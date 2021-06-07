WWDC21开发者大会在线直播观看地址 2021苹果WWDC大会直播入口

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WWDC21开发者大会在线直播观看地址 2021苹果WWDC大会直播入口

2021-06-07 17:40 · 稿源：站长之家

苹果宣布将会在北京时间6月8日凌晨1点开启WWDC21的开发者大会，此次WWDC会公布新的系统iOS15以及新的Macbook产品，很多朋友还不清楚在哪看直播，下面就来为大家分享一下2021苹果WWDC大会直播入口。

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直播开始时间:北京时间6月8日凌晨1点

直播地址入口:

https://www.apple.com.cn/apple-events/

WWDC21活动已公布，并将免费向全世界227个地区的超过3000万名 Apple 开发者开放。

Apple 今日公布了年度全球开发者大会的活动安排，包括主题演讲和 Platforms State of the Union 的时间，并分享了有关开发者将如何了解 iOS、iPadOS、macOS、watchOS 和 tvOS 未来发展的更多信息。WWDC21 将免费向所有开发者开放。它将全球 Apple 开发者社区的开发者联系在一起，并提供针对他们所需要的各种技术、工具和框架的全新见解。开发者们可在大会期间相互交流，并有机会直接向 Apple 工程师学习如何打造创新且具有平台差异化的 app 与游戏。

WWDC21拉开帷幕，公布将于今年晚些时候在 Apple 各个平台推出的种种令人兴奋的新的更新。主题演讲将通过 apple.com.cn 和 Apple Developer app 从 Apple Park 在线直播，直播结束后还将提供点播回放。

Platforms State of the Union

北京时间6月8日凌晨5点

深入了解 Apple 各平台新的工具、技术和进展，助力 Apple 开发者创造更加出色的 app。Platforms State of the Union 将通过 Apple Developer app 和 Apple Developer 网站在线直播。

WWDC21将带来200多场深入的讲座、一对一实验室以及更多精彩活动，为开发者提供与 Apple 工程师和设计师前所未有的交流机会，并了解可帮助他们创造新一代 app 的最新工具和技术。Apple Developer Program 会员可申请与1，000多位 Apple 专家进行一对一实验室咨询，请教关于最新 API 和最佳实践的问题，还可申请用户界面及设计检查。在 Apple 开发者论坛期间，Apple 工程师还将整周为大家答疑解惑并参与技术讨论。从6月8日开始，讲座视频将每天发布，并在 Apple Developer app 以及 Apple Developer 网站上提供。

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