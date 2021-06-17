DNF女鬼剑新职业预约地址 女鬼剑新职业预约即送限定装扮

DNF在6月17日开启了最新的女鬼剑新职业的预约活动，只要预约就会送限定的装扮，很多玩家还不清楚活动的地址，下面就来为大家分享一下。

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女鬼剑故事引子:

德洛斯帝国的野心，造成了无数的牺牲。

而转移实验，则是雪上加霜，酿造了更加惨烈的悲剧。

即便如此，仍然有人逃开了从魔界转移来的魔兽的捕猎，又从德洛斯帝国的追兵手中幸存下来。

帝国骑士团的克劳威尔对帝国的所作所为深恶痛绝。

在他的帮助下，幸存者们得以在阿拉德大陆各地分散藏匿。

这些人中，有的学习了帝国的剑术，在此基础上创造出自己独有的剑术，企图与帝国对抗。

有的与剑魔签订契约，手握魔剑，走上除恶之路。

也有人压制住转移的力量，并将其转化为内劲，利用流浪时领悟的双持剑术开山立派，剑指悲剧的源头。

甚至，还有些人成为了死亡之神的使者，想要用影子抹去帝国之名。

当中，还有一名少女。

她只是看着其他人的选择，自己却并未作出抉择。

因为无论是何种抉择，都无法实现她心中的夙愿。

她留到了最后，目送所有人离去。

然后，小心翼翼地将在自己眼前倒下的恩人遗留的剑揣在怀里，默默地离开。

一切只为找到自己的道路。

还有，实现心中的夙愿，为恩人，也为自己。

刃影一次觉醒:斩夜:

黑曜划出光影，白牙刺穿果实，

滚烫的鲜红，在静静流逝。

等到夜色褪去，再在人群隐匿，

用微笑妆点面容，掩盖汹涌心绪。

在呼啸怒吼的沙漠暴风里，

在风刀霜剑的万年雪山里，

忍受着饥渴，攀爬高山之巅，

只为心中不屈的信念。

抛弃无用之物，轻装行猎。

我之所求，唯有斩断至高的夜。

在饮下那一抹滚烫的鲜红之前，饥渴永不停歇。

若是可以，

在夙愿实现的那一刻，

请在最后倒下的位置，放上一杯融化的冰，

我将带着真心的笑，闭上眼睛。

--抗争的刀刃，被称作“斩夜”的少女的独白