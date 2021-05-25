贝壳找房否认遭反垄断调查 彭永东出任贝壳找房董事长

5月20日，贝壳官网宣布，公司创始人兼董事会主席左晖因病情意外恶化于2021年5月20日逝世。公告还表示，公司执行董事、高级管理人员和Propitious Global Holdings Limited（以及管理其所持股权权益的家族信托）承诺自即日起365日内，将不会出售、转让或以其他方式处置目前其持有的任何公司的普通股或美国存托股票。

彭永东出任贝壳找房董事长

5月24日，贝壳找房公告称，公司联合创始人、首席执行官及执行董事彭永东接替左晖担任贝壳董事长一职，并任命贝壳首席运营官徐万刚为贝壳执行董事。同时，贝壳宣布左晖为公司「永远的荣誉董事长」，以此纪念其作出的巨大贡献和留下的宝贵精神遗产。

公开资料显示，彭永东于2010年加入链家，2014年创立房产服务平台「链家网」，任CEO。2018年彭永东作为联合创始人推出科技驱动的新居住数字服务提供商「贝壳找房」并出任CEO。

贝壳找房于2020年8月13日在纽交所正式挂牌上市，股票代码为「BEKE」，成为中国居住服务平台第一股。

贝壳找房否认遭反垄断调查

今天有媒体报道称，国家市场监管总局对地产中介贝壳找房启动反垄断调查。有媒体就此事向贝壳公关部负责人求证。据该负责人表示，此事为一件乌龙事件。贝壳在收到消息后，立即开启自查，经核查，市场监管总局并未发布相关信息，该媒体所指反垄断调查所言不实。此外，记者询问公司在左晖去世后是否有调整时，该负责人表示不便公开回答。