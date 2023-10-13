英国政府招聘AI政策专家

划重点: - 英国政府招聘"AI国际副主任"，年薪75，000英镑，旨在与国际伙伴合作解决AI挑战。 - 职责包括领导全球AI发展，影响国际讨论，确保本地AI政策与全球目标一致。 - 招聘截止日期为10月22日，岗位要求有影响力和国际关系经验。

站长之家（ChinaZ.com）10月13日 消息:英国政府正在招聘一名"AI国际副主任"，该职位旨在引领AI政策，但相较于AI领域的研究科学家，年薪75，000英镑似乎微不足道。然而，该职位的吸引力在于其与公务员养老金相结合。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

这一招聘举措表明英国政府对AI领域的未来发展充满信心。招聘广告指出，"AI正在给社会带来巨大的变革，作为一个团队，我们的任务是确定政府应该如何应对这些变化，包括在即将举行的首相AI安全峰会上。这是一次千载难逢的机会，是一个极具活力和令人兴奋的环境。"英国政府承诺与国际伙伴一起寻找AI解决方案，而招聘者的角色将位于更广泛的AI团队核心。担任这一职位的人将在维护峰会的势头，继续加强国际合作关系，积极塑造AI的国际讨论，以确保英国保持在AI发展和新兴风险与机遇方面的前沿。

该职位的主要职责包括在下个月的峰会后继续保持AI的领导地位，提供关于全球AI发展的"思想领袖"，建立关系网络并影响G7、G20、OECD和联合国等国际讨论，以确保本地AI政策与全球目标一致。理想的候选人将具有在高级决策者层面施加影响力的记录，最好在国务卿或同等级别，建立有效的网络以"推进议程"，具备强大的分析和优先排序技能，以及激发多元化团队领导的能力。具备AI或技术政策制定经验以及在国家安全问题上的工作经验将是有利条件。

尽管年薪相对较低，但英国科学、创新和技术部将向该职位提供20，250英镑的资金，以成为公务员养老金计划的成员。然而，值得注意的是，工作地点不在Menlo Park，这意味着您不太可能与马克·扎克伯格见面。这或许是不在Menlo Park工作的一个优点。

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