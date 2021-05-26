iphone12 618会便宜吗 iPhone12最新京东618优惠活动分享

iPhone12相信不少的朋友都在关注，马上就要到618的电商年中大促活动开始了，很多朋友都想知道iPhone12到底在618会便宜吗，会降价吗？今天就来为大家分享一下今年京东618iPhone12的最新优惠活动。

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iPhone12和iPhone12mini是由苹果公司设计及销售的智能手机，为第14代iPhone系列智能手机之一，亦是iPhone11的后继机型。该系列于2020年10月13日在苹果园区举行的发布会上随着高端机型iPhone12Pro及iPhone12Pro Max一同发布，然而由于2019冠状病毒病疫情，发布会以在线直播方式进行。iPhone12的预购日期由2020年10月16日开始，2020年10月23日起送到大部分地区;iPhone12mini的预购日期由2020年11月6日开始，并计划于2020年11月13日星期五起送达大部分地区。

5G 速度、iPhone 迄今最快的芯片 A14仿生、OLED 全面屏、将抗跌落能力提升至四倍的超瓷晶面板，以及遍布每个摄像头的夜间模式。

iPhone12获得正面评价。《The Verge》称其为“美观、功能强大，和有着令人难以置信能力的设备”，赞扬新设计让人联想到iPhone5，A14仿生处理器的速度，其5G功能，结合比iPhone11、iPhone11Pro及以往的型号相比边框更纤薄得多的OLED显示屏，就如在高端iPhone上一样，并改善了iPhone11的电池寿命，但批评其电池续航时间低于iPhone11Pro;《Engadget》也对iPhone12给予积极评价，赞赏MagSafe无线充电和配件系统，以及经过改良的照摄像头系统，跟同类的Pro机型相比，显示屏得到了大幅度的改进。