演出行业协会倡议：不为未满16周岁的提供网络直播服务

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演出行业协会倡议：不为未满16周岁的提供网络直播服务

2021-06-01 09:21 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月1日 消息:今日中国演出行业协会网络表演（直播）分会发布倡议，网络直播平台不为未满16周岁的未成年人提供网络直播服务，为已满16周岁未满18周岁的未成年人提供网络直播服务，征得其监护人书面同意。

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倡议书中称，坚决贯彻落实《中华人民共和国未成年人保护法》《网络信息内容生态治理规定》《互联网直播服务管理规定》《网络表演经营活动管理办法》等法律法规，主动落实平台、经纪机构主体责任，建立健全各项机制，采取多项措施规范和引导未成年人使用网络直播服务，努力营造风清气正，天朗气清的网络直播生态。

倡议书还提到了几个具体措施:

（一）不为未满16周岁的未成年人提供网络直播服务。为已满16周岁未满18周岁的未成年人提供网络直播服务，征得其监护人书面同意。

（二）不断升级优化“青少年模式”，筑牢未成年人保护网，积极拓展青少年内容池。

（三）建立网上侵害未成年人行为的举报、识别和干预机制。建立未成年人专属客服团队，优先受理、及时处置涉未成年人的相关投诉和纠纷。

（四）网络直播平台逐步建立安全可信的大额提醒、身份验证等防止未成年人冒用成年人账号充值打赏的技术保障措施。对于查核属实未成年人冒用成年人账号打赏的，按规定优先办理退款。

四、进一步发挥主播“警示名单”的联合惩戒作用，对于侵害未成年人合法权益的涉事主播“零容忍”。主播经纪机构配合网络直播平台加强网络主播管理，约束网络主播行为。

截至目前，首次响应倡议的有:陌陌、TT语音、战旗、花椒、网易CC、KK直播、六间房、么么、秀色、荔枝、抖音、酷狗、虎牙、YY直播、克拉克拉、斗鱼、映客、小红书、来疯、哔哩哔哩、玩吧、秒拍、边锋、爱聊、比心、蓝城兄弟、美拍、微博、天鸽互动、他趣、齐齐、皮皮、唱吧、Hello语音、小米直播、爱奇艺、伴伴、快手、百度、龙珠直播、炫石互娱、天南星、天台娱乐、坚果传媒、七彩福星、亚娱天空、薪宝科技、话社、思凯文化、无忧传媒等超50家网络平台和MCN机构。

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