特斯拉 Cybertruck 电动皮卡预定量已突破 100 万辆

站长之家(ChinaZ.com) 5月26日消息:据electrek报道，近日的统计数据显示，特斯拉 Cybertruck 电动皮卡预定量已经超过百万。特斯拉争取在 2021 年年底前开始这款车的量产，首先将双电机、三电机高端款推向市场，续航里程在 483 至 805 公里之间。

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据了解，在Cybertruck首次发布仅仅一周之后，特斯拉CEO马斯克就宣布该车的预订量已经达到了 25 万辆。消息人士称，即使在疫情期间，一些特斯拉门店每周也能收到数百份Cybertruck预订订单。特斯拉上一次公布Cybertruck的预订量是在 2020 年 6 月，当时该公司表示该车的预订量超过了 65 万辆。

据特斯拉官网介绍，Cybertruck 的车身外壳具有极高的耐用性和乘客保护能力。从几乎不可穿透的外骨骼结构开始，该车型的每个组件都拥有超高的强度和耐用性，从超硬30X 冷轧不锈钢结构车身表面，到特斯拉装甲玻璃，该车型的每个组件都拥有卓越的强度和耐用性。

Cybertruck 将具备三种动力配置，消费者仅需支付100 美元订金即可预定。Cybertruck的起售价为3. 99 万美元，而售价最高的三电机版本，其价格高达6. 99 万美元。特斯拉计划在今年年底之前开始生产Cybertruck，马斯克此前表示，该公司将优先把双电机和三电机版本推向市场，这两个版本的续航里程分别为 300 英里（约 482 公里）和 500 英里（约 804 公里）。