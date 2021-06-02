华为发布首款HarmonyOS智能手表华为Watch 3 售价2599元起

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华为发布首款HarmonyOS智能手表华为Watch 3 售价2599元起

2021-06-02 21:43 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月2日 消息:今天晚上，华为发布了首款搭载HarmonyOS2的智能手表华为Watch3和Watch3Pro。

设计上，Watch3和华为以前的智能手表并没有太大区别，采用1.43英寸的圆形OLED显示屏，共有橡胶表带、皮革表带、金属表带三种版本。

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功能上，Watch3支持eSIM，可以通过自身的4G LTE连接脱离手机独立操作。这款手表支持直接拨打语音电话，还支持通过华为的MeeTime服务进行视频通话。

全新的HUAWEI WATCH3不仅可以轻松控制身边的IoT设备，后续升级通过手表还能操控汽车，进行寻车、开车门、开空调，甚至查里程、油量等，让用户一手掌控智慧生活。

和华为以前的可穿戴设备类似，Watch3  支持心率追踪、Sp02传感器、睡眠追踪，并且支持一百种不同的锻炼模式，从跑步到爬山、骑自行车和游泳。

续航方面，在打开4G的情况下，Watch3可连续3天不用充电。关闭4G的话，最长可持续14天。

而Watch3Pro，在开启4G的情况下续航长达5天，关闭4G的话，最长可持续21天。其他改进包括更高级的钛合金结构，以及更精确的GPS追踪。

售价方面，华为Watch3售价2599元起，Watch3Pro3299元起，即日起开始预售。

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