北京人社局：公布智联招聘、猎聘整改落实情况

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北京人社局：公布智联招聘、猎聘整改落实情况

2021-05-27 17:34 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月27日 消息:在315晚会上，“智联招聘、前程无忧、猎聘售卖简历”一事被曝光。

3月17日，北京市人力资源和社会保障局约谈了智联招聘、猎聘网，要求立即彻查彻改。严格落实《网络招聘服务管理规定》等法律法规，阻断不法分子倒卖求职者简历信息“利益链”，切实保护求职者合法权益。

随后，智联招聘公布了最新的整改进展称，已于3月16日上线“虚拟号码”功能，加大数据安全服务的投入力争从根源上切断黑产利益链条。在启用虚拟号码后，企业主动联系求职者时将通过虚拟中间号码的方式沟通，HR在简历下载时也无法获悉求职者的真实号码。

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而就在今日，北京市人社局网站发布了《关于智联招聘、猎聘整改落实情况的公示》。

其中，智联招聘整改情况方面:

第一，增强隐私保护提醒力度:除过往求职者注册环节的隐私协议授权外，还在求职者的简历创建过程中强化了简历保密的功能设置，用户可自主选择是否将简历对企业端完全公开、部分公开或者不公开，切实落实对于求职者个人信息的充分保护。

第二，全面上线虚拟号码:3月16日全面上线了“虚拟号码”功能，在启用号码保护后，企业主动联系求职者时将通过虚拟号码的方式沟通，企业方在简历下载时也无法获悉求职者的真实号码，虚拟号码有时间限制，到期将自动失效。

第三，简历被企业下载时通知求职者的功能在各端已全面上线，充分保证求职者的知情权。

第四，上线简历水印功能，即简历被企业从平台保存时会生成不可修改的该企业信息水印，利于进行溯源追踪。

第五，积极践行招聘行业的自律自治，联动公安机关、监管部门、行业伙伴共同建立网络招聘安全联盟，并严格遵守《互联网招聘行业自律公约》。智联招聘已与猎聘、前程无忧等人力资源服务行业同仁达成共识，联合抵制一切侵犯求职者权益的不法行为，不断加码信息安全保障措施，共享失信名单，共同努力建设安全、健康的招聘求职环境，为广大用户提供满意、放心、值得信赖的服务。

猎聘整改情况方面:

第一，更明确地告知求职者可以随时通过“编辑简历”和“简历隐私”功能调整姓名、联系方式等个人信息及简历的公开程度和范围，在“简历隐私”板块新增求职者手机隐私保护和真实姓名保护功能入口。

第二，全面覆盖“隐私号”功能，强化求职者隐私保护，加强求职行为中产生的风险管控，有效防范数据滥用。只有求职者主动投递职位时，提供该职位的企业或猎头才能看到其联系方式，否则只能通过查看云电话的方式在规定时间内与求职者取得联系。

第三，取消全部企业用户的线上直接付费下载简历服务，企业用户只能使用线下服务合同提供的产品服务包。

第四，进一步完善《猎聘用户服务协议》《个人信息保护政策》中的个人信息保护内容。在原有产品提示的基础上，着重在相关协议和政策中对简历公开范围、真实姓名保护、虚拟号码保护等功能和设置方式进行了系统化的说明，便于指导求职者随时更改个人设置。同时强调了招聘方合理合法使用及保护有关信息的责任。

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