。只要在商城消费（仅限点券消费且不包括购买金币），将获得相当于消费额度50%的探险经验奖励。 第3部分 阿拉德探险记奖励 显示阿拉德探险记每一级的奖励。当前阿拉德探险记等级将显示高亮。 1、探险家们获得经验达到相应的等级后，解锁对应的奖励。奖励解锁后，点击奖励下方的“领奖”按钮，即可获得探险奖励。也可点击“全部获取”获得所有已解锁的奖励内容。

2、账号下所有角色均可领取已解锁的奖励，但每个帐号限领取一次。

3、初级冒险家只可解锁初级冒险家的奖励，高级冒险家可解锁初级冒险家和高级冒险家的奖励。

4、成为高级探险家时，可继承初级探险家的等级，并解锁从1到当前等级所有的高级冒险家奖励。

阿拉德探险记第6季装扮礼盒 开启后， 可以获得阿拉德探险记第六季的最高等级达成奖励——[浪漫阿拉德]。 该装扮套装有4种颜色， 共由9个部位组成， 且适用高级装扮的属性， 可以染色， 但无法合成和分解。

阿拉德探险记第6季光环自选礼盒 开启后， 可以选择获得1个阿拉德探险记 第6季等级达成奖励——[浪漫阿拉德]光环装扮。 获得的装扮没有徽章镶嵌栏， 可以永久使用， 无法合成、 分解和染色。 阿拉德探险记50等级，100等级各可获得1个

阿拉德探险记第6季伤害字体礼盒 开启后， 可以获得1个无期限的浪漫阿拉德伤害字体。 使用后，将该伤害字体添加到皮肤仓库的伤害字体目录。（伤害字体只适用于使用了该道具的角色）可在皮肤仓库中，选择要使用的伤害字体。

探险规则:

1.高级探险家资格证、高级探险家豪华礼包账号限购1次。仅限点券购买，无法赠送、放入购物篮

2.购买高级探险家资格证后，在等级达到50级之前可以额外购买高级探险家豪华礼包。若等级为50级以上，则高级探险家豪华礼包会从商城消失。购买高级探险家豪华礼包后两种商品都会从商城消失。

3.在本季阿拉德探险记可获得的奖励中。装扮合成器、黄金装扮合成器、巨匠装扮合成器、装备品级调整箱、闪亮的雷米援助、闪亮的世界仪、装扮预设橱窗扩展券、雷米的祝福、魔界潜力释放秘药、光环幻化栏扩展券、宠物幻化栏扩展券以上道具为商城道具，属性与商城内可购买的属性一致，无删除时间。绝望矿石、诺斯匹斯的文书、魂灭结晶、暗魂水晶、冥渊的抉择以上道具的属性与商城内可购买的道具属性一致，无删除时间。

其余道具礼盒交易属性均为帐号绑定，于2021年9月14日06:00删除。获得的[期限]时间引导石将于2021年9月30日凌晨6点删除。

4.2021年9月14日06:00时，阿拉德探险记第六季结束，探险等级和探险经验都将初始化。