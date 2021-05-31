魔兽世界怀旧服燃烧的远征6月2日上线公告 TBC版本更新详情

文章目录 扮演新种族展开冒险

为你的角色做出选择

购买黑暗之门通行证和数字典藏包

球中的小鬼及游戏服务更新

魔兽世界怀旧服燃烧的远征TBC版本即将在6月2日正式上线，最近官方也发布了关于本次版本上线的一些内容，下面就来为大家分享一下。

在诅咒之地的黑暗之门彼岸，有一个被燃烧军团的阴谋诡计撕碎的国度:外域，这里曾经是兽人们美丽的家园“德拉诺”。“燃烧的远征”将于北京时间6月2日于全球上线，一同探索这个国度的奥秘吧。

《魔兽世界》:“燃烧的远征”前夕补丁现已上线，化身血精灵或是德莱尼，为即将到来的外域之旅做好准备吧!现在你还可以做出选择，是让你的角色加入“燃烧的远征”服务器，还是进入旧世经典服务器。

扮演新种族展开冒险

在《魔兽世界》:“燃烧的远征”前夕补丁中，你将可以扮演血精灵或是德莱尼，为自己的阵营而战，并为跨越黑暗之门、踏上破碎外域的时刻做好准备。

为你的角色做出选择

现在，你将有机会为每一个现有的经典怀旧服角色做出选择。 该角色是会加入“燃烧的远征”，还是留在旧世经典服务器（60级）中。选择后者的话，需要通过战网桌面应用下载新的客户端才可进行游玩。每个角色都可以在“燃烧的远征”或旧世经典服务器(60级)中进行一次免费解锁。如果你想要同时在“燃烧的远征”和旧世经典服务器(60级)中使用同一个角色，则可以选择付费的“角色复制”服务，其售价为98元。

购买黑暗之门通行证和数字典藏包

黑暗之门通行证和数字典藏包也随着前夕补丁的上线开放购买，黑暗之门通行证可以让你立即在“燃烧的远征”服务器中将一个角色直升至58级（每个《魔兽世界》账号仅限一次，不可对血精灵或德莱尼角色使用）。直升角色将获得:

初级骑术

种族对应的稀有坐骑

58级武器技能

可使用特定的飞行路线

一套58级优秀（绿色）品质的装备

最多4个棕色大袋（12格背包）

一些用于开始冒险旅程的金币。

而数字典藏包不仅包含了黑暗之门通行证的所有内容，还会额外提供一匹可在“燃烧的远征”中使用的相位捕猎者坐骑，一匹可在《魔兽世界》 “暗影国度”中使用的翠绿相位捕猎者坐骑，可在“燃烧的远征”中使用的黑暗之门炉石、伊利丹之路玩具以及30天游戏时间。

黑暗之门通行证的售价为258元，数字典藏包的售价为498元，希望增强“燃烧的远征”游戏体验的无畏冒险者，不妨趁此机会将它们加入收藏。

球中的小鬼及游戏服务更新

在“燃烧的远征”前夕补丁上线后，购买180天游戏时间的玩家不仅可以获得《魔兽世界》的祥韵，天佑金犊坐骑，还能获得可在“燃烧的远征”中使用的“球中的小鬼”玩具。在2021年2月3日之后购买过180天游戏时间的玩家将自动获得球中的小鬼玩具。

此外，角色转移服务的价格将统一调整为120元。

“燃烧的远征”将于6月2日于全球上线。无论你身在何地，选择踏上哪条道路，都可以加入黑暗之门彼岸的大冒险。你准备好重返外域了吗?

*玩具无法在《魔兽世界》经典怀旧服或《魔兽世界》“暗影国度”中使用。

**坐骑无法在《魔兽世界》经典怀旧服或“燃烧的远征”中使用。